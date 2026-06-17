WK voetbal: Messi maakt historie en Haaland scoort

Lionel Messi maakte historie door de eerste speler te worden die op zes WK's in actie is gekomen. Hij scoorde drie keer in de wedstrijd tegen Algerije en stijgt naar een gedeelde plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Ook Erling Haaland scoorde in de wedstrijd tegen Irak en Kylian Mbappé liet zien wat hij waard is in de wedstrijd tegen Senegal.

Vannacht was de grote nacht van de sterren Lionel Messi , Erling Haaland en Kylian Mbappé . Messi werd de eerste speler die op zes WK's in actie is gekomen.

Later vandaag kan Cristiano Ronaldo hem evenaren. De Ghana-middenvelder Thomas Partey mag niet meespelen tegen Panama, omdat hij geen visum heeft gekregen. Oostenrijk begon aan hun wedstrijd tegen Jordanië in het San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara. Argentinië won met 3-0 van Algerije in Kansas, waar Messi een show heeft gegeven.

Hij scoorde drie keer en stijgt naar een gedeelde plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Ook Frankrijk-speler Rabiot klaagde over het veld in New York en de grasmat in Kansas City is niet best. Cristiano Ronaldo begint aan zijn zesde WK, net als Messi. Hij is vol lof over Ronaldo, die een cruciale speler is in het Portugees team.

Argentinië ging dankzij de goal van Messi met een voorsprong de rust in, maar Algerije werd steeds sterker. Messi doet het! Met een heerlijk schot verschalkt hij keeper Zidane, die zijn hand niet stevig genoeg achter de bal krijgt. Daar was hij dan weer even: de Braziliaanse ster Neymar.

In tegenstelling tot een dag eerder verscheen hij nu wel even op het trainingsveld. Fit genoeg om vol mee te doen aan de training was hij nog niet, dus de wedstrijd tegen Haïti blijft onzeker voor Neymar. Ook de Franse middenvelder Adrien Rabiot maakt zich zorgen over het gras in het stadion waar de WK-finale wordt gespeeld. Dat vertelde hij na de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Senegal.

Op de grasmat in East Rutherford was het moeilijk voetballen, aldus Rabiot.

'Het voelde meer aan als een kunstmatige ondergrond, behoorlijk hard en stug. ' De Franse bondscoach Didier Deschamps was het met Rabiot eens. 'Ik denk dat er waarschijnlijk beton onder ligt; de vezels zijn erg kort. De bal stuitert net op een andere manier.

' Na Marokko - Brazilië klaagde Vinícius Júnior ook al over de mat in het stadion waar in juli de finale wordt afgewerkt. Noorwegen bood dapper weerstand, maar uiteindelijk was Irak gewoon te sterk. Een slotakkoord van Noorwegen. Haaland kopt de bal opzij en Hussein werkt de bal met wat pech in eigen doel.

Bij Algerije start Aniss Hadj Moussa op rechtsvoor; Ryad Mahrez zit op de bank. Bij Argentinië staat Lionel Messi in de basis en is Thiago Almada de meest verrassende naam. Noorwegen lijkt de wedstrijd een kwartier voor tijd te beslissen. Invaller Østigard komt het hoogst bij een corner van Ødegaard en knikt de 1-3 binnen.

Het was een bijzondere WK-nacht met veel sterren. Messi, Haaland en Mbappé hebben allemaal laten zien wat ze waard zijn. En wie weet, misschien zien we nog veel meer van hen in deze WK





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