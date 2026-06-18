Overzicht van WK-actie: Democratic Republic Congo surpriseert met 1-1 tegen Ronaldo's Portugal, Ghana start zonder Partey en met doorgeschakelde keeper, Engeland wint van Kroatië na opmerkelijke wisselvalligheden.

De Democratische Republiek Congo doet het verrassend goed op het WK door met 1-1 gelijk te spelen tegen Portugal , het team van Cristiano Ronaldo . In een andere groep ontvangen Ghana en Panama elkaar in Toronto onder een regenachtige hemel.

Ghana moet zonder doelman Ati Zigi spelen, die na een botsing in het eerste deel gewisseld wordt voor Asare. De wedstrijd tussen Ghana en Panama is energiek maar tamelijk onbeholpen; door veel fouten is er weinig opbouwend voetbal te zien, al is het wel een strijd vol wil om te winnen. Panama lijkt na een kwartier de bovenhand te hebben, met meer balbezit, waaronder een vroeg schot van Waterman, maar tot nog toe zonder echte gevaarlijke momenten.

In de tussentijd heeft de Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo een drone- incident tijdens een gesloten training in Mexico "onfortuinlijk" genoemd. Lokale autoriteiten schoten de drone neer boven het trainingscomplex van Korea. De coach geeft aan dat het incident geen invloed heeft gehad op de voorbereiding, maar wel vervelend was. Zuid-Korea moet op donderdag spelen tegen Mexico in Guadalajara, waarschijnlijk voor een stadion gevuld met Mexicaanse supporters.

Hong vertrouwt erop dat zijn ploeg de rustige aanval zoekt. Ook is bekend dat Ghana zonder middenspeler Thomas Partey begint, omdat Canada zijn visumaanvraag niet heeft goedgekeurd. Partey zat bij Atlético Madrid en Arsenal en werd in 2025 aangeklaagd voor meerdere zware misdrijven; mogelijk is dat de reden voor de visumweigering. De fanatieke Nederlandse atleet Elvis Afrifa, die op dit WK brons won met de estafette, is grote fan van Ghana en zou graag voetballer zijn geworden.

In groep Lukt Engeland de leiding na een 4-2 overwinning op Kroatië. De wedstrijd was spannend en wisselvallig. Kroatië kwam terug van 0-1 naar 2-2 via Petar Musa, waarna Kane opnieuw voor Engeland scoorde van een kopbal na een hoekschop. Kane scoort zijn tiende WK-doel en komt daarmee gelijk aan Gary Lineker.

Het duel eindigt uiteindelijk 4-2, nadat invaller Rashford de slottreffer maakte. In de drinkpauze nodigde fotograaf Pim Ras uit om het verhaal te vertellen over hoe hij de hele wedstrijd Messi aanstaarde, maar dat is irrelevant voor de huidige analyse. Kroatië bleef tot het einde gevaarlijk en Probeerde nog uit te gelijken, maar England verdedigde de voorsprong. De slotfase was nog keeperintensief met reddingen van Livakovic.

De slotwedstrijd in de groep tussen Ghana en Panama wordt verwacht op 01:00 uur; Panama speelt zijn eerste WK-ontmoeting ooit





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