WK-nieuws: Frankrijk zit zonder steunpilaar en Zuid-Afrika vertrekt een dag later

Het is nog onzeker of Frankrijk tijdens het WK een beroep kan doen op steunpilaar William Saliba. De verdediger van Arsenal heeft last van een rugblessure en ondergaat vandaag een scan in het ziekenhuis. Zuid-Afrika vertrekt door visumproblemen een dag later naar het WK dan gepland.

De verdediger van Arsenal heeft last van een rugblessure en ondergaat vandaag een scan in het ziekenhuis, melden diverse Franse media. De 25-jarige Saliba speelde afgelopen zaterdag nog 120 minuten mee in de na strafschoppen verloren Champions League-finale van Arsenal tegen Paris Saint-Germain. Het haasje heeft hij nog niet, de leeuwen al wel. Vol trots toont Crysencio Summerville, die debuteert in de Oranje-selectie zijn tattoo van een brullende leeuw (plus welpje).

Een bescheidener formaat dan de rugtatoeage van Memphis Depay, maar fraai is hij wel. En laten we het maar zien als een teken dat Summerville voorbestemd was om te schitteren in Oranje. En nog maar eens een selectie, die van Iran is zojuist gepresenteerd. Oud-Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh is een van de opgeroepen spelers.

De afgelopen maanden was er veel te doen om de deelname van Iran aan het WK. Het land zou zijn wedstrijden moeten spelen in de Verenigde Staten, maar nadat de VS een oorlog met Iran waren begonnen, stond de deelname op losse schroeven. Zo kwam er een verzoek om de wedstrijden in Mexico te spelen en dreigde de sportminister zelfs helemaal niet af te reizen. De grootste naam in de selectie is Mehdi Taremi, spits van Olympiakos en eerder Internazionale.

Vedette Sardar Azmoun is thuisgelaten om zijn kritiek op het regime en een foto met sjeik Mohammad bin Rashid Al Maktoum van Qatar. Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghaedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Amir Mohammad Razzaghinia, Mehdi Torabi, Aria Yousefi. Daar is de volgende bekendmaking van een WK-selectie, ditmaal Irak. Bondscoach Graham Arnold heeft 26 namen bekendgemaakt.

Zo mogen FC Utrecht-middenvelder Zidane Iqbal en voormalig FC Groningen-middenvelder Aimar Sher zich verheugen op het WK. Het was 40 jaar geleden dat Irak zich voor het laatst plaatste voor het WK voetbal. Dit jaar plaatste het team van Arnold zich door in april Bolivia met 2-1 te verslaan in de intercontinentale play-offs. Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski, Ahmed Yahya, Zaid Ismail, Frans Putros, Mustafa Saadoon.

De dag van Oranje: drukbezochte uitzwaaitraining en een nieuw gezicht op het veld Jeroen en Thierry blikken vanuit Zeist nog even terug op de uitzwaaitraining van Oranje. Was het nou een soort festival of niet? En hoe verliep de eerste echte training van Crysencio Summerville met het Nederlands team? Zuid-Afrika vertrekt door visumproblemen een dag later naar het WK dan gepland.

Eigenlijk zou de ploeg gisteren vertrekken, maar toen waren nog niet alle visa geregeld. In een verklaring bood de voetbalbond (SAFA) zijn excuses aan voor





