WK-selecties en blessureupdates: Baumgartner out, Oranje kent rugnummers

updates op verschillende WK-deelnemers. Oostenrijk moet zonder Christoph Baumgartner, Nederland kent rugnummers, Turkije, Ghana en Senegal finaliseren selecties, en Oezbekistan is laatste test voor Oranje.

Nederland en andere WK-deelnemers finaliseren hun selecties en voorbereidingen. Oostenrijk moet聲 Een belangrijke speler, Christoph Baumgartner van RB Leipzig, moet zich terugtrekken van het WK na een spierblessure tijdens de warming-up voor een oefenwedstrijd tegen Tunesië.

Een MRI bevestigde een blessure aan de rechterbovenbeenmusculatuur. Baumgartner had een uitstekend seizoen met 13 doelpunten en 9 assists in de Bundesliga. De Oostenrijkse bond wensen hem een spoedig herstel. Het Nederlands elftal heeft de rugnummers voor het WK bekendgemaakt.

Marten de Roon krijgt bij zijn rentree nummer 3, terwijl verdediger Jan-Paul van Hecke nummer 6 draagt. Wout Weghorst krijgt nummer 9. Het team speelt de groepsfase in het thuisshirt, met oranje broeken en sokken in het openingsduel tegen Japan. FIFA-documenten bevestigen dit.

Turkije heeft zijn definitieve selectie met names als Ferdi Kadioglu en Orkun Kökçü, beiden met jeugdbanden bij Nederland, bekendgemaakt. Andere bekende namen zijn Arda Güler, Hakan Çalhanoglu en Kenan Yildiz. Ahmetcan Kaplan viel af vanwege een knieblessure. Ghana heeft Derrick Luckassen als vervanger voor de geblesseerde Alexander Djiku opgenomen in de selectie.

Luckassen, geboren in Amsterdam, maakte zijn debuut voor Ghana in maart. Ook Mohammed Kudus moet het WK missen wegens een blessure. De terugkeer van voormalig Chelsea-speler Baba Abdul Rahman valt op. Senegal, Afrika Cup-finalist, heeft zijn selectie rond na het wegstrepen van Moustapha Mbow en Ilay Camara.

De ploeg werd door CAF gestraft voor het verlaten van het veld tijdens de finale, waardoor hun zege werd omgezet in een 3-0 nederlaag. In groep I treffen ze Frankrijk, Noorwegen en Irak. Op 16 juni beginnen ze tegen Frankrijk, een tegenstander die ze al in 2002 bij hun WK-debuut versloegen. Oezbekistan zal op 8 juni in New York zonder publiek tegen Oranje spelen in de laatste oefenwedstrijd voor het WK.

De Aziatische ploeg, nummer 50 in de wereld, speelde onlangs een verregende oefenwedstrijd tegen Canada. Hun topscorer aller tijden, Eldor Sjomoerodov, kreeg al snel een grote kans





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