Een Argentijns gokbedrijf gebruikte AI-beelden van de overleden voetballgenoot Diego Maradona in een reclame tijdens het WK, wat grote controverse veroorzaakte en een debat op gang maakte over beeldrechten en ethiek in het AI-tijdperk.

Argentinië verkeert in woede en ontsteltenis na het gebruik van AI-beelden van de overleden voetballegende Diego Armando Maradona in een commerciële reclame. Het Argentijnse gokbedrijf BetWarrior heeft zendtijd gekocht tijdens de openingswedstrijd van het WK tussen Mexico en Zuid-Afrika, waarin een promotiefilmpje verscheen met het gegenereerde beeld van Maradona .

Deze keuze werd breed verworpen, zowel door het publiek als door de familie van Maradona. Allereerst vond men dat het onrespectvol was om zijn beeltenis op deze manier te gebruiken, waardoor kijkers zich niet meer op de wedstrijd konden concentreren. Bovendien roept het de vraag op of zijn kinderen wel het recht hadden om toestemming te geven voor een dergelijke gokreclame, aangezien Maradona zelf nooit zou hebben ingestemd met dergelijk commercieel gebruik.

Op sociale media stormde het van kritiek op het bedrijf, maar ook op de kinderen van Maradona die de toestemming zouden hebben verstrekt. AI-specialist Nicolás Bilkins brengt het onderwerp van beeldrechten in het AI-tijdperk onder de aandacht. Hij wijst erop dat technologie tegenwoordig het mogelijk maakt om iedereen alles te laten zeggen en doen.

Dit stelt fundamentele vragen: in hoeverre heeft een erfgenaam het recht om iemand die niet meer leeft iets te laten zeggen of doen wat die persoon nooit zou hebben gedaan? Het Maradona-voorbeeld illustreert hoe AI de grenzen van postuum gebruik van iemands imago vervaagt. De controverse draait niet alleen om respect voor een nationaal held, maar ook om juridische en ethische难题en die nog niet goed zijn uitgewerkt. Het debat zal waarschijnlijk intensiveren naarmate AI meer in het dagelijks leven opduikt.

De reacties zijn sterk en gemengd. Veel Argentijnen vinden dat Maradona's nalatenschap onbesmet moet blijven en dat commerciële exploitatie van zijn beeld, vooral via AI, moreel onverenigbaar is. Er wordt gevraagd om regulering die dergelijke praktijken beperkt. Anderen menen dat als de kinderen toestemming geven, dat voldoende is, maar dat mening is niet algemeen.

De zaak roept ook bredere vragen op over hoe AI gegenereerde inhoud moet worden gelabeld en of gebruikers het recht hebben te weten of ze met een echte of againstereenheid te maken hebben. Voorlopig lijkt het antwoord op die vragen nog onduidelijk, terwijl de technologie zich razendsnel ontwikkelt. Het is een wake-up call voor wetgevers en de samenleving om na te denken over digitale erfenis en imagorechten in de eenentwintigste eeuw





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