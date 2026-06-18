WK-voetbal: Bosnië tegen Zwitserland, diverse nieuwsupdates en transfers

Een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten rond het WK, waaronder het duel tussen Bosnië en Herzegovina en Zwitserland, updates over het Nederlands elftal, en de medische situatie van de vader van Lionel Messi.

De eerste wissels aan Bosnische kant. PSV'er Esmir Bajraktarevic vervangt veteraan Edin Dzeko en Ivan Basic komt voor ex-Ajacied Benjamin Tahirovic. Een schaars hoogtepunt in Los Angeles.

Het is de Zwitser Ndoye die het probeert met een omhaal. Keeper Nikola Vasilj redt. Bosnië en Herzegovina doet voor de tweede keer mee aan een WK. De eerste keer was in 2014 in Brazilië.

Het was een hoogtepunt en ook een trauma. Destijds werd een goal van Edin Dzeko in de tweede wedstrijd tegen Nigeria onterecht afgekeurd, waarna de Bosniërs verloren en al uitgeschakeld waren.

"Wij gaan nu naar huis, maar dat zou de scheidsrechter ook moeten doen", fulmineerde Dzeko destijds. Nu gaat hij als 40-jarige op voor sportieve revanche. Verdediger Sead Kolasinac (Atalanta) is de enige andere speler uit de huidige groep die er toen al bij was. Geen wissels aan beide kanten.

Beide teams hebben een overwinning nodig om een grote stap te zetten naar de volgende ronde. In Zweden heerst er een prima sfeer na de 5-1 overwinning op Tunesië. Yasin Ayari en Anthony Elanga zijn vol vertrouwen voor het duel van zaterdag met het Nederlands elftal (19.00 uur).

"We weten wat ons te doen staat", zegt Ayari. "We moeten ons concentreren op ons eigen spel", aldus Elanga. De nieuwe bondscoach Hervé Renard van Tunesië heeft zijn ploeg vandaag toegesproken.

"Je moet de wil hebben", zei hij onder meer. De Fransman is de vervanger van de weggestuurde Sabri Lamouchi, die werd ontslagen na de 5-1 nederlaag tegen Zweden. Renard was tot enkele maanden geleden bondscoach van Saudi-Arabië. Tunesië is op 25 juni de laatste tegenstander van Nederland in de groepsfase.

Het Noord-Afrikaanse land speelt zondag nog tegen Japan. Het is rust in Los Angeles. Nog geen doelpunten. Zwitserland is de betere ploeg, maar vindt nauwelijks openingen.

Ook de Bosniërs zijn zelden gevaarlijk in een matig duel. Daar is even een glimp van de klasse van de 18-jarige Kerim Alajbegovic, het grote talent van Bosnië. De aanvaller van Red Bull Salzburg, die na het WK terugkeert naar Bayer Leverkusen, dribbelt op de rand van het Zwitserse strafschopgebied, maar krijgt geen ruimte te schieten. Alajbegovic, geboren in Keulen, toonde in de play-off om een WK-plek aan over stalen zenuwen te beschikken.

Tegen Wales benutte hij de laatste strafschop van de serie en ook in het beslissende duel met Italië was hij vanaf elf meter trefzeker. Oranje-international Jan Paul van Hecke maakt de overstap van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. Naar verluidt heeft de club uit Londen zo'n zestig miljoen euro overgemaakt voor de verdediger, die een contract voor meerdere jaren tekent.

De vader van Lionel Messi heeft gezondheidsproblemen en staat onder medisch toezicht, zo meldt de familie in een verklaring. Waar de 68-jarige Jorge Messi last van heeft, laat de familie niet weten.

"Hij is herstellende en maakt positieve vooruitgang gezien zijn huidige toestand", schrijft de familie. "Gezien de verhalen, geruchten en speculaties die de afgelopen uren circuleren, wil de familie zijn ongenoegen uiten over het gebrek aan gevoel, respect en geweten waarmee sommigen zijn omgegaan met deze privéaangelegenheid. " Weer wat gevaar in het Zwitserse strafschopgebied. Edin Dzeko bewaart het overzicht en levert een voorzet op maat af, maar ex-Ajacied Benjamin Tahirovic mist de bal volledig.

Gisteren klonk er in de pauze bij Ghana-Panama boegeroep van de tribunes in Toronto. Het was er twintig graden en het regende. De eerste gevaarlijke aanval van de Bosniërs gaat via Benfica-back Amar Dedic. Hij heeft alle ruimte, maar levert dan een belabberde voorzet af.

Het loopt nog niet bij de Bosniërs, die met Edin Dzeko en Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) met twee spitsen spelen. Zwitserland is vooralsnog de betere ploeg in LA. Dan Ndoye komt gevaarlijk door en schiet met links in het zijnet. Keeper Nikola Vasilj zat er niet aan, geen corner.

Het startsignaal klinkt. Zwitserland en Bosnië en Herzegovina beginnen aan hun tweede duel. Het is een wedstrijd tussen de nummer 19 (Zwitserland) en nummer 64 (Bosnië en Herzegovina) van de FIFA-wereldranglijst. Aanvaller Elye Wahi mag toch met het Ivoriaanse team afreizen naar Canada voor de groepswedstrijd tegen Duitsland in Toronto.

De Ivoriaanse voetbalbond laat op X weten dat de 23-jarige voetballer alsnog toestemming heeft gekregen van de Canadese autoriteiten. 🚨 COMMUNIQUÉ 🚨 Mise à jour concernant Elye Wahi La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) informe que la situation administrative d'Elye Wahi a évolué favorablement. Les autorisations nécessaires à son entrée sur le territoire canadien ont désormais été obtenues.

Par conséquent, l'international ivoirien est autorisé à voyager avec la délégation des Éléphants au Canada et poursuivra normalement sa participation à la compétition aux côtés de ses coéquipiers. La FIF se réjouit de cette issue favorable et remercie les différentes parties ayant contribué au traitement de ce dossier





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