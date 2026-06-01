WK‑Update: Brazilië wint, blessures bij Canada en Zuid‑Korea, nieuwe VAR‑regels en selectie‑nieuws

Samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen rondom het WK, waaronder Brazilië's 6‑2 overwinning op Panama, blessures van Marcelo Flores en Cho Yu‑min, de officiële WK‑selecties van Australië, Ecuador, Mexico en Duitsland, en de introductie van uitgebreidere VAR‑mogelijkheden en nieuwe spelregels die vanaf 1 juli gelden.

In dit liveblog wordt elk belangrijk moment rondom het Nederlands elftal en het overige WK‑nieuws gevolgd. Brazilië heeft in de nacht van zondag op maandag zijn uitzwaaiduel tegen Panama overweldigend gewonnen met een eindstand van zes nul twee.

Vinícius Júnior stekte de eerste treffer al binnen de eerste minuut met een afstandsschot en leverde later de pass voor de tweede goal van Casemiro. De vijfvoudig wereldkampioen vertrekt nu met een goed gevoel naar Noord‑Amerika, waar het in groep C tegenover Marokko, Haïti en Schotland zal staan. Een tegenvaller voor Canada is de jonge spits Marcelo Flores, die een kruisbandblessure opliep tijdens de Noord‑Amerikaanse Champions League finale en binnenkort een operatie ondergaat.

Hij dankt supporters op Instagram en belooft sterker terug te komen. Ook Zuid‑Korea lijdt verlies: middenvelder Cho Yu‑min raakte een voet tijdens een oefenwedstrijd tegen Trinidad en Tobago, waardoor hij acht weken uitgeschakeld is en zich moet richten op herstel. Vandaag moeten alle deelnemende landen hun definitieve selectie aan de FIFA doorgeven, waardoor de naam­lijsten blijven binnenstromen.

Australië schuwt een opvallende aanwinst: Jordan Bos van Feyenoord mag als linksback meegaan naar het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, als beloning voor zijn uitstekende seizoen in Rotterdam. Daarnaast wordt Heracles spelers Ajdin Hrustic gekozen, evenals Aziz Behich, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar en Kai Trewin.

In de Champions League‑finale van afgelopen zaterdag stonden Willian Pacho van Paris Saint‑Germain en Arsenal‑verdediger Piero Hincapié tegenover elkaar, maar op het WK zullen zij samen in het Ecuador‑team spelen, geroepen door bondscoach Sebastián Beccacece. De Ecuadoraanse selectie telt ook grote namen zoals Pervis Estupiñán van AC Milan en Moisés Caicedo van Chelsea, terwijl aanvoerder Enner Valencia met zijn 49 doelpunten in 105 interlands de topscorer aller tijden van zijn land blijft.

In Mexico is Santiago Giménez, voormalig Feyenoord‑spits, door bondscoach Javier Aguirre geselecteerd ondanks een moeilijke periode bij AC Milan waarin hij geen doelpunten scoorde. Ook Edson Álvarez, aanvoerder van de nationale ploeg, en de 40‑jarige doelman Guillermo Ochoa, die voor de zesde keer op een WK verschijnt, maken deel uit van de selectie. Duitsland heeft in Mainz de WK‑opwarmer tegen Finland met vier nul gewonnen.

Deniz Undav was de ster met de eerste en de derde goal en leverde een cruciale assist voor Florian Wirtz's tweede treffer. Jamal Musiala sloot de scorelijst af. Duitsland vertrekt dinsdag naar Chicago voor een oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten. Een belangrijke wijziging voor het toernooi is de uitbreiding van de rol van de videoscheidsrechter.

Pierluigi Collina van de FIFA gaf aan dat de VAR nu ook kan ingrijpen bij foutieve beslissingen rond hoekschoppen en het toekennen van kaarten. Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels: spelers die hun mond met de hand of het shirt bedekken om een tegenstander te provoceren riskeren een rode kaart, terwijl een hand‑ of shirtbedekking bij een gesprek met teamgenoten is toegestaan.

Bij een wissel moet het veld binnen tien seconden verlaten worden, blessurebehandelingen vereisen een minimale wachttijd van één minuut voordat een speler terug mag keren, en doeltrappen of inworpen moeten binnen vijf seconden worden genomen, anders volgt een hoekschop of een ingooien voor de tegenpartij. Bovendien wordt tijdens elk van de 104 WK‑wedstrijden halverwege de eerste en tweede helft een pauze van drie minuten ingelegd zodat spelers kunnen herstellen.

Het WK begint op 11 juni en belooft een spektakel te worden met talloze verhalen van triomf, tegenslag en nieuwe regels die het spel nog dynamischer maken





