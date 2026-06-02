WK-voetbal: Baumgartner uitgeschakeld, Oranje rugnummers bekend, en updates van verschillende landsverdedigers

Uitgebreid overzicht van WK-voetbalnieuws: Oostenrijk ziet Baumgartner uitvallen, Nederlands elftal kent rugnummers, en Turkije, Ghana en Senegal stellen selecties compleet. Ook de voorbereiding van Oranje met een laatste oefenpartij tegen Oezbekistan.

In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws. Een belangrijke uitval voor Oostenrijk : Christoph Baumgartner moet het WK missen na een blessure opgelopen tijdens de warming-up van de oefenwedstrijd tegen Tunesië.

De RB Leipzig-middenvelder heeft een spierblessure in zijn rechterbovenbeen vastgesteld via MRI. Baumgartner had een uitstekend seizoen met 13 doelpunten en 9 assists in de Bundesliga. De Oostenrijkse bond bevestigde het nieuws en het team wenst hem een spoedig herstel. Terwijl Oostenrijk een belangrijke aanval Commander verliest, zijn de rugnummers van het Nederlands elftal bekendgemaakt.

Marten de Roon maakt met nummer 3 zijn rentree in de nationale ploeg, een ongebruikelijke keuze voor een middenvelder. Verdediger Jan-Paul van Hecke krijgt nummer 6, wat in Engeland wel gebruikelijk is voor een back. Wout Weghorst krijgt de klassieke spitsnummer 9, maar of hij de voorkeursspits is van bondscoach Ronald Koeman blijft af te wachten. Andere bekende nummers: Frenkie de Jong draagt 21 en Denzel Dumfries 22.

Het Nederlands elftal zal in de groepsfase alle wedstrijden spelen in het thuisshirt, inclusief oranje broeken en sokken, zoals bevestigd door FIFA-documenten. Ook Turkije heeft zijn selectie bekendgemaakt met voormalig Nederlands jeugdinternationals zoals Ferdi Kadioglu en Orkun Kökçü. Andere sterke namen zijn Arda Güler, Hakan Çalhanoglu en Kenan Yildiz. Ahmetcan Kaplan viel af vanwege een knieblessure.

Ghana heeft na een blessure van Alexander Djiku Derrick Luckassen in zijn WK-selectie opgenomen. Luckassen, geboren in Amsterdam, maakte zijn debuut voor Ghana recent tegen Duitsland en speelt nu bij Pafos FC in Cyprus. Ook Baba Abdul Rahman keert terug naar de selectie na jaren van afwezigheid. Keeper Paul Reverson viel af van de voorselectie.

De definitieve selectie van Ghana bevat onder andere Jonas Adjetey, Gideon Mensah en Jerome Opoku. Senegal, de winnaar van de Afrika Cup maar later bestraft door de CAF, heeft zijn selectie rond met de afvallers Moustapha Mbow en Ilay Camara. Senegal speelt in groep I tegen Frankrijk, Noorwegen en Irak. Het herdenkt de verrassende overwinning op Frankrijk in 2002.

Oezbekistan zal op 8 juni in New York spelen tegen Oranje zonder publiek als laatste oefenpartij. De Aziatische tegenstander heeft al eerder gespeeld tegen Canada in Edmonton, waar topscorer Eldor Sjomoerodov een vroege kans kreeg. Het liveblog houdt alle ontwikkelingen bij rondom de WK-selecties en voorbereidingen





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