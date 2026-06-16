WK Voetbal 2026: Vozinha de held van Kaapverdië tegen Spanje, Garbett uitgeschakeld bij Nieuw-Zeeland en FIFA onderzoekt VAR-incident niet

Op de vijfde dag van het WK 2026 staat Kaapverdische doelman Vozinha centraal na zijn indrukwekkende nul tegen Spanje. Ook moet Nieuw-Zeeland zonder geblesseerde aanvaller Matt Garbett, terwijl FIFA beslists geen onderzoek te starten naar een controversieel gebaar van videoscheidsrechter Shaun Evans. Verder geven Uruguay en Saudi-Arabië hun opstellingen bekend voor hun cruciale onderlinge duel.

Straks begint de laatste wedstrijd van deze nacht. Na een uiterst woelige aanloop, waarin het oorlogsnieuws domineerde, begint het WK om 03.00 uur toch ook echt voor Iran.

Nieuw-Zeeland is de tegenstander. Uruguay blijft aanvallen, maar het grootste gevaar lijkt geweken. Saudi-Arabië verdedigt de voorsprong met verve. Een 40-jarige doelman van de nummer negen van de tweede Portugese divisie was dé man van de vijfde dag van het WK voetbal.

De Kaapverdische keeper Vozinha vertolkte tijdens een droomwedstrijd en hield tegen alle verwachtingen in de nul tegen Spanje. Na het laatste fluitsignaal barstte hij in tranen uit.

"Ik huilde na de wedstrijd omdat ik als kind ben opgegroeid bij mijn grootouders en zij er vanavond niet bij konden zijn", legde hij uit. "Ze zijn een paar jaar geleden overleden. Ik heb mijn hele leven hard gewerkt om hier te staan en ik heb met mijn ervaring iets voor het team kunnen betekenen. Daar ben ik blij mee.

" Ondertussen waren zijn sociale media dus ontploft, mede door een oproep tijdens de wedstrijd van een Brazilaanse tv-zender. Voor het duel met Spanje had hij kleine 50.000 volgers op Instagram, enkele uren erna bijna 3,5 miljoen. Kort voor de wedstrijd tegen Iran een tegenvaller voor Nieuw-Zeeland. Aanvaller Matt Garbett is door een hamstringblessure afgehaakt.

Het is te laat voor Nieuw-Zeeland om een vervanger op te roepen. Dat kan tot 24 uur voor de eerste wedstrijd. All Whites attacker Matt Garbett heeft voor het WK 2026 moeten afzien na een hamstringblessure. De gedachten van het hele team zijn bij Matt op dit moment en we zijn ontzettend teleurgesteld dat hij niet kan spelen in het toernooi.

We zien ernaar uit hem snel weer op het veld terug te zien. Uruguay is goed aan de tweede helft gestart. Het is voortdurend in de aanval en was via Ugarte heel dichtbij de 1-1. Pauze in Miami.

Uruguay zal geschrokken zijn van het niveau van Saudi én van de tegengoal. Bielsa moet aan de bak in de rust. FIFA neemt geen maatregelen tegen VAR die werd beschuldigd van extreemrechts gebaar. FIFA start geen onderzoek naar scheidsrechter Shaun Evans, die werd beschuldigd van het maken van een extreemrechts handgebaar.

De Australiër heeft ontkend dat hij het gebaar opzettelijk maakte, Evans zegt dat het een "onbewuste beweging" was. Evans was zondag assistent-videoscheidsrechter tijdens Duitsland-Curaçao (7-1). Toen hij en de andere videoscheidsrechters kort voor de aftrap aan de tv-kijkers werden voorgesteld, maakte hij met zijn rechterhand een gebaar dat in sommige kringen een racistische betekenis heeft. De FIFA zei dat er na een onderzoek "geen bewijs van overtredingen van de FIFA-disciplinaire code" was gevonden.

Het incident leidde tot veel speculatie op sociale media.

"Natuurlijk begrijp ik hoe het gebaar is geïnterpreteerd en betreur ik dit", liet Evans weten in een verklaring van de FIFA. "Maar ik wil heel duidelijk en categorisch stellen dat ik het gesuggereerde handgebaar niet bewust of opzettelijk heb gemaakt. " De wedstrijd is wat mat begonnen, zonder flitsend voetbal ook van Uruguay. Dat is onder de bondscoach Marcelo Bielsa eigenlijk wel de bedoeling.

