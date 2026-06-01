WK-nieuws: Gimenez geselecteerd, VAR-regels aangepast, Suárez niet mee

Overzicht van het laatste WK-nieuws: Mexicaanse selectie met Gimenez, Duitse zege, VAR-wijzigingen, Kaapverdië en Zwitserland winnen, Algerijnse selectie met Moussa, en Suárez niet bij Uruguay.

In de aanloop naar het WK voetbal dat op 11 juni begint, is er veel nieuws over de deelnemende landen en de reglementen. Bondscoach Javier Aguirre heeft Santiago Gimenez opgenomen in de Mexicaanse selectie.

De voormalig Feyenoord-spits kende een lastig seizoen bij AC Milan, waar hij dit seizoen 16 keer in de Serie A speelde zonder een doelpunt te maken. Naast Gimenez is ook oud-Ajacied Edson Álvarez geselecteerd, hij is de aanvoerder van Mexico. De 40-jarige doelman Guillermo Ochoa mag ook mee naar het eindtoernooi dat deels in eigen land wordt gehouden. Ochoa is net als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo voor de zesde keer op een WK te zien.

Duitsland heeft in Mainz de WK-opwarmer tegen Finland met 4-0 gewonnen. Deniz Undav scoorde tweemaal en gaf een assist. Jamal Musiala maakte de vierde goal. Duitsland reist dinsdag naar Chicago voor een oefenwedstrijd tegen mede-gastland Verenigde Staten.

De videoscheidsrechter (VAR) krijgt tijdens het WK meer bevoegdheden. Scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina van de FIFA maakte bekend dat de VAR kan ingrijpen bij foute beslissingen over hoekschoppen en bij het geven van een gele of rode kaart aan de verkeerde speler. Dit is onderdeel van wijzigingen die vanaf 1 juli ingaan maar al op het WK van toepassing zijn.

Ook worden er strengere regels ingevoerd: spelers die hun mond bedekken om iets naar een tegenstander te roepen riskeren een rode kaart. Bij wissels moeten spelers binnen tien seconden het veld verlaten en bij blessurebehandeling buiten het veld minimaal een minuut wachten. Doeltrappen en ingooien moeten binnen vijf seconden worden genomen, anders volgt een hoekschop of gaat de ingooi naar de tegenstander. Halverwege elke helft is er een pauze van drie minuten voor de spelers.

Teams mogen bij blessures van doelverdedigers niet naar de kant om contact met coaches te hebben. Kaapverdië boekte een overtuigende 3-0 zege op Servië in Lissabon. Laros Duarte scoorde als invaller de 2-0 en gaf de assist op de 3-0 van Benchimol. Jamiro Monteiro, Sidny Lopes Cabral en Dailon Livramento speelden ook mee.

Zwitserland versloeg mede-WK-ganger Jordanië met 4-1 in Sankt Gallen. Embolo, Ndoye en Xhaka zorgden voor een 3-0 ruststand. Fassnacht bepaalde de eindstand. Zwitserland speelt in Groep B met Canada, Bosnië en Herzegovina en Qatar.

Jordanië zit in Groep J met Argentinië, Algerije en Oostenrijk. Algerije heeft Anis Hadj Moussa (Feyenoord) en Ramiz Zerrouki (FC Twente) geselecteerd voor het WK. Ook doelman Luca Zidane en sterspeler Riyad Mahrez zijn erbij. Algerije oefent woensdag tegen Nederland in De Kuip.

Luis Suárez gaat niet met Uruguay naar het WK. Bondscoach Marcelo Bielsa liet de 39-jarige aanvaller buiten de 26-koppige selectie. Ronald Araujo, Federico Valverde en Darwin Núñez zijn wel geselecteerd. Suárez zette in september 2024 een punt achter zijn interlandloopbaan maar kwam daarvan terug.

Hij bood excuses aan voor kritiek op Bielsa maar dat mocht niet baten. Suárez speelde 142 interlands en is met 69 goals topscorer van Uruguay. Hij won in 2011 de Copa América





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK Voetbal Mexico VAR Suárez Duitsland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wekdienst 30/5: Finale Champions League • Afsluiting Alkmaar PrideNieuws, weer en verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag.

Read more »

FC Groningen voor zware transferzomer: overzicht van de selectie en aflopende contractenTechnisch directeur Mo Allach staat voor een drukke zomer met veel vertrekkende spelers en aflopende contracten. Een overzicht van de selectie van FC Groningen, met aandacht voor speelminuten, vertrekkende spelers, en mogelijke transfers.

Read more »

Feyenoord verwelkomt dertien verhuurde spelers terug: Zechiël sterke kandidaat, Zerrouki en Stengs onzekerEen overzicht van de terugkerende huurlingen van Feyenoord: contracten, prestaties en vooruitzichten voor het komende seizoen.

Read more »

Geen WK voor Luis Suárez, Uruguay laat veteraan thuisLuis Suárez zit niet bij de WK-selectie van Uruguay. De 39-jarige spits kwam begin deze maand nog terug op zijn beslissing om te stoppen bij de nationale ploeg, maar bondscoach Marcelo Bielsa doet geen beroep op hem.

Read more »