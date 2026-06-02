WK-nieuws: Turkije en Ghana maken selectie bekend, Oranje oefent tegen Oezbekistan

Overzicht van het laatste WK-nieuws: selecties van Turkije, Ghana en Senegal, oefenwedstrijd Oranje tegen Oezbekistan, en politie-inval bij namaakartikelen in Toronto.

In aanloop naar het WK voetbal in de Verenigde Staten is er veel nieuws over de deelnemende landen. Turkije heeft zijn definitieve selectie bekendgemaakt. Onder meer Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion) en Orkun Kökçü (Besiktas) reizen af naar het toernooi.

Beide spelers speelden eerder jeugdinterlands voor Nederland. Andere bekende namen in de Turkse ploeg zijn Arda Güler (Real Madrid), Hakan Çalhanoglu (Internazionale) en Kenan Yildiz (Juventus). Ahmetcan Kaplan, de centrale verdediger van Ajax die afgelopen seizoen op huurbasis voor NEC speelde, viel op het laatste moment af vanwege een knieblessure. Hij miste het slot van het seizoen en is niet fit genoeg bevonden voor het WK.

Ghana heeft eveneens zijn selectie rond. Derrick Luckassen, de 30-jarige Amsterdammer die doorbrak bij AZ en later vijf seizoenen bij PSV speelde, mag zich opmaken voor zijn eerste WK. Hij verving de geblesseerde Alexander Djiku, verdediger van Spartak Moskou, die tijdens de training geblesseerd raakte. Luckassen speelt tegenwoordig bij het Cypriotische Pafos FC en maakte op 30 maart zijn debuut voor Ghana in een oefenwedstrijd tegen Duitsland.

Eerder was al bekend dat oud-Ajacied Mohammed Kudus het WK aan zich voorbij moet laten gaan vanwege een dijbeenblessure. Opvallend is de terugkeer van voormalig Chelsea-speler Baba Abdul Rahman, die ook bij het vorige WK in de selectie zat maar sindsdien nog maar één interland speelde. Paul Reverson, doelman van Jong Ajax en net als Luckassen geboren in Amsterdam, zat in de voorselectie maar is afgevallen.

De definitieve selectie van Ghana bestaat verder uit Jonas Adjetey, Gideon Mensah, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Kojo Oppong Preprah, Baba Abdul Rahman, Alidu Seidu en Marvin Senaya. Senegal heeft zijn WK-selectie ook bekendgemaakt. Bondscoach Pape Thiaw heeft twee namen moeten schrappen: Moustapha Mbow (FC Paris) en Ilay Camara (Anderlecht). Senegal, dat begin dit jaar de Afrika Cup won, werd door de CAF bestraft voor het verlaten van het veld tijdens de gewonnen finale.

De zege (1-0) werd omgezet in een 3-0 nederlaag. Op 16 juni is Frankrijk de eerste tegenstander van Senegal op het WK, een herhaling van 2002 toen Senegal als debutant de wereldkampioen verraste met 1-0. Noorwegen (22 juni) en Irak (26 juni) zijn de andere tegenstanders in groep I. Oranje speelt op maandag 8 juni zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK, tegen Oezbekistan in New York. De wedstrijd is zonder publiek.

Oezbekistan, nummer 50 van de wereld, speelde zijn voorlaatste oefenduel tegen Canada in Edmonton, waar het met 2-0 verloor. Topscorer Eldor Sjomoerodov (AS Roma, verhuurd aan Basaksehir) kreeg een vroege kans maar miste. Invaller Jonathan Osorio en Michael Nelson scoorden voor Canada. Tot slot heeft de politie in Toronto kort voor het WK voor miljoenen dollars aan nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen.

Meer dan 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken, alsmede twee nagemaakte wereldbekers, lagen in een opslagruimte in Mississauga. De vondst werd gedaan na een tip. Dit toont aan dat de autoriteiten alert zijn op namaakproducten rondom het grote evenement





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