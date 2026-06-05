WK-nieuws: Oranje in New York, blessurezorgen bij Duitsland en Brazilië, en ticketproblemen FIFA

Het Nederlands elftal is aangekomen in New York voor de voorbereidingen op het WK. Ondertussen zijn er blessurezorgen bij Duitsland en Brazilië, en kampt de FIFA met een ticketfout.

Het Nederlands elftal is aangekomen in New York voor de voorbereidingen op het WK. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman landde vannacht in de stad en begon vanmiddag met een open training bij de Etihad City Football Academy in Orangeburg.

Alle 26 spelers stonden op het veld, inclusief Jurriën Timber die voor het eerst meetrainde na de verloren Champions League-finale. Voorafgaand aan de oefensessie hield de selectie een moment van stilte voor Hans Jorritsma, de voormalig teammanager van Oranje die op 77-jarige leeftijd overleed. Assistent-trainer Ruud van Nistelrooij ontbrak nog op het trainingsveld; hij is wegens privéomstandigheden in Nederland achtergebleven en sluit zondag weer aan.

Op social media was te zien dat de vlucht gezellig verliep, met Memphis Depay die de spot dreef met Frenkie de Jong na het winnen van een spelletje. Het team verblijft in het Sonesta White Plains Downtown hotel. Ondertussen zijn er blessurezorgen bij andere landen. Duitsland vreest dat toptalent Lennart Karl het WK moet missen.

De 18-jarige aanvaller van Bayern München liep in de afsluitende training voor het oefenduel met de VS een spierscheuring op, melden diverse Duitse media. Bondscoach Julian Nagelsmann zei: We moeten afwachten wat dit voor het hele toernooi betekent. Het ziet er eerlijk gezegd niet goed uit. Naar verluidt is Assan Ouédraogo van RB Leipzig al aangewezen als vervanger.

Tot 24 uur voor de eerste groepswedstrijd mogen landen geblesseerde spelers nog vervangen. Ook Brazilië heeft zorgen om Neymar. De 34-jarige aanvaller kampt met een blessure aan zijn rechterkuit en krijgt maandag een MRI-scan. Bondscoach Carlo Ancelotti zegt dat Neymar bij een goede uitslag volgende week mee kan trainen.

Neymar liep de blessure op in een duel voor zijn club Santos FC. Daarnaast hebben de Iraanse voetballers eindelijk hun visum gekregen om de Verenigde Staten binnen te komen. Iran speelt tijdens het WK zeker drie wedstrijden in de VS, waaronder tegen Nieuw-Zeeland en België in Los Angeles en tegen Egypte in Seattle. De ploeg verblijft in Mexico en vliegt telkens naar de VS voor de wedstrijden.

De FIFA kampt met een opvallend ticketprobleem. Zo'n 60 fans konden vorige maand per abuis WK-kaarten bestellen zonder te betalen vanwege een fout op de verkoopwebsite. De supporters ontvingen afgelopen woensdag een mail met de mededeling dat de tickets gereserveerd blijven, maar dat ze het juiste bedrag alsnog moeten betalen. De FIFA betreurt de fout en het ongemak.

Voor dit WK nam de FIFA de ticketverkoop in eigen handen, met dynamic pricing waardoor prijzen regelmatig veranderden. Twee Amerikaanse staten doen onderzoek of de bond zich aan consumentenbeschermingsregels hield. Ook is er een nieuwe regel: tijdens het afspelen van de volksliederen mogen alle spelers, inclusief wissels, op het veld staan. Noorwegen bereidt zich overigens ook grondig voor.

De selectie ging al op de foto als Vikings met Erling Haaland en Martin Ødegaard, en de koks nemen 300 kilo rode vis, 116 kilo bruine kaas en 6000 sinaasappels mee naar de VS





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