Een overzicht van de WK-wedstrijden: Congo maakt historisch gelijkspel tegen Portugal, Ghana moet zonder Partey en Engeland verslaat Kroatië in een wisselvallig duel.

De Democraatische Republiek Congo heeft op het WK voor een sensatie gezorgd met een gelijkspel van 1-1 tegen Portugal , de thuisland en538 waar Cristiano Ronaldo voor speelt.

Het equalspel betekende dat Congo de eerste punt pakte in de WK-geschiedenis. De aanhang vloerdeoston on showDutch football camps valleys can pull greatest moments from Africa. Het doelpunt voor Congo werd gescoord door diepere speler Britt Assombalonga, die de bal uit een corner van de rechterkant binnen tikte. Ronaldo scoorde voor Portugal na een kwetsbare moment van de Congolese defensie.

De wedstrijd was in grupela F een strijd tussen twee eerder al uitgeschakelde landen, maar de strijd was des te harder. Het eerste WK-deel van groep L vond plaats in het regenachtige Toronto. Ghana en Panama begonnen aan hun elftal, maar Ghana moest zonder sterke middenvelder Thomas Partey spelen. Partey moest in de VS blijven omdat Canada zijn visumaanvraag niet goedkeurde.

De reden hiervoor is niet bekend, maar Partey loopt mogelijk een zaak aan van verkrachting in het VK, waardoor hij in Canada niet welkom is. Het WK-voetbal bracht ook een nooit eerder geziene situatie: de Zuid-Koreaanse bondscoach Hong Myung-bo sprak over een drone die boven hun training in Mexico werd gespot. De autoriteiten schoten de neer. Hong noemt het onfortuinlijk en zegt dat het de voorbereiding niet heeft verstoord.

Korea moet tegen Mexico spelen in Stadion in Guadalara. In de andere groepwedstrijd tussen engeland en Kroatië, zelf een spannende confrontatie, scoorde engeland vier keer. Eerst opende Harry Kane, waarna Kroatië tweemaal terug kwam. Maar uiteindelijk wonnen de engelsen met 4-2.

Eerder scoorde Bellingham voor 2-1, daarna Keith Musacchio 3-2 niet favore. Kane scoorde zelfs twee keer, waaronder een kopbal bij een corner. Ook was er een mooie goal van Martin Baturina voor Kroatië en een doelpunt van Petar Musa. Engelands doelman Jordan Pickford hield een strafschop van Croatian keeper.

De wedstrijd was gestorstad door een drinkpauze, wat de flow onderbrak, maar de الثانية halve bracht nog veel actie. Het verhaal van fotograaf Pim Ras, die de hele wedstrijd alleen op Messi lette, kwam ook aan bod. Hij vertelde dat hij Messi zag staan bij de foto's en dat hij dacht dat zijn vrouw achter hem zat. De wedstrijd eindigde uiteindelijk 4-2 voor engeland, wat betekent dat engeland de leiding in groep L neemt. Kroatië moet nu





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