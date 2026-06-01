WK-selecties bekend: Bos, Hrustic, Pacho, Hincapie en Gimenez in de race

Een overzicht van het laatste WK-nieuws: Australië, Ecuador, Mexico en Duitsland stellen hun selecties samen, VAR-regels worden aangepast en oefenwedstrijden leveren uitslagen op.

Vandaag is de deadline voor het indienen van de WK-selecties bij de FIFA. De lijsten blijven binnenstromen. Australië heeft zijn selectie bekendgemaakt, met Feyenoorder Jordan Bos die zijn goede seizoen beloond ziet met een ticket naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Ook Heracles Almelo-middenvelder Ajdin Hrustic is opgenomen in de Australische ploeg. De verdediging bestaat uit Aziz Behich, Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar en Kai Trewin. Ecuador heeft eveneens zijn selectie bekendgemaakt. Bondscoach Sebastián Beccacece heeft onder anderen Willian Pacho van Paris Saint-Germain en Piero Hincapie van Arsenal opgeroepen, twee verdedigers die afgelopen zaterdag nog tegenover elkaar stonden in de Champions League-finale.

Andere grote namen zijn Pervis Estupinan van AC Milan, Moises Caicedo van Chelsea en de 36-jarige aanvoerder Enner Valencia, die met 49 doelpunten in 105 interlands nog altijd de topscorer aller tijden van Ecuador is. Mexico heeft ook zijn selectie rond. Bondscoach Javier Aguirre heeft voormalig Feyenoord-spits Santiago Gimenez opgeroepen, ondanks een moeilijk seizoen bij AC Milan waarin hij in 16 Serie A-wedstrijden geen goal maakte.

Ook oud-Ajacied Edson Álvarez is als aanvoerder geselecteerd, net als de 40-jarige doelman Guillermo Ochoa, die voor de zesde keer naar een WK gaat, evenals Messi en Ronaldo. Duitsland won de oefenwedstrijd tegen Finland met 4-0 in Mainz. Deniz Undav scoorde twee keer en gaf een assist, terwijl Florian Wirtz en Jamal Musiala ook doel troffen. Duitsland vliegt dinsdag naar Chicago voor een oefenduel tegen mede-gastland VS. De videoscheidsrechter (VAR) krijgt tijdens het WK meer bevoegdheden.

Scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina van de FIFA maakte bekend dat de VAR kan ingrijpen bij foute beslissingen over hoekschoppen en bij het geven van een gele of rode kaart aan de verkeerde speler. Deze wijzigingen gaan in op 1 juli, maar zijn al van kracht tijdens het WK dat op 11 juni begint. Verder geldt dat spelers die hun mond met een hand of shirt bedekken om iets naar een tegenstander te roepen, een rode kaart riskeren.

Bij wissels moeten spelers binnen tien seconden het veld verlaten, en bij een blessurebehandeling buiten het veld moeten ze minimaal een minuut wachten. Doeltrappen en ingooien moeten binnen vijf seconden worden genomen, anders krijgt de tegenstander een hoekschop of ingooi. Halverwege elke helft komt er een pauze van drie minuten voor de spelers. Teams mogen bij blessures van doelverdedigers niet naar de kant om contact met coaches te zoeken.

Kaapverdië boekte een overtuigende 3-0 overwinning op Servië in Lissabon. Invaller Laros Duarte scoorde de 2-0 en gaf de assist op de 3-0 van Benchimol. Ook Rotterdammers Jamiro Monteiro, Sidny Lopes Cabral en Dailon Livramento kwamen in actie. Zwitserland versloeg mede-WK-ganger Jordanië met 4-1.

Embolo, Ndoye en Xhaka zorgden voor een 3-0 ruststand, waarna Al Fakhouri iets terug deed en Fassnacht de eindstand bepaalde. Zwitserland zit in Groep B met Canada, Bosnië en Herzegovina en Qatar, terwijl Jordanië in Groep J speelt tegen Argentinië, Algerije en Oostenrijk. Algerije heeft Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa en FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki opgeroepen voor het WK. Bondscoach Vladimir Petkovic rekent op hun kwaliteiten





