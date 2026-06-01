WK‑nieuws: Saliba scan, Summerville tatoeage, Iran‑selectie en visa‑drama Zuid‑Afrika

Een uitgebreid overzicht van de laatste ontwikkelingen rond het WK, waaronder de blessure van William Saliba, de eerste oproep van Crysencio Summerville, de Iraanse en Iraakse selecties, visa‑problemen voor Zuid‑Afrika en recente wedstrijduitslagen van de VS en Brazilië.

In dit liveblog volgen we alle ontwikkelingen rondom het Nederlands elftal en het bredere WK-nieuws. Een van de grote onzekerheden is of titelfavoriet Frankrijk tijdens het toernooi kan rekenen op steunpilaar William Saliba.

De 25-jarige verdediger van Arsenal kampt al enige tijd met een rugblessure en ondergaat vandaag een scan in het ziekenhuis, melden diverse Franse media. Saliba speelde afgelopen zaterdag nog 120 minuten in de dramatische Champions League-finale van Arsenal tegen Paris Saint-Germain, waar hij tot de laatste minuut in de strijd bleef. De uitkomst blijft echter een teleurstelling voor de Parijse fans en de blessure werpt een schaduw over zijn beschikbaarheid voor het nationale team.

Ondanks deze tegenslag blijft Saliba een cruciale schakel in de Franse verdedigingslinie en zal de medische uitslag bepalen of hij zijn land kan vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap. Ook binnen het Nederlands elftal zijn er opvallende momenten. Vol trots liet Crysencio Summerville, die voor het eerst werd opgeroepen voor Oranje, zijn nieuwe tatoeage zien: een brullende leeuw met een welpje op de rug.

Het ontwerp is bescheidener dan de rugtattoo van Memphis Depay, maar vormt een duidelijk teken van zijn toewijding aan de nationale ploeg. Summerville, die recentelijk indruk maakte bij zijn club, krijgt hiermee een symbolisch teken dat hij klaar is om een rol te spelen in de aanval van Oranje. De trainer en medespelers prezen zijn enthousiasme en noemden zijn inzet als voorbeeld voor de hele selectie. Verder zijn er belangrijke selectienieuws uit andere landen.

De Iraanse selectie werd zojuist gepresenteerd, met oud‑Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh als een van de gekozen spelers. De afgelopen maanden stond de deelname van Iran op losse schroeven door politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waardoor er een verzoek werd ingediend om de wedstrijden in Mexico te laten plaatsvinden. Uiteindelijk kreeg het team toestemming om te spelen, maar een aantal bekende namen, waaronder Sardar Azmoun, werden weggelaten vanwege hun uitgesproken kritiek op het regime.

De belangrijkste aanvaller blijft echter Mehdi Taremi, spits van Olympiakos, die verwacht wordt een grote rol te spelen in de groepsfase. Irak heeft eveneens zijn WK‑selectie bekendgemaakt, onder leiding van bondscoach Graham Arnold. Voor het eerst in veertig jaar kwalificeert het team zich voor het mondiale toernooi, nadat het in april Bolivia met 2-1 had verslagen in de intercontinentale play‑offs.

Onder de 26 genummerde spelers bevinden zich FC Utrecht‑middenvelder Zidane Iqbal en voormalig FC Groningen‑speler Aimar Sher, die zich kunnen verheugen op hun eerste WK‑ervaring. De lijst bevat een mix van ervaren profs en jonge talenten die zich willen bewijzen op het wereldtoneel. Voor Zuid‑Afrika kwam er een onverwachte tegenslag: problemen met visa zorgden ervoor dat het team een dag later vertrok dan gepland.

De voetbalbond SAFA bood excuses aan voor de vertraging, maar de minister van Sport, Gayton McKenzie, reageerde fel op het incident. Hij eiste een grondig onderzoek en maatregelen tegen de verantwoordelijken. Ondanks de logistieke problemen zal Zuid‑Afrika starten tegen Mexico in de openingswedstrijd van de groep, gevolgd door ontmoetingen met Tsjechië en Zuid‑Korea. De Verenigde Staten, gastland van het toernooi, probeerden hun oefencampagne een positieve wending te geven met een 3‑2 overwinning op Senegal.

Sergiño Dest opende de score al na zeven minuten, een mijlpaal als zijn eerste doelpunt voor de USMNT sinds 2024. Christian Pulisic en Ricardo Pepi leverden vervolgens assisten en doelpunten, terwijl Sadio Mané voor Senegal twee keer scoorde. Het duel werd uiteindelijk beslist door een late goal van Folarin Balogun, die de eindstand op het bord zette. Brazilië vertoonde een dominante vorm in de uitzwaaiduel tegen Panama, die gewonnen werd met 6‑2.

Vinícius Júnior was de ster van de avond en scoorde binnen de eerste minuut van de wedstrijd, waarna hij later ook de assist leverde voor het tweede doelpunt van Casemiro. Met deze overtuigende overwinning vertrekt de vijfvoudig wereldkampioen vol vertrouwen naar Noord‑Amerika, waar de ploeg in groep C het opneemt tegen Marokko, Haïti en Schotland.

Tot slot werd gemeld dat twee jonge talenten, de Canadees Marcelo Flores en de Zuid‑Koreaan Cho Yu‑min, hun deelname aan het WK moeten missen vanwege blessureproblemen. Flores heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens de finale van de Noord‑Amerikaanse Champions League en moet in de komende dagen een operatie ondergaan. In een bericht op Instagram bedankte hij de supporters en beloofde sterker terug te komen.

Cho Yu‑min meldde eveneens een blessure die zijn deelname in gevaar brengt, waardoor beide landen hun selectie moeten aanpassen voor de groepsfase





