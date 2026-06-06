WNieuws: Verzorgd WK-nieuws inclusief visumproblemen Iran, waterflesregels FIFA en blessurezorgen

Een overzicht van het laatste WK-nieuws: Iran wacht op visa voor stafleden, FIFA stelt duidelijke waterflesregels voor fans, en topspelers zoals Neymar en Lennart Karl zitten met blessurezorgen. Ook de ticketverkoop van de FIFA zorgt voor problemen en Jürgen Locadia krijgt een korte schorsing.

In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws. De selectie van het Nederlands elftal vertoeft momenteel in New York en daar hoort ook een wandeling over Times Square bij.

Dat bleef niet onopgemerkt. De aanwezigheid van het Nederlands elftal in New York trok de aandacht van het publiek en media tijdens hun verblijf voor deWK-wedstrijden. Terwijl de Iraanse voetballers hun visum om de Verenigde Staten binnen te komen allemaal hebben gekregen, wachten er nog twaalf stafleden van de selectie op hun visum. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim.

Het betreft onder meer de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Iran verblijft tijdens het WK in Mexico, en voor dat land hebben alle betrokkenen hun visa al binnen. De spelers en stafleden vliegen vanuit Mexico telkens naar de VS om daar hun groepswedstrijden af te werken. De eerste wedstrijd speelt Iran in de nacht van 15 op 16 juni, tegen Nieuw-Zeeland in Los Angeles.

Dit unieke arrangement waarbij Iran zijn basis in Mexico houdt maar naar de VS vliegt voor wedstrijden, brengt logistieke uitdagingen met zich mee, met name voor de stafleden die nog wachten op hun visum. Supporters die de komende weken WK-wedstrijden bezoeken, mogen één fabrieksverzegelde wegwerpwaterfles meenemen naar het stadion. Dat meldt de FIFA. De wereldvoetbalbond liet enkele dagen eerder weten dat herbruikbare flessen om veiligheidsredenen verboden zijn.

De voetbalbond zegt nu ter verduidelijking dat fans één zachte plastic fles van maximaal 590 milliliter bij zich mogen hebben. Heimo Schirgi, operationeel directeur van de FIFA, zegt dat de grens wordt getrokken bij de plastic wegwerpwaterfles omdat de andere flessen een risico vormen als supporters daarmee gaan gooien. Het besluit van de FIFA van eerder deze week zorgde voor onduidelijkheid en bezorgdheid, omdat mensen dachten dat ze helemaal geen water mee mochten nemen naar de warme stadions.

De FIFA zegt dat gaststeden maatregelen zullen treffen om de hitte in de stadions te bestrijden, waaronder waterpunten, vernevelingsinstallaties en koeltenten. De waterprijzen in de stadions blijven volgens de wereldvoetbalbond gelijk aan die van andere evenementen die normaal gesproken in de stadions plaatsvinden. Deze duidelijke communicatie is belangrijk voor de duizenden fans die de wedstrijden bijwonen in het vaak warme klimaat van de VS. Jürgen Locadia kan opgelucht ademhalen.

De spits van Curaçao is voor één vriendschappelijke wedstrijd geschorst na zijn directe rode kaart in een oefenduel met Schotland (4-1 nederlaag). Daardoor mist de geboren Drent zondag de oefenwedstrijd met Aruba. Bij de eerste wedstrijd van het WK tegen Duitsland is Locadia gewoon weer speelgerechtigd. Locadia kreeg de rode kaart nadat hij bij een wilde actie een Schot met de elleboog in het gezicht raakte.

Tot dat moment speelde Curaçao een prima wedstrijd in Glasgow en stond het met 0-1 voor. Dit incident leidde tot een korte schorsing, maar omdat het ging om een vriendschappelijke wedstrijd, is de impact op het WK beperkt. De Curaçaose ploeg moet zich voorbereiden op hun openingsmatch tegen Duitsland, een zware opgaven waar ze alle beschikbare kracht voor nodig hebben. Lennart Karl heeft een spierscheuring opgelopen, melden diverse Duitse media.

Daardoor mist het toptalent van Bayern München het WK. Er is naar verluidt al een vervanger aangewezen: Assan Ouédraogo van RB Leipzig. Tot 24 uur voor de eerste groepswedstrijd mogen landen geblesseerde spelers nog vervangen. Dit sorgt voor追??

