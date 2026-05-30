WK-nieuws: Oranje begint voorbereiding, Neymar geblesseerd, en meer

Een overzicht van het laatste WK-nieuws: Nederlands elftal verzamelt in Zeist, Neymar dreigt openingsduel te missen, Dick Advocaat verliest met Curaçao, Mexicaanse president geeft ticket weg, en nog veel meer.

Het wordt steeds drukker in de Zeister bossen. Bij de ingang van het complex hebben zich inmiddels wat supporters verzameld en zijn Nathan Aké, Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong gearriveerd.

De spelers van het Nederlands elftal melden zich vanavond in Zeist om te beginnen aan de voorbereiding op het WK. Alleen Jürrien Timber zal nog niet komen, want hij zit op dit moment op de bank bij Arsenal in de Champions League-finale. De selectie van bondscoach Ronald Koeman begint vorm te krijgen, met enkele opvallende afwezigen zoals Jeremie Frimpong, die via Instagram liet weten teleurgesteld te zijn maar de ploeg zal steunen.

Alphonso Davies is wel opgenomen in de Canadese selectie, maar zijn deelname aan de openingswedstrijd is onzeker vanwege een hamstringblessure opgelopen tegen Paris Saint-Germain. Canada hoopt dat hun aanvoerder tijdig fit is. Door de kwalitatief sterke selectie wordt Portugal door veel voetbalkenners en liefhebbers tot de topfavorieten gerekend om het komende WK te winnen. Bondscoach Roberto Martínez wil zover niet gaan.

"Je moet het gevoel hebben dat je de wereldtitel kunt winnen, en dat gevoel ontstaat pas echt als je een generatie hebt die het toernooi al eens heeft gewonnen. Dat is het verschil met landen als Frankrijk, Spanje, Brazilië en Argentinië," vertelt Martínez tegenover het Spaanse radioprogramma. Ondertussen is het onzeker of Brazilië Neymar kan opstellen in het eerste groepsduel tegen Marokko.

Bondsarts Rodrigo Lasmar verklaarde dat de aanvaller door een kuitblessure twee tot drie weken aan de kant staat, waardoor hij de oefenwedstrijden tegen Panama en Egypte vrijwel zeker mist. De voormalig steraanvaller kampt al langer met terugkerend blessureleed. Dick Advocaat heeft bij de terugkeer als bondscoach van Curaçao niet kunnen zegevieren in een oefeninterland in en tegen Schotland. Curaçao kwam voor rust prima voor de dag, maar na een rode kaart voor Jürgen Locadia ging het mis: 4-1 nederlaag.

Curaçao begon sterk en kwam op een 1-0 voorsprong via Tahith Chong, maar na de rode kaart ging het bergafwaarts. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft haar ticket voor de openingswedstrijd van het WK weggegeven aan de 21-jarige Yolett Cervantes Cuaquehua uit Veracruz. Cervantes Cuaquehua deed mee aan een wedstrijd waarin vrouwen hun balvaardigheden moesten laten zien. Ze hield blootvoets de bal hoog, in traditionele kleding.

"Zij zijn de trots van Mexico," zei Sheinbaum bij de overhandiging. Ook drie andere jonge amateursporters kregen WK-tickets. Mexico opent het toernooi op 11 juni tegen Zuid-Afrika in het Azteca-stadion. Sheinbaum liet eerder al weten niet aanwezig te zijn om jonge Mexicaanse voetbalsters een podium te geven.

Zweden mist op het WK rechtsback Emil Holm. De 26-jarige Juventus-speler haakt af met een spierblessure. Herman Johansson (FC Dallas) is zijn vervanger. Maandag oefent Zweden tegen Noorwegen, daarna volgt Griekenland.

Viktor Gyökeres sluit later aan vanwege de Champions League-finale met Arsenal tegen Paris Saint-Germain. Er zijn nog liefst 10.000 kaarten beschikbaar voor de eerste wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay, meldt The Athletic op basis van eigen onderzoek. Dat zijn even veel zitplaatsen als in het Cambuur stadion in Leeuwarden. Afgelopen donderdag, twee weken voor het WK officieel van start gaat, waren er nog 3.500 kaarten te koop via FIFA zelf en 6.500 via FIFA's doorverkoopplatform.

De wedstrijd wordt op 12 juni in Los Angeles gespeeld. Het roept de vraag op hoe FIFA van plan is het stadion uit te verkopen, dat plaats biedt aan 69.650 toeschouwers. Bij dit WK is het voor het eerst dat kaartjes worden verkocht via een systeem waarbij de prijs wordt aangepast op basis van vraag, aanbod, tijdstip en concurrentie. In Amerika is het toegestaan kaartjes door te verkopen voor prijzen die ver boven de oorspronkelijke vraagprijs liggen.

Mohamed Salah (33), clubicoon van Liverpool, voert volgende maand de Egyptische WK-selectie aan, zo bevestigde bondscoach Hossam Hassan. Grote verrassingen ontbreken, al is er wel een plek voor de 18-jarige Hamza Abdel Karim. De jonge spits wordt door Al Ahly verhuurd aan Barcelona Atlètic, het tweede team van FC Barcelona dat uitkomt op het vierde niveau van het Spaanse voetbal. Omar Marmoush (Manchester City), goed voor acht goals in 36 duels dit seizoen, wordt het belangrijkste wapen voorin.

