WK Voetbal: Mexico wijzigt opstelling, Son Heung-min zoekt record en Canada wint groots met 6-0

Nieuws van de WK-groepsfase: Mexico past zijn selectie aan voor de cruciale wedstrijd tegen Zuid-Korea, waar Son Heung-min in het bijzonder op zoek is naar een historische mijlpaal. Verder ontwikkelde Canada zich tot sterke kandidaat voor de tweede ronde met een overweldigende 6-0 over Qatar, maar de wedstrijd werd getekend door een zware blessure. Ook tussen Engeland en Kroatië kwam een nieuwe FIFA-regel naar voren na een incident met fotograaf.

Mexico heeft drie wijzigingen aangebracht in zijn opstelling ten opzichte van de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Jorge Sánchez, Edson Álvarez en Luis Romo komen in de basis te staan in plaats van de geschorste César Montes en de gepasseerde Israel Reyes en Álvaro Fidalgo.

Zuid-Korea heeft één aanpassing gedaan: Kim Moon-hwan van Daejeon Hana Citizen speelt in plaats van Lee Tae-seok van Austria Wien. Beide landen hebben hun eerste groepsduel gewonnen: Mexico versloeg Zuid-Afrika en Zuid-Korea was te sterk voor Tsjechië. Omdat Tsjechië en Zuid-Afrika gelijk speelden, zal de winnaar van deze onderlinge ontmoeting de volgende ronde bereiken. Zuid-Korea's sterke speler Son Heung-min heeft slechts één doel nodig om de topscorer aller tijden voor zijn land op een WK te worden.

Momenteel staat hij met drie WK-treffers gelijk met oud-PSV'er Park Ji-Sung en Ahn Jung-Hwan. Bij Zuid-Korea staat Feyenoord-speler Hwang in de basis, die in de vorige wedstrijd tegen Tsjechië een assist en een doelpunt leverde. De wedstrijd tussen Engeland en Kroatië leverde een bijzonder moment op vóór de aftrap. Tientallen fotografen verzamelden zich vlak voor de neus van de Duitse bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, tijdens het volkslied.

Tuchel was zichtbaar geïrriteerd en verklaarde na de 4-2 overwinning niet tevreden met de menigte voor zijn neus. Hij smeekte de FIFA om de positie van fotografen tijdens het volkslied te veranderen. De FIFA reageerde met een oplossing: fotografen moeten dichter bij elkaar blijven staan, terwijl de technische staf tijdens het volkslied iets aan de zijkant van de lijn kan positioneren om te voorkomen dat fotografen recht voor hen staan.

Canada boekte een indrukwekkende overwinning op Qatar met 6-0 in Vancouver, maar de feestvreugde werd getemperd door een zware blessure bij Ismaël Koné, die een ogenschijnlijk ernstige beenbreuk opliep. Canada had net als Qatar één punt uit het eerste groepsduel, maar vanaf het begin domineerden de Canadezen. Cyle Larin, oud-speler van Feyenoord, opende de scoringslijst met een inglijder en maakte zijn tweede doel van het toernooi. Jonathan David scoorde tweemaal, waaronder een knap gerede bal in de blessuretijd.

Ook Nathan Saliba en een eigen doelpunt van Mohamed Manai droegen bij aan de overweldigende zege. De blessure bij Koné kwam door contact met Assim Madibo, die een rode kaart kreeg. Canada wijzigde de opstelling in de tweede helft door Bombito in te brengen voor Cornelius. Qatar bracht Fathy en Al Manai binnen voor Gaber en Edmilson Junior.

Het duel werd snel eenzijdig ten faveure van Canada, met een vroege rode kaart voor Homam Ahmed na een overtreding buiten de zestien meter. De Canadezen Bleven doorgaan met scoren ondanks de emotionele uitdagingen van Koné's blessure





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