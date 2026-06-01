WK-nieuws: Iran en Irak presenteren hun selecties, Oranje en Zuid-Afrika in de belangstelling

Het WK-nieuws gaat op volle toeren. Iran en Irak presenteren hun selecties, terwijl Oranje en Zuid-Afrika in de belangstelling zijn. Ook de VS, Brazilië en Australië doen mee aan het WK.

In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws. En nog maar eens een selectie, die van Iran is zojuist gepresenteerd.

Oud-Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh is een van de opgeroepen spelers. De afgelopen maanden was er veel te doen om de deelname van Iran aan het WK. Het land zou zijn wedstrijden moeten spelen in de Verenigde Staten, maar nadat de VS een oorlog met Iran waren begonnen, stond de deelname op losse schroeven. Zo kwam er een verzoek om de wedstrijden in Mexico te spelen en dreigde de sportminister zelfs helemaal niet af te reizen.

De grootste naam in de selectie is Mehdi Taremi, spits van Olympiakos en eerder Internazionale. Vedette Sardar Azmoun is thuisgelaten om zijn kritiek op het regime en een foto met sjeik Mohammad bin Rashid Al Maktoum van Qatar. Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghaedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Amir Mohammad Razzaghinia, Mehdi Torabi, Aria Yousefi. Daar is de volgende bekendmaking van een WK-selectie, ditmaal Irak.

Bondscoach Graham Arnold heeft 26 namen bekendgemaakt. Zo mogen FC Utrecht-middenvelder Zidane Iqbal en voormalig FC Groningen-middenvelder Aimar Sher zich verheugen op het WK. Het was 40 jaar geleden dat Irak zich voor het laatst plaatste voor het WK voetbal. Dit jaar plaatste het team van Arnold zich door in april Bolivia met 2-1 te verslaan in de intercontinentale play-offs.

Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski, Ahmed Yahya, Zaid Ismail, Frans Putros, Mustafa Saadoon. De dag van Oranje: drukbezochte uitzwaaitraining en een nieuw gezicht op het veld Jeroen en Thierry blikken vanuit Zeist nog even terug op de uitzwaaitraining van Oranje. Was het nou een soort festival of niet? En hoe verliep de eerste echte training van Crysencio Summerville met het Nederlands team.

Zuid-Afrika vertrekt door visumproblemen een dag later naar het WK dan gepland. Eigenlijk zou de ploeg gisteren vertrekken, maar toen waren nog niet alle visa geregeld. In een verklaring bood de voetbalbond (SAFA) zijn excuses aan voor 'deze onverwachte reisvertragingen'. Maar de Zuid-Afrikaanse minister van Sport, Gayton McKenzie, was daar niet over te spreken.

'Dit SAFA-reis- en visumdebacle is gênant en oneerlijk jegens de spelers en de staf', schreef hij op X. 'Ik heb SAFA laten weten dat ik een rapport wil en dat er actie moet worden ondernomen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor deze puinhoop. We worden voor schut gezet.

' Zuid-Afrika treedt aan in de openingswedstrijd van het WK aan tegen Mexico. Later treft de ploeg ook nog Tsjechië en Zuid-Korea in de groepsfase. De VS hebben een tot nu toe teleurstellend verlopen oefencampagne een beetje kunnen opfleuren. Tegen Senegal werd met 3-2 gewonnen en PSV'ers Sergiño Dest en Ricardo Pepi waren belangrijk voor het gastland van het WK.

Dest opende al na zeven minuten de score op aangeven van sterspeler Christian Pulisic. Het was zijn eerste treffer voor de VS sinds 2024. Na zijn doelpunt tekende Pulisic op aangeven van Pepi voor de 2-0. Sadio Mané bracht de spanning terug met twee treffers, maar na een uur spelen zorgde Folarin Balgun voor de eindstand op het bord.

Brazilië heeft in de nacht van zondag op maandag zijn uitzwaaiduel tegen Panama ruim gewonnen: 6-2. Vinícius Júnior was de uitblinker aan Braziliaanse zijde. Hij maakte al binnen de minuut de openingstreffer met een afstandsschot en had ook de assist in huis op de 2-1 van Casemiro. De vijfvoudig wereldkampioen reist zo met een goed gevoel af naar Noord-Amerika, waar het in groep C Marokko, Haïti en Schotland treft.

Een tegenvaller voor de Canadees Marcelo Flores en de Zuid-Koreaan Cho Yu-min. Beide spelers moeten het WK aan zich voorbij laten gaan met blessures. Marcelo Flores liep in de Noord-Amerikaanse Champions League-finale een kruisbandblessure op. De middenvelder moet in de komende dagen een operatie ondergaan.

'Het zijn zware tijden. Ik wil iedereen bedanken voor de berichten', zegt Flores op Instagram.

'Ik heb mijn telefoon nog niet gecheckt, maar ik beloof dat ik iedereen zal antwoorden. Ik kom sterker terug.

' De Zuid-Koreaan Cho liep in de met 5-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Trinidad en Tobago een voetblessure op. 'Hij zal acht weken uitgeschakeld zijn. Cho zal terugkeren naar huis en zich focussen op zijn herstel', zegt de Koreaanse voetbalbond in een verklaring. Vandaag is de dag dat alle landen definitief hun selectie moeten doorgeven aan de FIFA, dus de namenlijsten blijven binnenstromen.

Zo ook die van Australië. Daar valt op dat Feyenoorder Jordan Bos mee mag naar het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De 23-jarige linksback wordt beloond voor zijn goede seizoen in Rotterdam. Ook Heracles Almelo-middenvelder Ajdin Hrustic is opgenomen in de WK-selectie.

Aziz Behich, Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewi





