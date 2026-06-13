WK voetbal 2026: VS verslaat Paraguay op openingsavond, Infantino grapt over Italië

In het openingslied van het WK voetbal 2026 in de Verenigde Staten wonnen de gastheren van Paraguay met 2-0. Doelpuntenmaker Balogun者在.. Belangrijke reacties van Gianni Infantino over een mogelijke WK-uitbreiding om Italië te helpen kwalificeren veroorzaakten ophef. Ook was er aandacht voor de openingsceremonie met Katy Perry en het optreden van bekende gezichten als David Beckham.

Het Nederlands elftal startuit op het WK voetbal 2026. Hier volgen we de belangrijkste ontwikkelingen. De Verenigde Staten , gastland van het toernooi, begonnen tegen Paraguay .

De Amerikaanse ploeg toonde een vreselijk tempo in de eerste helft wat Paraguay te gronde richtte. Balogun scoorde een prachtig doelpunt, maar ook de 2-0 viel via een eigen doelpunt na een vlotte tegenstoot. Katy Perry trad op voor het aangekondigde feestelijke openingsceremonie. OokINTERNATIONALE BERICHTEN: Gianni Infantino grapte over een mogelijke expansie van het WK om Italië het een keer te kunnen kwalificeren.

De Italiaanse sportminister reageerde niet geamuseerd en wil met de FIFA-baas in gesprek. Verder keken we naar de komst van Beckham en Tom Cruise in het stadion waar Beckham zijn ster op de Walk of Fame kreeg. Ook diverse Hollywoodsterren zijn aanwezig. De Americanen zijn klaar voor het WK en de sfeer is top





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