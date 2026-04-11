Wolf gespot in Goirle: Dier loopt mank en veroorzaakt opschudding

Een wolf is gespot in Goirle, waarbij beelden aantonen dat het dier gewond is. Experts bevestigen dat het daadwerkelijk om een wolf gaat. De autoriteiten roepen op om het dier met rust te laten.

Een wolf is gespot in Goirle , wat de gemoederen flink bezighoudt in de gemeente. Tientallen inwoners van Goirle hebben het dier in de omgeving van de Abcovenseweg waargenomen. Elma de Werdt, een lokale inwoonster, filmde de wolf kortstondig met haar telefoon. Op de beelden is duidelijk te zien dat het dier mank loopt en een verwonding heeft aan een poot. De beelden en waarnemingen hebben tot veel reacties geleid en de lokale bevolking is in de ban van de wolf.

De aanwezigheid van de wolf, die afwijkt van de gebruikelijke huisdieren, heeft veel nieuwsgierigheid en bezorgdheid gewekt. Mensen delen hun ervaringen en beelden op sociale media, wat de aandacht voor de wolf in Goirle alleen maar vergroot. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden, en er wordt gewerkt aan het verzamelen van meer informatie over de gezondheid en de verblijfplaats van het dier.\Wolvenkenner Johan Mees heeft, na het bekijken van de beelden, bevestigd dat het daadwerkelijk om een wolf gaat en niet om een hond. De kenmerken van het dier, zoals de lange poten, rechte rug, korte staart en de kleur van de vacht, wijzen onmiskenbaar op een wolf. De ecologisch expert denkt dat de wolf waarschijnlijk een gebroken poot heeft, wellicht veroorzaakt door een aanrijding. Dit maakt het voor de wolf lastiger om voedsel te vinden en te overleven. Echter, Mees benadrukt dat wolven in staat zijn snel te herstellen van verwondingen. De vraag waar de wolf vandaan komt, wordt door de deskundige beantwoord. Volgens Mees zijn zwervende wolven niet ongewoon, vooral jonge wolven die hun roedel moeten verlaten en op zoek gaan naar een nieuw leefgebied. De grensstreek met Vlaanderen is een bekende route voor wolven. Elma de Werdt was zelf op weg naar hondentraining toen ze de wolf aantrof. Hoewel ze de wolf probeerde te filmen, was de camera per ongeluk op de achterkant van haar auto gericht, vandaar de korte duur van de opname. Andere getuigen, waaronder een echtpaar op de fiets, hebben de wolf van dichtbij gezien en zelfs bijna een aanrijding met het dier gehad.\De autoriteiten en natuurorganisaties volgen de situatie op de voet. Johan Mees, als fauna-ecoloog verbonden aan de rijksoverheid, roept mensen op om de wolf met rust te laten. De verwachting is dat de wolf het stedelijk gebied snel weer zal verlaten en zijn eigen weg zal zoeken. Er zijn al drones gesignaleerd die boven het gebied vliegen, wat aantoont dat de interesse groot is. Mees benadrukt dat het essentieel is om de wolf de ruimte te geven en niet te proberen hem te volgen of te benaderen. De focus ligt op het welzijn van de wolf en het voorkomen van onnodige stress. De komende dagen zullen cruciaal zijn om te bepalen hoe de wolf zich gedraagt en of hij in staat is om te overleven. De situatie in Goirle toont eens te meer de complexiteit van de interactie tussen mens en wild, en de noodzaak van respect voor de natuur. De lokale bevolking wordt aangemoedigd om alert te blijven en eventuele nieuwe waarnemingen te melden bij de daarvoor bestemde instanties





