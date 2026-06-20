WK Voetbal: Paraguay verrast Turkije, Brazilië wint ruime overwinning op Haïti, Marokko worstelt tegen Schotland

Een overzicht van de WK-groepswedstrijden: Paraguay verslaat Turkije ondanks dominantie, Brazilië boekt 3-0 overwinning op Haïti, Marokko heeft moeite met Schotland en er is onzekerheid over Frenkie de Jong.

Op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico was er opnieuw veel te delen over verschillende wedstrijden. Het begon met de WK-groepswedstrijd tussen Turkije en Paraguay.

Turkije had een numeriek overwicht met naar schatting tachtig procent balbezit, maar de Paraguaanse defensie stond heel stug en liet weinig duidelijke kansen toe. De grootste kans voor Turkije kwam toen Kerem Aktürkoglu aan de rechterkant opravelde en zijn pass bij Arda Güler terechtkwam. Guler schoot hard, maar het mes viel naast het doel.

Paraguay kwam na een flinke aanval op voorsprong, waarbij middenvelder Matías Galarza de bal uit zo'n achttien meter perfect in de hoek schoot, buiten het bereik van de Turkse doelman Ugurcan Çakir. Hierdoor leidde Paraguay ten onrechte, ondanks het geringe balbezit. In een andere groeps wedstrijd boekte Brazilië een ruime overwinning op Haïti met een uiteindelijke stand van 3-0.

Ondanks dat het team van bondscoach Carlo Ancelotti niet volledig sprakeloos was, was het een maat te groot voor het nummer 83 van de FIFA-ranglijst. De Braziliaanse supporters stonden op hun bene terwijl de jonge 19-jarige aanvaller Endrick zijn eerste WK-minuten kreeg, nadat hij eerder tegen Marokko nog 90 minuten op de bank had gezeten. Het was een bejegening die de jonge ster van Real Madrid meer ervaring gaf.

Later in de wedstrijd scoorde Vinicius Junior de derde goal in blessuretijd, na een pass van Lucas Paquetá. Er was zorgen bij Ancelotti toen Raphinha, aanvaller van FC Barcelona, moest worden vervangen, maar het team bleef dominant. Matheus Cunha scoorde tweemaal, zijn tweede doelpunt was een rebound na een geslagen schot van Vinicius Junior dat was gekeerd door doelman Johny Placide.

Ondanks de overwinning was het Braziliaanse spel niet altijd overtuigend, met moeite tegen het fysieke en goed georganiseerde Haïti, dat met vijf man in de defensie speelde. Marokko worstelde nog steeds om de wedstrijd tegen Schotland te beslissen, wat de spanning hoog hield. Ook werden er zorgen geuit over deConditie van Raphinha, maar het ging vooral om de onzekerheid ronden Frenkie de Jong, die betrokken was geweest bij een botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep.

Bondscoach Ronald Koeman vertelde dat De Jong onder zijn middel last had en dat het afwachtte hoe hij zou reageren na een gedeeltelijke training. Tegelijkertijd reed Koeman erop terug dat zijn wissels in de eerste wedstrijd tegen Japan niet de gewenste impact hadden gehad. Hij accepteerde de kritiek daarop als grote meneer. Curaçao, onder leiding van bondscoach Dick Advocaat, speelde zijn tweede groepswedstrijd na de zware nederlaag tegen Duitsland.

Advocaat drong er bij zijn spelers op aan om te genieten van hun WK-ervaring, iets wat ze niet zouden meemaken in de Eredivisie. De snelle openingstreffer van Ismael Saibari voor Marokko, na zeventig seconden, werd in de NOS-studio geprezen, maar Marokko had de kans niet gebood om de score verder uit te breiden. Het was een herhaling van wat ze tegen Brazilië hadden gedaan, volgens commentator Ibrahim Afellay.

Het WK gaat door met meer spannende groepswedstrijden waarin every team vecht voor een plek in de volgende ronde





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