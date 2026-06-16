WK-voetbal: Senegal toont veerkracht tegen Frankrijk, Kaapverdië maakt statement en fans verwachten Messi

In de openingswedstrijd van Group I toont Senegal een sterke verdediging tegen Frankrijk terwijl de Europeanen worstelen met hun aanval. Daarnaast geeft Kaapverdië-bondscoach Pedro Leitão Brito commentaar op de rol van kleinere landen op het WK, en in Kansas wachten fans op Messi's debuut met Argentinië. Engelse supporters zijn ook al massaal onderweg.

De Fransen hebben op papier nog altijd meer balbezit, maar zo voelt de wedstrijd niet. De Fransen krijgen nauwelijks een fatsoenlijke aanval voor elkaar. Terwijl het na een kwartier nog erop leek dat ze de regie pakten over de wedstrijd.

Dat is tegengevallen. De Senegalezen spelen uitstekend en niet de topfavoriet voor de wereldtitel, maar zij hebben het meeste recht op een openingsgoal. Oei, Senegal oogde al scherp in balbezit en laat zien dat ze in de omschakeling ook heel gevaarlijk zijn. Jackson is ervandoor en raakt met een hard schot in de korte hoek de paal.

De bal komt terug het spel in en kaatst via de rug van doelman Maignan bijna in eigen doel. Gevaarlijkste moment van de eerste helft is voor Senegal. En de scheidsrechter fluit direct erna.

'Hydration break' komt in beeld. Drinkpauze. Tijd om wat drinken te pakken, ook jij. Nadat Senegal het eerste kwartier toch wel iets beter was dan Frankrijk, met solide positiespel, begint Frankrijk langzaam de regie te pakken over de wedstrijd.

Je voelt dat er iets broeit. Het balbezit duurt nu al lang. Het is zoeken naar een gaatje en wachten op een versnelling. De Senegalezen zijn niet bang voor de Fransen.

Ze hebben net zo veel de bal en proberen het spel te maken. Grote kansen en een schot op doel kregen ze nog niet, maar de rappe aanvallers ontsnapten wel al even aan de Franse aandacht. Frankrijk is in de opbouw nog niet feilloos, het tempo kan ook nog wel wat hoger. Maar goed, het is natuurlijk ook even aftasten.

Senegal was al even gevaarlijk met een linke voorzet vanaf links die tot corner moest worden gekopt, maar net krijgt Frankrijk een flinke mogelijkheid. Na een paar combinaties van achteruit, stuurt Rabiot Mbappé de diepte in. Maar de Franse captain krijgt de bal niet lekker mee. Daar lag het even lelijk open bij Senegal.

Gevaarlijk met de vier Franse aanvaller die daar rondlopen. De volksliederen zijn gezongen in New York, de goden verzocht, alle rituelen afgewerkt en dan kunnen ze beginnen. Frankrijk trapt af en de Fransen rossen de bal meteen uit, ver op de helft van Senegal, om ze daar direct onder druk te zetten. Voordat we zo beginnen in New York nog even de stand het programma in groep I, de poule van Frankrijk en Senegal.

Het andere duel in deze groep is straks om 00.00 uur. De KNVB denkt dat zaterdag zo'n 15.000 mensen naar de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden in Houston komen en in een stoet naar het Houston Stadium lopen. Dat zegt een woordvoerder van de voetbalbond, mede gebaseerd op de aantallen van afgelopen zondag in Dallas. We hadden toen 10.000 mensen verwacht, maar het werden er met zeker 15.000 een heel stuk meer.

Onze inschatting voor Houston is ook dat er minimaal 15.000 mensen komen. We merken dat het WK ongelooflijk leeft in de Verenigde Staten. Veel Amerikanen trekken een oranje shirt aan en sluiten zich aan. Je zal ze maar moeten verdedigen, de vier aanvallers die in de basis staan bij Frankrijk: Doue, Dembélé, Olise en Mbappé.

De rest van het elftal is overigens ook niet verkeerd. Op de bank hebben ze overigens nog Cherki, Barcola en andere grote namen zitten. De Kaapverdische bondscoach Pedro Leitão Brito vindt dat kleinere teams iets toevoegen aan het WK. De voetbalwereld kent steeds minder grenzen, zei hij een dag na de stunt tegen Europees kampioen Spanje.

Kleinere landen zonder indrukwekkende erelijst hebben net zo goed het recht om het op te nemen tegen teams van een hoger niveau. Zijn opmerkingen volgen kort nadat UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin kritiek had gekregen op zijn uitspraken dat de nieuwe opzet van het WK met 48 landen waarvan veel 'kleintjes' veel oninteressante wedstrijden oplevert. Tien deelnemende Afrikaanse landen tekenden als reactie daarop een verklaring waarin ze benadrukken dat voetbal niet toebehoort aan een selecte groep landen.

Dat de aanwezigheid van zulke 'kleintjes' een verrassing kan opleveren, heeft Kaapverdië bewezen, vindt Brito. We krijgen steeds meer het idee dat we ons met een goede tactiek kunnen meten met tegenstanders die veel meer kwaliteit hebben. Kaapverdië speelt komende zondagnacht om 00.00 uur het tweede groepsduel, met Uruguay. Op naar de volgende verrassing?

Ons doel is om ons op het hoogste podium te laten zien, zei Brito. We krijgen ongetwijfeld nog problemen op dit WK, maar willen zoveel mogelijk hindernissen nemen. Wachten op Messi: feestende Argentijnse fans maken zich klaar voor WK-start in Kansas Grote kans dat je in Kansas City groepen feestende Argentijnse fans tegenkomt, want daar begint Argentinië met Lionel Messi komende nacht aan het WK.

Hun nummer 10 laat zich nog niet zien en laat zich ook zelden interviewen, maar dat maakt de vreugde niet minder. Nog één nachtje slapen dan begint ook het WK voor Engeland. Net als Nederland spelen de Engelsen hun groepsduel met Kroatië ook in Dallas. De BBC meldt dat er zo'n 15 duizend Engelse fans aanwezig zullen zijn bij alle groepswedstrijden





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