De Argentijnse trainer staat bekend om de extreem hoge druk die hij zijn ploegen laat zetten. Eens zien of dat er zo een beetje uit gaat komen. : die kent u nog wel, van de winnende goal op het vorige WK tegen Argentinië. Hij is een creatieve middenvelder, met een fabelachtige techniek.

: een lijzige controleur, met veel overzicht en een fijne stijl. Al jarenlang is hij met zijn passing een steunpilaar in deze ploeg. : De enige speler uit de Saudische ploeg die in Europa clubvoetbal speelt. Bij het Franse Lens, dat een topseizoen kende, is hij een gewaardeerde kracht op rechtsback.

Youri Tielemans besefte na afloop van België-Egypte (0-0) dat hij met de Rode Duivels een matige eerste helft heeft gespeeld.

"We hadden het heel lastig", zei de middenvelder. "In de tweede helft ging het beter, vooral na onze gelijkmaker. Egypte is een stug team. Ik denk uiteindelijk we een goed punt hebben gepakt op het einde.

" De opstellingen van Saudi-Arabië en Uruguay zijn bekend. Bij Uruguay ontbreekt de geblesseerde Ronald Araújo van FC Barcelona in de achterhoede. : Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Viña; Valverde, Bentancur, Ugarte, Araujo; Núñez, Viñas. Twee verrassingen, met een punt voor Kaapverdië en voor Egypte, liggen achter ons.

NU kan de blik vooruit, op een nacht met twee wedstrijden: Doelman Vozinha, die Kaapverdië dankzij een aantal prachtige reddingen naar een punt tegen Spanje leidde, is ook op sociale media de nieuwe held. Voor het duel had Vozinha slechts 50.000 volgers op Instagram, maar mee dankzij een oproep op Braziliaanse televisie staat de teler intussen boven de twee miljoen. De Spaanse media zijn hard voor het elftal dat eerder vandaag doelpuntloos gelijkspeelde tegen Kaapverdië





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK Voetbal 2026 Vozinha Kaapverdië Spanje Nieuw-Zeeland Matt Garbett Uruguay Saudi-Arabië FIFA VAR Shaun Evans Marcelo Bielsa Youri Tielemans België Egypte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sensationele remise Kaapverdië tegen Spanje: 0-0 • Uitblinkende doelman Vozinha (40) in tranenIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026.

Read more »

Vozinha uitpuilde tegen Spanje met indrukwekkende prestatie op WK-debuutKaapverdië hield tijdens het WK-debuut stand tegen Spanje met een 0-0 gelijkspel. 40-jarige doelman Vozinha speelde een hoofdrol met fraaie reddingen en werd na afloop emotioneel. Spanje toonde frustratie, terwijl Kaapverdië vreugde beleefde. Voormalig sterren分析员 Johan Derksen prees zijn keuze en vroeg zich af waarom hij in de tweede divisie van Portugal speelt. Presentator Wilfred Genee sprak van 'wedstrijd van zijn leven'. René van der Gijp merkte grappend op dat Vozinha normaal een 'kutkeeper' zou zijn. Derksen trok een parallel met de Nederlandse doelmannen, uitten twijfel over Bart Verbruggen en Andries Noppert, en hoopte op derde keus Robin Roefs.

Read more »

Vozinha historic met clean sheet tegen Spanje in WK-debuut KaapverdiëKaapverdië heeft voor het eerst deelgenomen aan een mondiale eindronde. Keeper Vozinha, de oudste debutant ooit die een doel schoon hield op een WK, hield de nul tegen Spanje met zeven reddingen en won de Man of the Match-trofee. Zijn emotionele reactie en de groei van zijn Instagram-volgers worden beschreven.

Read more »

Vozinha en Kaapverdië schrijven geschiedenis met stunt tegen Spanje bij WKOnverwachtheid bij hetWK: de 40-jarige keeper Vozinha van de tweede Portugese divisie is de held van de dag met een blijvende 0-0 tegen Spanje. Zijn emotionele reactie en deSocialMedia-explosie onderstrepen het bijzondere van deze prestatie. De broers Duarte zien nu reële kansen op de knock-outfase.

Read more »