De 18-jarige aanvaller was een van de belichamingen van de jonge Duitse aanval en zijn afwezigheid is een groot verlies voor bondscoach Julian Nagelsmann. Duitsland vreest dat Lennart Karl het WK moet missen. De 18-jarige aanvaller van Bayern München liep in de afsluitende training voor het oefenduel met de VS van zaterdag een blessure op. Karl is voor onderzoek naar het ziekenhuis.

"We moeten afwachten wat dit voor het hele toernooi betekent", zei bondscoach Julian Nagelsmann. "Het ziet er eerlijk gezegd niet goed uit. " De blessure van Karl tijdens een cruciale training sessie is een enorme tegenslag voor het Duitse team op het moment dat ze op het punt staan het toernooi te beginnen. De FIFA heeft WK-tickets van zestig fans ongeldig verklaard.

Vanwege een fout op de verkoopwebsite konden de supporters gratis kaarten bemachtigen, maar nu moeten ze alsnog betalen.

"De FIFA betreurt de fout en het veroorzaakte ongemak", zegt de voetbalbond. "De aangevraagde tickets blijven gereserveerd, en de getroffen fans zijn uitgenodigd om de betaling van de correcte bedrag te voltooien. " Voor dit WK nam de FIFA de verkoop van tickets in eigen handen. Naast de opvallend hoge prijzen hanteerde de FIFA ook 'dynamic pricing' waardoor de hoogte van de prijs regelmatig veranderde.

Twee Amerikaanse staten doen onderzoek of de bond zich aan regels voor consumentenbescherming hield. De ticketverkoop voor het WK is omgeven door controverse, met hoge prijzen en nu deze fout waarbij fans per ongeluk gratis tickets kregen, die later weer werden ingetrokken. Neymar krijgt maandag een MRI-scan voor zijn rechterkuit, waar hij kampt met een blessure. Brazilië-bondscoach Carlo Ancelotti zegt dat Neymar bij een goede uitslag volgende week mee kan trainen.

Op 28 mei werd er een spierverrekking vastgesteld bij Neymar, die hij opliep in een duel voor zijn club Santos FC. De 34-jarige Neymar is met 79 goals topscorer aller tijden van Brazilië. Voor Santos kwam hij in twee jaar niet verder dan vijftien competitiedoelpunten. De medische toestand van Neymar is een belangrijke factor voor de Braziliaanse titelambities.

Zijn ervaring en doelpunten maken hem een cruciaal speler, maar een langdurige blessure zou een groot effect hebben op hun WK-campagne. De Iraanse voetballers hebben hun visum gekregen om de Verenigde Staten binnen te komen. Dat meldt een functionaris van het Witte Huis aan Reuters. Iran speelt zeker drie wedstrijden in de VS. De ploeg verblijft tijdens het WK in Mexico, en voor dat land hadden ze de visa al binnen.

Vlak voor de wedstrijden vliegen de spelers en stafleden telkens naar de VS. De eerste wedstrijd speelt Iran in de nacht van 15 op 16 juni, tegen Nieuw-Zeeland, in Los Angeles. Daar speelt het een week later ook tegen België. Op 27 juni speelt het land in Seattle, tegen Egypte. De visumkwestie voor Iran was een punt van zorg geweest, maar nu lijkt opgelost voor de spelers.

De resterende twaalf stafleden moeten nog wachten, wat een logistieke uitdaging kan betekenen voor de ondersteuning van het team. Assistent-trainer Ruud van Nistelrooij ontbrak vandaag nog op het trainingsveld. Over de reden van zijn afwezigheid is niets bekend, maar zijn aanwezigheid is belangrijk voor de voorbereiding van het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal heeft zijn basis in New York en train daar voor hun eerste WK-wedstrijd.

De afwezigheid van een belangrijke assistent-trainer kan de voorbereiding beïnvloeden, maar de zaak is niet verder uitgelegd door de bond. Samenvattend is het WK in de VS begonnen met een mix van logistieke uitdagingen, blessurezorgen en praktische beslissingen over veiligheid en toegang tot water voor fans. Verschillende landen kampen met blessures aan cruciale spelers, terwijl de FIFA zowel de veiligheid als de consumentenvragen moet balanceren.

Het Nederlands elftal blijft zich voorbereiden in New York, terwijl de rest van de wereld naar de eerste wedstrijden kijkt





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