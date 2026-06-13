WK voetbal 2026 begonnen: Verenigde Staten begint met snelle goal

Het WK voetbal 2026 is begonnen. De Verenigde Staten begonnen met een snelle goal, waarna Paraguay gelijk maakte. Het stadion in Los Angeles was vol van Hollywoodsterren, waaronder David Beckham en Tom Cruise.

Het WK voetbal 2026 is begonnen. In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws. De Verenigde Staten begonnen met een snelle goal, waarna Paraguay gelijk maakte.

Het stadion in Los Angeles was vol van Hollywoodsterren, waaronder David Beckham en Tom Cruise. De spelers van de VS en Paraguay begonnen met de warming-up terwijl de openingceremonie werd afgesloten door LISA, Anitta en Rema. Veel strakke dansjes werden opgevoerd, waarbij de artiesten langs een aantal op kartonnen borden afgebeelde highlights uit de Amerikaanse speelsteden paraderen. Hierna ruimen ze de boel op, zodat de spelers van de VS en Paraguay aan de warming-up kunnen beginnen.

En geen zorgen: straks komt Katy Perry nog. Overigens is het SoFI Stadium in Inglewood, nabij Los Angeles, nog lang niet vol. Verre van zelfs. Nu is het ook wel een groot stadion en duurt het nog zeker anderhalf uur voordat de wedstrijd begint. In Mexico zag je onder anderen Shakira en Burna Boy, in Canada trad onder meer Michael Bublé op.

En straks tijdens de openingceremonie van dit WK in de Verenigde Staten pakken ze ook uit. Met onder anderen: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema en Tyla. Het stadion onder de rook van LA loopt langzaam vol. Erbinnen en erbuiten waren afgelopen uren de eerste plukjes fans te zien. In De dag van Oranje gaat het over de terugkeer van doelman Bart Verbruggen op het trainingsveld en de Amerikanen hebben de Oranje-supporters en de Oranje-bus opgemerkt.

Bondscoach Carlo Ancelotti kan tijdens de eerste groepswedstrijd van Brazilië, zaterdag middernacht Nederlandse tijd tegen Marokko, nog niet beschikken over zijn sterspeler Neymar. Dat maakte de Italiaan vrijdag indirect duidelijk tijdens een persconferentie. Groot moment voor de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie straks: om 03.00 uur Nederlandse tijd fluit de 43-jarige Makkelie de wedstrijd Verenigde Staten-Paraguay. In het SoFi Stadium in Inglewood, een stad aan Los Angeles vast, wordt Makkelie bijgestaan door zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries.

Het is de vijfde keer dat Makkelie actief is op een eindtoernooi. Op het WK van 2018 in Rusland was Makkelie VAR. Op het EK 2021, het EK 2024 en het WK 2022 in Qatar floot hij daadwerkelijk wedstrijden. CAN-BIH | Afgelopen!

Bosnië frommelt de bal voor het doel weg, als twee Canadezen met hun schoten op een woud van benen stuiten. Nee, het blijft bij 1-1. Hij staat nog maar een minuutje in het veld, of hij scoort: Lari





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