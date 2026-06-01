WK-voetbal:Slotselecties bekend en nieuwe VAR-regels

Australië beloont Jordan Bos, Ecuador integreert voormalige rivalen en Duitsland wint opwarmer. Ook nieuwe videoregels en tussenpozes tijdens wedstrijden zijn aangekondigd.

In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederland s elftal en het overige WK-nieuws. Vandaag is de dag dat alle landen definitief hun selectie moeten doorgeven aan de FIFA, dus de namenlijsten blijven binnenstromen.

Zo ook die van Australië. Daar valt op dat Feyenoorder Jordan Bos mee mag naar het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De 23-jarige linksback wordt zo beloond voor zijn goede seizoen in Rotterdam. Ook Heracles Almelo-middenvelder Ajdin Hrustic is opgenomen in de WK-selectie.

Australië heeft onder andere volgende spelers geselecteerd: Aziz Behich, Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin. Afgelopen zaterdag stonden Paris Saint-Germain verdediger Willian Pacho en Arsenal-verdediger Piero Hincapie nog tegenover elkaar in de Champions League-finale, maar op het WK zullen ze in hetzelfde team spelen. Beide spelers zijn door bondscoach Sebastián Beccacece opgeroepen voor Ecuador. De Ecuadoraanse selectie kent verder nog enkele grote namen.

Bijvoorbeeld Pervis Estupinan (AC Milan) en Moises Caicedo (Chelsea). Ook Enner Valencia, inmiddels 36 jaar, is er weer bij. De aanvoerder is met 49 doelpunten in 105 wedstrijden nog altijd de topscorer aller tijden van zijn land. Santiago Gimenez is door bondscoach Javier Aguirre opgenomen in de selectie voor het WK.

De voormalig Feyenoord-spits kende een lastig seizoen bij AC Milan, maar dat houdt hem niet uit de Mexicaanse selectie. Gimenez speelde dit seizoen 16 keer in de Serie A mee met AC Milan en trof daarin geen enkel keer doel. Naast Gimenez zien we ook oud-Ajacied Edson Álvarez in de selectie van de Mexicanen, hij is de aanvoerder van de nationale ploeg.

En de 40-jarige doelman Guillermo Ochoa mag ook mee naar het eindtoernooi dat deels in eigen land wordt gehouden. Dat betekent dat Ochoa, net als Messi en Ronaldo, voor de zesde keer op een WK te bewonderen zal zijn. Duitsland heeft in Mainz de WK-opwarmer tegen Finland met 4-0 gewonnen. Deniz Undav scoorde de 1-0 en 3-0 en werd daarmee een van de blikvangers bij de viervoudig wereldkampioen.

De VfB Stuttgart-aanvaller nam bij de 2-0 van Florian Wirtz ook de assist voor zijn rekening. Jamal Musiala tekende voor de 4-0 bij de Duitsers. Duitsland vliegt op dinsdag richting Chicago, waar het op zaterdag nog een oefenwedstrijd speelt tegen mede-gastland VS. De videoscheidsrechter (VAR) kan tijdens het WK voetbal ook ingrijpen als de scheidsrechter een verkeerde beslissing heeft genomen over een hoekschop en bij het uitdelen van een gele of rode kaart aan de verkeerde speler.

Dat meldt scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina van de FIFA. De beslissingen maken onderdeel uit van een aantal wijzigingen die vanaf 1 juli in werking treden en al bij het WK van kracht zijn. Het toernooi begint op 11 juni. Collina (66) kondigde in aanloop naar het WK verschillende wijzigingen aan.

Sommigen waren al bekend, maar werden nu officieel. Voetballers die hun mond met een hand of shirt bedekken om iets naar een tegenstander te roepen riskeren een rode kaart. Spelers kunnen wel zonder problemen met een hand of shirt voor hun mond op vriendschappelijke wijze met ploeggenoten converseren.

Verder moeten spelers bij een wissel binnen tien seconden het veld verlaten en moet een speler bij een blessurebehandeling buiten het veld minimaal een minuut wachten voordat hij weer aan het spel mag deelnemen. Een doeltrap en een ingooi moeten binnen vijf seconden worden genomen. Anders volgt er een hoekschop voor de tegenstander of gaat de ingooi naar het andere team.

Collina maakte verder bekend dat er tijdens de 104 wedstrijden op het WK halverwege iedere helft een pauze van drie minuten plaatsvindt zodat spelers even bij kunnen komen. Verder worden teams geacht bij blessures van doelverdedigers niet naar de kant te gaan om contact te hebben met hun coaches. Kaapverdië heeft in de aanloop naar het WK een overtuigende overwinning op Servië geboekt.

Voor de 'Blauwe Haaien' maakte Laros Duarte in Lissabon als invaller na rust de 2-0 en hij gaf ook de assist op de 3-0 van Benchimol. Het was de eerste interlandgoal voor de Rotterdammer. Ook Rotterdammers Jamiro Monteiro, Sidny Lopes Cabral en Dailon Livramento kwamen in actie voor Kaapverdië. Zwitserland kan met een gerust hart afreizen naar het WK.

De Zwitsers waren vandaag in Sankt Gallen met 4-1 te sterk voor mede-WK-ganger Jordanië. Embolo, Ndoye en Xhaka tekenden voor een 3-0 ruststand, terwijl Al Fakhouri in de tweede iets terugdeed voor Jordanië. Fassnacht bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand op 4-1. Zwitserland zit op het WK in Groep B met gastland Canada, Bosnië en Herzegovina en Qatar.

Jordanië speelt in Groep J tegen wereldkampioen Argentinië, Algerije en Oostenrijk. Anis Hadj Moussa en Ramiz Zerrouki zijn opgenomen in de Algerijnse selectie voor het WK. De aanvaller van Feyenoord en de middenvelder van FC Twente (gehuurd van Feyenoord) kregen een oproep van bondscoach Vladimir Petkovic





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK-Voetbal Selecties VAR Nederland Australië Ecuador Duitsland Kaapverdië Zwitserland Algerije

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Meike Wijers: 'Australië is een land vol tegenstrijdigheden'Meike Wijers, de NOS-correspondent voor Australië, Nieuw-Zeeland en de Pacifische eilanden, spreekt over haar fascinatie voor Australië en de tegenstrijdigheden die het land kenmerken.

Read more »

Jordan Bos in definitieve WK-selectie AustraliëFeyenoorder Jordan Bos is opgenomen in de definitieve WK-selectie van Australië. Bondscoach Tony Popovic maakte de selectie bekend. Naast Bos zitten ook andere Eredivisie-bekenden zoals Ajdin Hrustic, Matthew Ryan en Aziz Behich in de selectie. Australië is ingedeeld in Groep D met Turkije, Verenigde Staten en Paraguay.

Read more »

Duitsland wint oefenduel, VAR-wijzigingen en ander WK-nieuwsDuitsland verslaat Finland met 4-0, VAR grijpt in bij hoekschoppen en kaarten, Kaapverdië en Zwitserland boeken oefenzeges, Algerije selecteert Feyenoorders, Suárez niet naar WK, en Schotland haalt Fletcher.

Read more »

WK-selecties bekend: Bos, Hrustic, Pacho, Hincapie en Gimenez in de raceEen overzicht van het laatste WK-nieuws: Australië, Ecuador, Mexico en Duitsland stellen hun selecties samen, VAR-regels worden aangepast en oefenwedstrijden leveren uitslagen op.

Read more »