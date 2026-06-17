Wk-voetbal: onenigheid over grasvelden en pracht van Messi en Ronaldo

Op het WK voetbal zijn er zorgen over de kwaliteit van de grasvelden, vooral in East Rutherford. Tevens donnert Lionel Messi weer eens een meet concreet goal en spreekt bondscoach Roberto Martinez lovend over Cristiano Ronaldo.

Het WK-voetbal is in volle gang en er zijn verschillende onderwerpen die de aandacht trekken. Ten eerste zorgen er vragen over de kwaliteit van het gras op de speelvelden.

De Franse middenvelder Adrien Rabiot uitte na de overwinning op Senegal zijn zorgen over de grasmat in East Rutherford, waar de finale zal worden gespeeld. Hij omschreef de ondergrond als hard en stug, meer wegend van een kunstgrasveld. Ook de Franse bondscoach Didier Deschamps was het daarmee eens en vermoedde dat er waarschijnlijk beton onder lag. Na het duel tussen Marokko en Brazilië klaagde Vinícius Júnior al over dezelfde mat.

Dit roept vragen op over de voorbereiding en het onderhoud van de speelvelden voor het toernooi. Verder staan er de verwachtingen rondom enkele van de grootste sterren van het toernooi. Cristiano Ronaldo, die morgen met Portugal zijn eerste WK-wedstrijd speelt tegen Congo, staat centraal in de discussie of hij wel in de basis zal starten. Bondscoach Roberto Martinez benadrukt het belang van Ronaldo binnen het team.

Hij noemt hem een cruciale speler, de afmaker en iemand die met zijn bewegingen ruimte creëert voor anderen. Met zijn zesde WK-optredens, net als Lionel Messi, is Ronaldo nog steeds van onschatbare waarde. Martinez voegt toe dat Ronaldo intern zo intens en emotioneel betrokken aanvoelt als bij zijn eerste WK. Lionel Messi maakte tijdens de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije zijn naam opnieuw kostbaar.

Hij scoorde de openingsgoal en werd daarmee de op twee na oudste doelpuntenmaker ooit op een WK. Argentinië ging met die voorsprong de rust in. Messi's voortdurende dreiging en vermogen om het spel naar zich toe te trekken maken hem weer eens onmisbaar. Zijn bewegingen en afwerking zijn van hoge kwaliteit.

Ook Neymar kwam even op het trainingsveld verschijnen, maar hij is nog niet fit genoeg om volledig mee te trainen. Zijn deelname aan de wedstrijd tegen Haïti blijft onzeker. In een andere groepswedstrijd stelde Noorwegen zijn kracht ten overstaan tegen Irak. De Noorse ploeg won met 3-1, mede dankzij goals van Haaland en Østigard.

Noorwegen toonde een efficiënte counteraanval en liet geen twijfel over zijn kracht. De Noorse fans brachten met een collectieve roei-beweging hun Viking-verleden in herinnering. Irak bood dapper weerstand, maar uiteindelijk was het Noorse team te sterk. FC Utrecht-middenvelder Moustafa 'Zidane' Iqbal stond niet in de basis van Irak, maar kwam later in het verloop van het toernooi mogelijk nog in actie.

Er zijn ook juridische ontwikkelingen. Thomas Partey, middenveldster van Ghana, kan niet meedoen aan de eerste groepswedstrijd tegen Panama. Hij verloor een beroep bij een Canadese rechtbank en krijgt dus geen visum voor de Verenigde Staten, waar Ghana zal spelen. Partey is verwikkeld in een rechtszaak over beschuldigingen van verkrachting en aanranding.

Ghana zal zonder hem moeten beginnen. Ook in andere groepen zijn verrassende selecties te zien, zoals bij Algerije waar Aniss Hadj Moussa begint en Ryad Mahrez op de bank zit





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