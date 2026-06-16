Wk Voetbal: Frankrijk Sterkt met Mbappé en Olise tegen Senegal; Neymar en Davies nog niet Fit

In een spannende WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Senegal toont Mbappé zijn klasse met twee goals en evenaalt verschillende records. Senegal houdt enigszins stand maar moet uiteindelijk buiken voor de Franse aanvalskracht. In het nieuws ook updates over Neymar en Alphonso Davies en hun blessureproblemen.

Op het WK voetbal staat het voor Frankrijk en Senegal in de groep loopt alles op zijn kop. De Fransen, met Kylian Mbappé als sterke spits, tonen na rust een angstaanjagende aanvalmachine.

Eerst scoort Mbappé uit de voorkant, daarna volgt een prachtige stiftje van Barcola. Senegal reageert moedig met een goal van Jackson, maar die wordt afgekeurd wegens buitenspel. Mbappé布雷kt de hoop van Senegal definitief met zijn tweede doelpunt, een schot van afstand in de bovenhoek. Met deze treffer scoort hij zijn 13e WK-doelpunt, evenveel als Frans recordhouder Just Fontaine, en zijn 57ste interlandgoal voor Frankrijk, gelijk aan recordhouder Olivier Giroud.

Olise, als nummer 10, speelt een cruciale rol met slimme passes. Senegal krijgt na rust nog een kans via Jackson, maar het is niet genoeg. De Fransen domineren en laten zien dat ze een serieuze titelkandidaat zijn. In een ander onderdeel van het toernooi is Neymar voor het eerst met het Braziliaanse team getraind na zijn kuitblessure, maar hij mist nog de wedstrijd tegen Haïti.

Canadas aanvoerder Alphonso Davies is eveneens nog niet fit vanwege een hamstringblessure en zal de wedstrijd tegen Qatar missen. Hij hoopt wel op tijd hersteld te zijn voor verdere groepswedstrijden





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