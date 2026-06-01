WK-nieuws: Nieuw-Zeelandse verdediger wordt internetfenomeen en Zweden verliest van Noorwegen

Het WK voetbal is al in volle gang en er zijn veel spannende ontwikkelingen. De Nieuw-Zeelandse verdediger Tim Payne is plotseling een internetfenomeen geworden dankzij de Argentijnse influencer Valen Scarsini. Zweden heeft echter nog veel werk te verzetten in aanloop naar het WK. Daarnaast zijn er ook spanningen rondom de deelname van Iran en Irak aan het WK.

In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws. Het WK heeft nu al een onverwachte held. Dankzij de Argentijnse influencer Valen Scarsini heeft de onbekende Nieuw-Zeeland se verdediger Tim Payne ineens ruim vier miljoen Instagram-volgers.

Scarsini riep de 32-jarige Payne uit tot minst bekende WK-speler, omdat die slechts 4.700 volgers op zijn Instagram had.

"Het is nog maar een paar dagen tot het begin van het WK en we kijken er allemaal naar uit om ons nationale elftal aan te moedigen. Maar wat als er een speler zou zijn die ons allemaal verenigt, een voetballer die we allemaal steunen, ongeacht zijn nationaliteit?

", vroeg Scarsini, die zelf op Instagram meer dan 550.000 volgers heeft. De influencer riep zijn fans op om van Payne een internetfenomeen te maken, en dat is gelukt. Er is zelfs al een lied over de Nieuw-Zeelander gemaakt. Payne is blij verrast met zijn onverwachte populariteit.

"Ik moet Valen hartelijk bedanken. Het waren 48 bizarre uren", schreef hij drie dagen geleden, toen de teller op 1,4 miljoen volgers stond. Zweden heeft nog het nodige werk te verzetten in aanloop naar het WK voetbal. De tegenstander van Oranje op het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada ging in een oefenduel met Noorwegen verdiend onderuit: 3-1.

Het is nog onzeker of titelfavoriet Frankrijk tijdens het WK een beroep kan doen op steunpilaar William Saliba. De verdediger van Arsenal heeft last van een rugblessure en ondergaat vandaag een scan in het ziekenhuis, melden diverse Franse media. De 25-jarige Saliba speelde afgelopen zaterdag nog 120 minuten mee in de na strafschoppen verloren Champions League-finale van Arsenal tegen Paris Saint-Germain.

"Ik raakte in maart geblesseerd, alleen heeft het herstel iets te lang geduurd. Dat heeft bepaalde redenen gehad, alleen wil ik daar verder niet op ingaan", aldus Depay. Het haasje heeft hij nog niet, de leeuwen al wel. Vol trots toont Crysencio Summerville, die debuteert in de Oranje-selectie zijn tattoo van een brullende leeuw (plus welpje).

Een bescheidener formaat dan de rugtatoeage van Memphis Depay, maar fraai is hij wel. En laten we het maar zien als een teken dat Summerville voorbestemd was om te schitteren in Oranje. En nog maar eens een selectie, die van Iran is zojuist gepresenteerd. Oud-Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh is een van de opgeroepen spelers.

De afgelopen maanden was er veel te doen om de deelname van Iran aan het WK. Het land zou zijn wedstrijden moeten spelen in de Verenigde Staten, maar nadat de VS een oorlog met Iran waren begonnen, stond de deelname op losse schroeven. Zo kwam er een verzoek om de wedstrijden in Mexico te spelen en dreigde de sportminister zelfs helemaal niet af te reizen. De grootste naam in de selectie is Mehdi Taremi, spits van Olympiakos en eerder Internazionale.

Vedette Sardar Azmoun is thuisgelaten om zijn kritiek op het regime en een foto met sjeik Mohammad bin Rashid Al Maktoum van Qatar. Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghaedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Amir Mohammad Razzaghinia, Mehdi Torabi, Aria Yousefi Daar is de volgende bekendmaking van een WK-selectie, ditmaal Irak. Bondscoach Graham Arnold heeft 26 namen bekendgemaakt. Zo mogen FC Utrecht-middenvelder Zidane Iqbal en voormalig FC Groningen-middenvelder Aimar Sher zich verheugen op het WK.

Het was 40 jaar geleden dat Irak zich voor het laatst plaatste voor het WK voetbal. Dit jaar plaatste het team van Arnold zich door in april Bolivia met 2-1 te verslaan in de intercontinentale play-offs.

Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski, Ahmed Yahya, Zaid Ismail, Frans Putros, Mustafa Saadoon De dag van Oranje: drukbezochte uitzwaaitraining en een nieuw gezicht op het veld Jeroen en Thierry blikken vanuit Zeist nog even terug op de uitzwaaitraining van Oranje. Was het nou een soort festival of niet? En hoe verliep de eerste echte training van Crysencio Summerville met het Nederlands team?

Zuid-Afrika vertrekt door visumproblemen een dag later naar het WK dan gepland. Eigenlijk zou de ploeg gisteren vertrekken, maar toen waren nog niet alle visa geregeld. In een verklaring bood de voetbalbond (SAFA) zijn excuses aan voor "deze onverwachte reisvertragingen". Maar de Zuid-Afrikaanse minister van Sport, Gayton McKenzie, was daar niet over te spreken.

"Dit SAFA-reis- en visumdebacle is gênant en oneerlijk jegens de spelers en de staf", schreef hij op X. "Ik heb SAFA laten weten dat ik een rapport wil en dat er actie moet worden ondernomen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor deze puinhoop. We worden voor schut gezet.

" Zuid-Afrika treedt aan in de openingswedstrijd van het WK aan tegen Mexico. Later treft de ploeg ook nog Tsjechië en Zuid-Korea in de groepsfase. De VS hebben een tot nu toe teleurstellend verlopen oefencampagne een beetje kunnen opfleuren





