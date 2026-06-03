WK Voetbal: Iran speelt gesloten oefenduel, Zweden zonder Gyökeres, en veel internationals buitenland geboren

Liveblog over het Nederlands elftal en WK-nieuws: Iran oefent achter gesloten deuren tegen Mali, Zweden heeft Gyökeres wel in de selectie, 23,2% van de WK-spelers is buitenland geboren, Marokko wint makkelijk, DR Congo-Chili afgelast, België wint in Kroatië met Lukaku-goal, en updates over Netherlands-blessures.

In een liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws rond het Nederlands elftal en andere WK-voetbalverhalen. Iran speelde zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK, een gesloten duel tegen Mali in Turkije.

De Iraanse voetbalbond bevestigde de afwezigheid van toeschouwers als gevolg van tactische overwegingen en het belang van de wedstrijd. Na deze voorbereiding vertrekt Iran naar zijn basiskamp in Mexico, waar het in de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland, België en Egypte speelt. Zweden, een van de tegenstanders van Oranje, heeft Arsenal-spits Viktor Gyökeres in zijn selectie opgenomen. Gyökeres speelde nog de Champions League-finale en moest zich daarom later melden, waardoor hij afwezig was bij de verliespartij tegen Noorwegen.

Zweden speelt nog een oefenduel tegen Griekenland voordat het naar de Verenigde Staten vertrekt voor de WKGroepsfase. De voorbereidingen zijn in volle gang en veel teams zijn onderweg naar hun WK-basis. Een opvallend aspect van dit WK is het hoge aantal internationals dat in een ander land is geboren dan het land dat ze vertegenwoordigen.

Van de deelnemende spelers is 23,2% in het buitenland geboren, een stijging ten opzichte van vier jaar geleden (16,5%), mede omdat het toernooi nu met 48 landen groter is. Curaçao heeft bijvoorbeeld 25 van de 26 geselecteerden in Nederland geboren. Bij Nederland zelf is slechts één speler anders geboren: Guus Til, geboren in Zambia. Ook is de teamfoto van het Nederlands elftal gemaakt zonder Jurriën Timber, die later naar de selectie zou reizen.

Marokko won gemakkelijk van Madagaskar met 4-0, waarbij PSV'er Ismael Saibari twee keer scoorde. De oefenwedstrijd van DR Congo tegen Chile werd geannuleerd vanwege de ebolauitbraak in DR Congo, wat leidde tot quarantaine voor ploeg en staf. Het Noorse elftal maakte een groepsfoto aan boord van het vliegtuig naar de VS, met prominente figuren zoals Martin Ødegaard en Erling Haaland. Bekende teams tonen vertrouwen in hun voorbereidingen.

België won met 0-2 in Kroatië, en Romelu Lukaku scoorde bij zijn rentree na een blessureperiode. Bij Nederland zijn Memphis Depay en Jurriën Timber nog niet volledig hersteld van hun blessures, maar bondscoach Ronald Koeman verwacht dat ze wel fit zijn bij het begin van het WK. Timber speelde de Champions League-finale en had daarna geen negatieve reactie, terwijl Depay positieve medische data vertoont, maar nog niet honderd procent is.

Koeman telt op de twee oefenwedstrijden om hen naar volwassenheid te brengen. Bart Verbruggen zal opnieuw de eerste keeper van Oranje zijn tijdens het WK, een positie die hij sinds het EK twee jaar geleden bekleedt. Met alle voorbereidingen, verhalen van internationale geboortes en de laatste medische updates begint het WK langzaam vorm te krijgen voor de deelnemende landen





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