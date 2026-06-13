WK voetbal 2026: VS begint met overwinning op Paraguay

Het WK voetbal 2026 is begonnen. In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws. Thuisland Canada pakt dankzij oud-Feyenoorder Larin punt tegen Bosnië en Herzegovina.

Het WK voetbal 2026 is begonnen. In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws. Thuisland Canada pakt dankzij oud-Feyenoorder Larin punt tegen Bosnië en Herzegovina.

Zelf scoorde hij niet, maar Christian Pulisic was met twee assists wel een van de opvallendste spelers bij de Amerikanen in de openingswedstrijd tegen Paraguay. Des te opvallender dat de spelmaker na rust in de kleedkamer achterbleef. Een voorzorgsmaatregel, zo blijkt. Hij kreeg een trap tegen zijn kuit en richting het einde van de eerste helft voelde hij het wat stijf worden, vertelde bondscoach Mauricio Pochettino na afloop van het met 4-1 gewonnen duel.

We wilden geen risico's nemen. Hij had wat moeite om te lopen, maar we hopen dat het geen probleem is en dat hij er voor de volgende wedstrijd weer bij kan zijn. De Engelse voetballers hebben een tegenvaller te verduren gekregen. Zaterdag reizen de Engelsen van Florida naar Kansas City, waar ze net als Oranje hun basiskamp hebben opgeslagen voor de groepsfase van het WK.

Maar nog voor de eerste training kan worden afgewerkt, moeten er wat nieuwe schoenen en ballen worden ingevlogen. Inbrekers hebben namelijk toegeslagen in het busje, dat de spullen van de Engelse ploeg naar het trainingscomplex in Kansas City zou brengen. Het onderzoek is gaande, meldt de lokale politie. Woensdag openen de Engelsen het WK in Dallas met de kraker tegen Kroatië.

Zijn vader Claudio maakte deel uit van het Amerikaanse team, dat in 1994 de Amerikanen voor het eerst op de banken kreeg bij het WK in eigen land. Vanwege een hamstringblessure kwam Claudio niet in actie, maar dat haalde hij in bij de WK's van 1998, 2002 en 2006. Met clubs als Wolfsburg, Rangers, Sunderland, Manchester City en New York Red Bulls achter zijn naam was hij hét gezicht van zijn generatie Amerikaanse voetballers.

In zijn tijd bij Rangers speelde hij samen met Arthur Numan, Bert Konterman, Michael Mols, Fernando Ricksen en Giovanni van Bronckhorst. Met de laatste ontstond een hechte vriendschap. Claudio noemde zijn tweede zoon zelfs naar de Oranje-international. Vandaag zorgde Giovanni Reyna voor het fraaie slotakkoord van een wervelende start van de Amerikanen op hun eigen WK.

Wist je trouwens dat vader Claudio Reyna leerde voetballen in New Jersey van zijn Argentijnse vader en opgroeide met ene Gregg Berhalter. Die Berhalter zou later spelen voor FC Zwolle, Sparta en SC Cambuur, speelde zelf op het WK van 2002 en strandde als bondscoach van de Amerikanen in 2022 in de achtste finales tegen Oranje. Vandaag maakte zijn zoon Sebastian Berhalter na rust zijn WK-debuut voor de Amerikanen en vierde de 4-1 samen met Gio Reyna.

Goedemorgen, de tweede WK-speeldag zit erop, dit gebeurde er in onze nacht: Oud-Feyenoorder Larin is belangrijk voor Canada. Dat de Italianen er niet bij zijn op het WK is voor de Italianen al pijnlijk genoeg, maar Gianni Infantino vond een (flauw) grapje wel kunnen. Hij suggereerde om het WK nog verder uit te breiden: Misschien kwalificeert Italië zich wel voor een WK met 64 teams. De dribbelaar kwam al niet fit naar het WK en heeft nog te veel last.

Ik verwacht dat Neymar volgende week weer inzetbaar is, denkt bondscoach Ancelotti. , Jan Paul van Hecke voelt zich goed naast VIrgil van Dijk en de Amerikanen hebben de Oranje-supporters en de Oranje-bus ontdekt. De klinkende overwinning van de Verenigde Staten op Paraguay is hoe elk land wel het WK zou willen beginnen. Met mooi voetbal én een uitstekende uitslag.

Een geweldig resultaat, noemde de Amerikaanse aanvoerder Tim Ream het. Dit is precies hoe we het toernooi wilden beginnen. Wervelend VS veel te sterk voor Paraguay in eerste groepsduel op WK in Los Angeles. Thuisland Verenigde Staten heeft de eerste wedstrijd in groep D op het WK 2026 gewonnen van Paraguay.

Na een indrukwekkende eerste helft stond de VS, dat de hele wedstrijd veel beter was dan Paraguay, al met 3-0 voor. Uiteindelijk eindigde het duel in 4-1. Zo kende de Amerikaanse ploeg van bondscoach Mauricio Pochettino een feilloze start van het wereldkampioenschap in eigen land dat in Los Angeles onder meer werd geopend met een optreden van zangeres Katy Perry en werd bijgewoond door talloze filmsterren en (oud-)topatleten. Het is voorbij: de VS wint zeer verdiend met 4-1 van Paraguay.

Een uitstekende wedstrijd van het organiserende land. In Los Angeles heeft de VS laten zien dat het lekker kan voetballen. Als nog eens de vierde: Reyna plaatst 'm schitterend met buitenkant voet in de verre hoek. Misschien wel de mooiste goal van de wedstrijd.

De Paraguayanen hebben de geest gekregen door die ene goal. Ze willen graag en gooien alles in de strijd om ook de 3-2 te maken. Maar de Amerikanen zijn fit en kunnen ook bikkelen. Het spel wordt er niet beter op, maar de wedstrijd blijft wel leuk zo.

Plots doet Paraguay iets terug. Het is de eerste echte kans en hij ligt er meteen in. Mauricio wordt vrijgespeeld links van het doel en hij rondt koeltjes af: 3-





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