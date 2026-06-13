WK voetbal 2026 begonnen: Italianen zullen er niet om kunnen lachen

Het WK voetbal 2026 is begonnen. In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws.

Het WK voetbal 2026 is begonnen. In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws: De Italianen zullen er waarschijnlijk niet om kunnen lachen.

FIFA-baas Gianni Infantino grapte tijdens een interview met het Braziliaanse tv-station CazéTV dat hij het deelnemersveld van het WK misschien maar moet uitbreiden, zodat Italië zich dan een keer wel kwalificeert voor het WK. Dat lukte de laatste drie keer niet. Misschien kwalificeert Italië zich wel voor een WK met 64 teams, of misschien gaan we wel naar 228 teams, zei Infantino. De wereldvoetbalbond heeft overigens 211 leden.

Andrea Abodi, de Italiaanse minister van Sport, was niet blij met de grappen van Infantino en wil in gesprek met de voorzitter van de FIFA. Gezien de grote afstand tussen Italië en Mexico is een telefoongesprek, afhankelijk van zijn agenda, het meest gepast om dit op te helderen. Ik ben benieuwd om zijn gedachten te horen, vertelde Abodi aan het Italiaanse persbureau ANSA. Infantino dolt in het stadion tijdens VS-Paraguay, onder anderen met Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken.

Nu is het wel raak voor Balogun. Weer een soepele aanval over de linkerflank waar Pulisic zijn directe mandekker helemaal gek speelt. Spits Balogun loopt goed vrij in het strafschopgebied en krijgt 'm met een gelukje bij zich. Maar feilloos afgerond.

De Amerikaan Balogun juicht en met hem de rest van het stadion: 2-0, denken ze. Maar al snel gaat de vlag de lucht in. Ergens in weer een vloeiende aanval was het buitenspel. De VS speelt opvallend fris en aanvallend, leuk om te zien is het.

De combinaties zijn vlot, soms temporiseren ze even, dan gaat het weer wat sneller en plots gooien ze nog een versnelling erbovenop. De Paraguayanen hebben het er moeilijk mee. Ze kunnen niet veel meer dan tegenhouden. Dest kreeg net al een flinke mogelijkheid op de 2-0, maar hij nam de bal niet lekker aan.

Het voelt wel als een kwestie van tijd voordat de 2-0 valt. Maar eerst straks even de drinkpauze. Hij hangt al, snelle goal van de Verenigde Staten. Een vlotte uitval van de VS via Pulisic eindigt bij McKennie die op doel probeert te schieten.

Zijn schot is halfslachtig, maar raakt wel de voet van de Paraguayaan Bobadilla die de bal in eigen doel loopt. Beetje knullig, maar de Amerikanen juichen er niet minder hard om. En ook in de Verenigde Staten is het WK nu ook echt begonnen. Laat het maar zien heren.

En dat neemt Paraguay heel letterlijk, Diego Gomez van Brighton schiet meteen al op doel. De Amerikanen zijn gewaarschuwd. Fraaie opvoeringen van The Star-Spangled Banner van de VS, maar ook zeker het Paraguayaanse volkslied, a capella gezongen, met alle selectiespelers rond de middencirkel. Het stadion scandeert 'USA, USA, USA'.

Klinkt allemaal behoorlijk indrukwekkend. En Danny Makkelie moet de boel in alle rust gaan leiden. Het is bijna 18.00 uur lokale tijd in LA, hier bijna 03.00 uur. Tijd om te voetballen.

Het is bijna zover, maar eerst nog dit: de Amerikaanse zangeres Katy Perry staat als hoofdact in de middencirkel omringd door 48 vlaggen van de deelnemende landen. Tijd voor een nummertje, 'Wonder' gaat het zijn. Beckham kreeg eerder vandaag zijn ster op de Walk of Fame in LA Wees gerust, we gaan echt niet elke Amerikaanse bekendheid noemen zodra ze even in beeld komen. Maar de scene van net is wel de moeite waard.

David Beckham en Tom Cruise delen handtekeningen uit aan een paar hongerige fans. Het was overigens een bijzondere dag voor Beckham. De Brit kreeg eerder vandaag zijn ster op de Walk of Fame in LA. En daar was Cruise ook bij.

Nu begint het stadion wel vol te lopen. De eerste Hollywoodsterren, zoals Jamie Foxx, Paris Hilton, Owen Wilson en Sofía Vergarameldden zich al langs de lijn of elders in het stadion. De spelers zullen zich er niet veel van aantrekken, die zijn druk bezig met de warming-up. Terwijl de spelers in LA het veld op komen voor de warming-up, krijgen we de opstellingen binnen.

Bij de Amerikanen zul je wel een paar namen herkennen: oud-eredivisiespelers Dest en Tillman bijvoorbeeld, maar ook AC Milan-speler Pulisic. Bij Paraguay spelen iets mindere goden, maar van hen zul je Almiron wel herinneren: speelde ooit bij Newcastle United, maar tegenwoordig bij Atlanta United. Zo zag het eruit net tijdens de openingsceremonie. Geen slecht stadion, toch?

Het mocht wat kosten. Dit SoFi Stadium in Los Angeles is het duurste stadion ooit. Het werd gebouwd tussen 2016 en 2020 en kostte 5,5 miljard dollar. Het is eigendom van de familie Kroenke, ook eigenaar van de Londense voetbalclub Arsenal.

Normaal gesproken spelen NFL-teams Los Angeles Rams en Los Angeles Chargers hier hun wedstrijden voor 70.000 toeschouwers. Het eerste deel van de openingsceremonie wordt afgesloten door LISA, Anitta en Rema. Veel strakke dansjes worden opgevoerd, in spierwitte kleding, waarbij de artiesten langs een aantal op kartonnen borden afgebeelde highlights uit de Amerikaanse speelsteden paraderen





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