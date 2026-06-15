WK Voetbal: Spanje verrast door Kaapverdië, Ecuador geschrokken van Saudi en,FIFA onderzoekt geen extreemrechts gebaar scheidsrechter

Op de tweede speeldag van het WK in Qatar meten verschillende landen zich af met verrassende uitkomsten. Spanje kwam tegen Kaapverdië niet verder dan 0-0, terwijl Ecuador zich zorgen maakte over eigen prestaties tegen Saudi-Arabië. Ook werd bekend dat FIFA geen vervolg zal geven op het beschuldigde extreemrechts gebaar van Australische scheidsrechter Shaun Evans. De Spaanse pers is scherp op hun eigen ploeg, terwijl Kaapverdië juist hoopt op een Historically succesvol toernooi.

Pauze in Miami. Uruguay zal geschrokken zijn van het niveau van Saudi én van de tegenprestatie. Bielsa moet aan de bak in de rust. FIFA neemt geen maatregelen tegen VAR die werd beschuldigd van een extreemrechts gebaar .

FIFA start geen onderzoek naar scheidsrechter Shaun Evans, die werd beschuldigd van het maken van een extreemrechts handgebaar. De Australiër heeft ontkend dat hij het gebaar opzettelijk maakte, Evans zegt dat het een 'onbewuste beweging' was. Evans was zondag assistent-videoscheidsrechter tijdens Duitsland-Curaçao (7-1). Toen hij en de andere videoscheidsrechters kort voor de aftrap aan de tv-kijkers werden voorgesteld, maakte hij met zijn rechterhand een gebaar dat in sommige kringen een racistische betekenis heeft.

De FIFA zei dat er na een onderzoek 'geen bewijs van overtredingen van de FIFA-disciplinaire code' was gevonden. Het incident leidde tot veel speculatie op sociale media.

'Natuurlijk begrijp ik hoe het gebaar is geïnterpreteerd en betreur ik dit', liet Evans weten in een verklaring van de FIFA. 'Maar ik wil heel duidelijk en categorisch stellen dat ik het gesuggereerde handgebaar niet bewust of opzettelijk heb gemaakt. ' De wedstrijd is wat mat begonnen, zonder flitsend voetbal ook van Uruguay. Dat is onder de bondscoach Marcelo Bielsa eigenlijk wel de bedoeling.

De Argentijnse trainer staat bekend om de extreem hoge druk die hij zijn ploegen laat zetten. Eens zien of dat er zo een beetje uit gaat komen. Hij is een creatieve middenvelder, met een fabelachtige techniek. Hij is een lijzige controleur, met veel overzicht en een fijne stijl.

Al jarenlang is hij met zijn passing een steunpilaar in deze ploeg. De enige speler uit de Saudische ploeg die in Europa clubvoetbal speelt. Bij het Franse Lens, dat een topseizoen kende, is hij een gewaardeerde kracht op rechtsback. Youri Tielemans besefte na afloop van België-Egypte (0-0) dat hij met de Rode Duivels een matige eerste helft heeft gespeeld.

'We hadden het heel lastig', zei de middenvelder. 'In de tweede helft ging het beter, vooral na onze gelijkmaker. Egypte is een stug team. Ik denk uiteindelijk we een goed punt hebben gepakt op het einde.

' De opstellingen van Saudi-Arabië en Uruguay zijn bekend. Bij Uruguay ontbreekt de geblesseerde Ronald Araújo van FC Barcelona in de achterhoede. Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Viña; Valverde, Bentancur, Ugarte, Araújo; Núnez, Viñas. Twee verrassingen, met een punt voor Kaapverdië en voor Egypte, liggen achter ons.

Nu kan de blik vooruit, op een nacht met twee wedstrijden. Doelman Vozinha, die Kaapverdië dankzij een aantal prachtige reddingen naar een punt tegen Spanje leidde, is ook op sociale media de nieuwe held. Voor het duel had Vozinha slechts 50.000 volgers op Instagram, maar mee dankzij een oproep op Braziliaanse televisie staat de teler intussen boven de twee miljoen. De Spaanse media zijn hard voor het elftal dat eerder vandaag doelpuntloos gelijkspeelde tegen Kaapverdië.

'Een onherkenbaar Spanje, zonder voetbalinzicht, ideeën en middelen, was niet in staat om een doelpunt te maken tegen Kaapverdië, een strijdlustig team dat voor de grootste verrassing van dit WK zorgde', schrijft sportkrant Marca, dat spreekt van een 'rampzalige start'. 'Atlanta was het toneel van een sportief wonder, alsof een vriend uit een sportcentrum de beste Rafael Nadal had verslagen. ' AS, een andere sportkrant, was eveneens hard voor de ploeg.

'Een zielloos Spanje, met slechts zeven schoten op doel, was van begin tot eind machteloos tegen een tegenstander die een opmerkelijk debuut maakte. ' AS wil niet meer denken aan een wereldtitel, omdat het toernooi 'bij de eerste klim aanvoelt als de Angliru', een van de meest gevreesde beklimmingen in het Spaanse wielrennen. Voor veel Kaapverdianen was meedoen aan het WK voetbal al een droom die uitkwam.

Er werd stiekem gehoopt op een klein resultaat in een groep met Spanje, Uruguay en Saudi-Arabië, maar na De in Rotterdam geboren Laros Duarte, oud-speler van FC Groningen en Sparta en inmiddels spelend bij het Hongaarse Puskás Akadémia, sprak na afloop van de wedstrijd in Atlanta grootse woorden.

'Kijk, we zijn een klein land en we hadden volgens iedereen één procent kans om door te gaan. Maar we hebben nu een heel andere uitgangspositie. Het is zelfs realistisch om nu al na te denken over kwalificatie voor de volgende ronde, en het voelt goed.

' Alle Egyptische fans schreeuwen om een strafschop als invaller Zizo in de zestien wordt opgevangen door De Cuyper. Scheidsrechter Abatti ziet er geen strafschop in en daar is de VAR het mee eens. Maar België loopt achterin op zijn laatste benen. Krijgt deze slijtageslag nog een winnaar?

Egypte lijkt nog iets meer over te hebben. België zet zijn jokers in: Hans Vanaken, al jaren de spelmaker van Club Brugge, en toptalent Matias Fernandez-Pardo komen in het veld





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