WK-nieuws: Luckassen vervangt geblesseerde Djiku bij Ghana, Senegal maakt selectie bekend

Derrick Luckassen is opgeroepen voor het WK met Ghana na blessure van Djiku. Ook Senegal heeft zijn definitieve selectie bekendgemaakt. Oezbekistan verloor oefenduel tegen Canada, en Canadese politie nam nagemaakte WK-artikelen in beslag.

Het WK-nieuws blijft maar binnenstromen. Zo mag Derrick Luckassen zich opmaken voor zijn eerste wereldkampioenschap. Carlos Queiroz, de Portugese bondscoach van Ghana , wachtte lang met zijn definitieve selectie omdat Alexander Djiku op het laatste moment geblesseerd raakte.

De verdediger van Spartak Moskou raakte zondag geblesseerd op de training en Luckassen mag zijn plaats innemen. De 30-jarige Amsterdammer brak door bij AZ en stond daarna vijf seizoenen onder contract bij PSV. Daarnaast speelde hij meerdere jeugdinterlands voor Nederland. Tegenwoordig speelt hij bij het Cypriotische Pafos FC.

Luckassen maakte op 30 maart zijn debuut voor de Black Stars in een oefenwedstrijd tegen Duitsland. Eerder was al bekend dat oud-Ajacied Mohammed Kudus het WK aan zich voorbij moet laten gaan wegens een dijbeenblessure. Opvallend is de terugkeer van voormalig Chelsea-speler Baba Abdul Rahman. De 31-jarige verdediger zat bij het vorige WK ook al bij de selectie, maar sindsdien speelde hij nog maar één interland.

Paul Reverson, keeper van Jong Ajax en net als Luckassen geboren in Amsterdam, zat bij de voorselectie, maar hij is afgevallen voor het WK. Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Kojo Oppong Preprah, Baba Abdul Rahman, Alidu Seidu, Marvin Senaya - deze spelers maken deel uit van de Ghanese selectie. Pape Thiaw heeft zijn WK-selectie rond. Na het bekendmaken van de voorselectie van 28 spelers heeft de Senegalese bondscoach twee namen door moeten strepen.

Moustapha Mbow (FC Paris) en Ilay Camara (Anderlecht) zijn de laatste twee afvallers bij de ploeg die begin dit jaar de finale van de Afrika Cup won. Senegal werd door de Afrikaanse voetbalbond CAF later bestraft voor het verlaten van het veld tijdens de gewonnen finale. De zege (1-0) voor Senegal werd omgezet in een 3-0 nederlaag. Op 16 juni is Frankrijk de eerste tegenstander van Senegal op het WK.

De Franse ploeg was in 2002 ook de eerste tegenstander toen Senegal debuteerde op het WK. Toen verraste Senegal vriend en vijand door de wereldkampioen van 1998 met 1-0 te verslaan. Noorwegen (22 juni) en Irak (26 juni) zijn de andere tegenstanders van Senegal in groep I. WK-ganger Oezbekistan is op maandag 8 juni de laatste oefentegenstander van Oranje in aanloop naar het WK.

In New York speelt het Nederlands elftal zonder publiek tegen de Aziatische nummer 50 van de wereld. Afgelopen nacht werkten de Oezbeken hun voorlaatste oefenduel in aanloop naar het WK af. In Edmonton was WK-gastland Canada de tegenstander. Eldor Sjomoerodov, topscorer aller tijden van Oezbekistan, kreeg tijdens de flink verregende wedstrijd al na enkele minuten een levensgrote kans.

Oog in oog met de Canadese doelman Maxime Crépeau stiftte de aanvaller de bal echter meters naast het doel. Sjomoerodov staat onder contract bij AS Roma, maar werd de laatste drie seizoenen verhuurd. Afgelopen seizoen kwam hij in actie voor het Turkse Basaksehir. Crépeau moest daarna nog tweemaal in actie komen op een inzet van Sjomoerodov, maar de Canadese goalie hield zijn doel schoon.

Dat lukte zijn collega aan de andere kant niet. Invaller Jonathan Osorio tekende na een klein uur spelen met een droge schuiver voor de 1-0, Michael Nelson schoot in blessuretijd bekeken raak voor de 2-0. De politie in de Canadese stad Toronto heeft kort voor het begin van het WK voor miljoenen dollars aan nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen. Daaronder zijn meer dan 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken.

Ook werden twee nagemaakte wereldbekers gevonden. De spullen lagen in een opslagruimte in Mississauga, een stad naast Toronto. Een speciale politie-eenheid die is opgericht in aanloop naar het WK kwam de partij op het spoor na een tip. Nadat de scouts van het Nederlands elftal hadden gezien hoe Zweden door Noorwegen met de neus op de feiten werd gedrukt, waren Oranje-collega's er getuige van hoe ook Tunesië een oefennederlaag leed.

De Tunesiërs gingen met 1-0 onderuit bij WK-deelnemer Oostenrijk. Het thuisland speelde lange tijd met tien man door een rode kaart van Konrad Laimer in de 36ste minuut. Marcel Sabitzer zorgde in de 63ste minuut voor het enige doelpunt. Het WK heeft nu al een onverwachte held





