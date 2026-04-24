Sportmarketeer Chris Woerts stelt dat het vertrek van Dennis te Kloese bij Feyenoord direct te wijten is aan het gedrag van trainer Robin van Persie. Volgens Woerts heeft Van Persie Te Kloese in de rug gestoken en zijn autoriteit ondermijnd, waardoor de technisch directeur genoodzaakt was om te vertrekken. Te Kloese wordt tevens begeerd door clubs in Engeland, Spanje en Italië.

Chris Woerts , een prominente sportmarketeer, uit scherpe kritiek op de omstandigheden rondom het aanstaande vertrek van Dennis te Kloese, de technisch en algemeen directeur van Feyenoord .

Woerts is ervan overtuigd dat de vertrekkende bestuurder aanzienlijke schade heeft ondervonden door het handelen van trainer Robin van Persie, die hij beschouwt als de grootste fout die Te Kloese heeft gemaakt tijdens zijn periode bij de club. Volgens Woerts had Te Kloese een veel assertievere houding moeten aannemen ten opzichte van Van Persie, en hem duidelijk moeten maken dat de trainer een tijdelijke figuur was, terwijl de technisch directeur de strategische richting bepaalde.

Hij stelt dat Te Kloese Van Persie had moeten sommeren zich te concentreren op zijn trainersrol en de beslissingen van de technisch directeur te respecteren. Woerts benadrukt dat Van Persie tijdens de gesprekken met Kees van Wonderen, die even in de running was voor de positie van technisch directeur, geen positieve indruk heeft achtergelaten. De oud-verdediger werd uiteindelijk niet benoemd, mede door de negatieve invloed van Van Persie.

Woerts vervolgt zijn analyse door te stellen dat Van Persie constant werd beschermd door Te Kloese, ongeacht de omstandigheden. Dit creëerde een situatie waarin Van Persie zich vrij kon voelen om zijn eigen belangen na te streven, zelfs ten koste van de belangen van de club en de technisch directeur. Een cruciaal moment was toen Te Kloese Van Persie vroeg om Van Wonderen te steunen, in de hoop een stabiele technische structuur te creëren.

In plaats van te voldoen aan dit verzoek, weigerde Van Persie categorisch, wat Woerts beschouwt als een regelrechte verraad van Te Kloese. Deze actie toont volgens Woerts aan dat Van Persie Te Kloese niet serieus nam en zijn autoriteit niet respecteerde. De sportmarketeer benadrukt de teleurstelling die hij voelt over het gedrag van Van Persie en de impact die dit heeft gehad op de positie van Te Kloese.

De situatie illustreert een gebrek aan respect en samenwerking binnen de club, wat uiteindelijk heeft geleid tot het vertrek van een competente bestuurder. Woerts suggereert dat Te Kloese, ondanks deze negatieve ervaringen, een gewilde man is in het internationale voetbal. De reputatie van Dennis te Kloese is volgens Woerts onaangetast en hij geniet momenteel veel interesse van clubs in het buitenland. Hij onthult dat Te Kloese concrete aanbiedingen heeft ontvangen van clubs in Engeland, Spanje en Italië.

Woerts herinnert eraan dat Te Kloese vorig jaar al een aantrekkelijk aanbod van Tottenham Hotspur heeft afgewezen, wat aantoont dat hij selectief is in zijn keuzes. Hij is ervan overtuigd dat Te Kloese snel een nieuwe uitdaging zal vinden en succesvol zal zijn in zijn verdere carrière. Woerts concludeert dat Te Kloese, ondanks de onfortuinlijke omstandigheden bij Feyenoord, een uitstekende reputatie heeft opgebouwd en een gewilde kandidaat is voor topfuncties in het Europese voetbal.

De sportmarketeer benadrukt dat het vertrek van Te Kloese een groot verlies is voor Feyenoord, maar tegelijkertijd een kans is voor Te Kloese om zijn carrière naar een hoger niveau te tillen. De situatie rondom Te Kloese en Van Persie dient volgens Woerts als een waarschuwing voor clubs om zorgvuldig te zijn bij het samenstellen van hun technische staf en de verhoudingen tussen trainer en technisch directeur helder te definiëren





Feyenoord Dennis Te Kloese Robin Van Persie Chris Woerts Voetbal Transfer Technisch Directeur Trainer Engeland Spanje Italië

