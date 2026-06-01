WK voetbal: Selecties bekend, visumproblemen voor Zuid-Afrika en oefenwedstrijden

Het WK voetbal is in volle gang en de selecties van de deelnemende landen worden bekendgemaakt. Iran heeft een selectie gepresenteerd met onder meer Alireza Jahanbakhsh en Mehdi Taremi. Ook Irak heeft zijn selectie bekendgemaakt, met onder meer Zidane Iqbal en Aimar Sher. Het Nederlands elftal heeft een drukbezochte uitzwaaitraining gehouden en Crysencio Summerville maakte zijn intrede bij het team.

Ook Irak heeft zijn selectie bekendgemaakt, met onder meer Zidane Iqbal en Aimar Sher. Het Nederlands elftal heeft een drukbezochte uitzwaaitraining gehouden en Crysencio Summerville maakte zijn intrede bij het team. Zuid-Afrika vertrekt een dag later dan gepland naar het WK vanwege visumproblemen. De VS hebben een oefenwedstrijd tegen Senegal gewonnen en Brazilië heeft een uitzwaaiduel tegen Panama ruim gewonnen.

Ook andere landen hebben hun selecties bekendgemaakt, waaronder Australië, waar Feyenoorder Jordan Bos mee mag naar het eindtoernooi





Visaproblemen sotternis Zuid-Afrikaanse voetbalploeg voorWK 2026De Zuid-Afrikaanse voetbalbond SAFA bevestigde dat het nationale team vanwege visaproblemen voor sommige spelers en medewerkers niet op tijd naar Noord-Amerika kon reizen voor het WK 2026. De bond werkt rond de klok om het team zo snel mogelijk naar Mexico te krijgen, terwijl de voorbereidingen voortgezet worden in Johannesburg. Minister van Sport Gayton McKenzie noemt het een 'debacle' en eist een rapport en actie tegen de verantwoordelijken. Zuid-Afrika erkent dat het team niet in aanmerking komt voor uitstel omdat de openingswedstrijd tegen Mexico al binnen een week plaatsvindt.

Dansen, zingen, léven: Mickey van der Hart kruist dwars door Zuid-AfrikaZuid-Afrika is zestien jaar na het toernooi in eigen land weer aanwezig op het WK. Mickey van der Hart (31) staat sinds afgelopen zomer onder de lat bij Cape Town City. Hij geniet in het land van Bafana Bafana en verzamelt avonturen waar hij in het bejaardenhuis nog over praat.

