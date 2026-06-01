WK Selecties en Voorbereidingen: Summerville Tattoo, Iran en Irak Presenteren Ploeg, Zuid-Afrika Vertraging

In dit liveblog over het WK voetbal wordt de selectie van het Nederlands elftal gevolgd, samen met andere landen die hun ploegen bekendmaken. De opmerkelijke tattoo van debuterende Summerville, de complexe situatie van Iran, en de historische kwalificatie van Irak zijn onder de还没来得及...

Het liveblog volgt de laatste ontwikkelingen rondom het Nederlands elftal en andere WK-nieuws. Een opvallend detail is de tattoo van de nieuweling Crysencio Summerville , een brullende leeuw met welpje, die hij trots toont.

Hoewel smaller dan die van Memphis Depay, is het een fraai teken dat hij voorbestemd is om te schitteren in Oranje. Ook Iran heeft zijn selectie bekendgemaakt, met als grootste naam Mehdi Taremi van Olympiakos. Vedette Sardar Azmoun ontbreekt door zijn kritiek op het regime. Iran staat onder druk vanwege de politieke spanningen met de Verenigde Staten, wat leidde tot een verzoek om wedstrijden in Mexico te spelen en dreigde met een boycot van de sportminister.

Irak presenteerde eveneens zijn selectie waaronder FC Utrecht-middenvelder Zidane Iqbal en voormalig FC Groningen-speler Aimar Sher. Het team kwalificeerde zich door Bolivia met 2-1 te verslaan in de intercontinentale play-offs, de eerste WK-plaats in 40 jaar. Zuid-Afrika moet een dag later vertrekken vanwege visumproblemen, wat de minister van Sport heftig bekritiseerde. De VS wonnen met 3-2 van Senegal in een opfleurende oefencampagne, met belangrijke bijdragen van PSV'ers Sergiño Dest en Ricardo Pepi.

Brazilië versloeg Panama sterk met 6-2, uitblinker Vinícius Júnior scoorde de opening en gaf een assist. Canada moet twee spelers missen: Marcelo Flores liep een kruisbandblessure op en Cho Yu-min heeft een voetblessure. Vandaag is de deadline voor het indienen van de selecties bij de FIFA, dus Verwacht nog meer bekendmakingen zoals die van Australië





