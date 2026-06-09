WK-nieuws: Congo verliest, Oranje in Kansas, blessure-updates

Overzicht van het laatste WK-nieuws: Congo verliest oefenwedstrijd, Verbruggen lijkt fit, Oranje gearriveerd in Kansas City, VS hoopt op fans, blessure Mazraoui meevalt, en Curaçao bereidt zich voor.

WK-deelnemer Congo heeft een oefenwedstrijd tegen Chili met 2-1 verloren. De Chilenen kwamen na rust op voorsprong via Darío Osorio en verdubbelden vier minuten voor tijd de voorsprong via Matías Sepúveda.

De geboren Brusselaar Joris Kayembe zorgde nog voor de aansluitingstreffer, maar verder kwam Congo niet. Congo neemt het op het WK op tegen Oezbekistan, Colombia en Portugal. Wil je meer weten over Congo, dan vind je alle informatie in onze landengids. Bart Verbruggen, die gisteren uitviel in de wedstrijd tegen Oezbekistan, liep vandaag soepel uit het vliegtuig.

Op het eerste oog lijkt er geen sprake te zijn van een ernstige blessure. Het Nederlands elftal heeft de oversteek vanuit New York naar Kansas City gemaakt. Vanuit deze plaats bereidt Oranje zich voor op het WK voetbal. Verschillende journalisten uit de hele wereld hadden zich rondom het vliegtuig verzameld om foto's te maken van de Oranje-selectie.

Het is de eerste reactie die Timber gaf nadat het nieuws bekend werd dat Lutsharel Geertruida hem vervangt in de Nederlandse WK-selectie.

'Uitkomen voor mijn land op het grootste podium, daar heb ik altijd van gedroomd. Het is moeilijk om te accepteren dat de blessure deze kans van mij heeft weggenomen.

' Journalist Paul Tenorio van The Athletic volgt bij het WK het Amerikaanse voetbalelftal. Hij zegt tegenover de NOS dat de VS zaterdag voor het eerst een wedstrijd in een vol stadion met Amerikaanse fans gaat spelen.

'Dit team speelde nog nooit voor het grote publiek. Ze speelden vooral in kleinere stadions voor 20.000 à 25.000 supporters. Als ze de finale van de Gold Cup spelen, spelen ze wel in een groter stadion, maar vooral met Mexicaanse fans. Zo'n 80 procent is dan voor Mexico.

Vrijdag, als de VS het opneemt tegen Paraguay, speelt de ploeg voor het eerst in een stadion van 70.000 à 75.000 fans. Hopelijk geeft dat het team een boost.

' Dat is wel nodig, want er zijn wel verwachtingen onder de voetballiefhebbers in het land. 'Ze hebben gezien hoe gastlanden als Zuid-Afrika en Qatar teleurstelden, dat willen ze niet. ' Hoewel er tienduizenden Amerikaanse fans zullen zijn vrijdag, ziet Tenorio ook dat weinig mensen in de Verenigde Staten nog geïnteresseerd zijn in het nationale team.

'Als je vraagt of ze een speler kunnen noemen, zullen ze Christian Pulisic nog wel kennen, maar ook dan zullen ze zijn naam waarschijnlijk verkeerd uitspreken. Er zijn weinig mensen echt geïnteresseerd, maar wanneer ze de eerste wedstrijd winnen, denk ik dat er wel een grote stap wordt gezet in de bekendheid.

' Volgens Tenorio is het ook niet zo gek dat de Amerikanen niet meer spelers kennen dan Pulisic. 'Ze zetten hier op tv of op de voorpagina's van de kranten liever andere sporten. Dat is voor mij wel goed om te onthouden als journalist, als ik iets schrijf over het nationale team moet ik net even wat meer uitleggen aan de lezers.

' Onze verslaggever Thierry Boon is geland op de luchthaven van Kansas City. Daar proeft hij meteen meer WK-sfeer dan in New York.

'Er hangen enorme banners met Welcome Soccer Fans en men telt hier al af naar het WK. ' Over een kleine anderhalf uur landt ook het Nederlands elftal in Kansas City. Er zal vandaag nog besloten getraind gaan worden door de selectie van Ronald Koeman. Volgens het Marokkaanse medium Le Site is er goed nieuws over de blessure van Noussair Mazraoui.

De voormalig back van Ajax en de huidige verdediger van Manchester United liep een schouderblessure op in de oefenwedstrijd tegen Noorwegen (1-1). Maar die blessure schijnt niet zo ernstig te zijn en met een paar dagen rust zou de pijn verdwenen moeten zijn. Daardoor zou de verdediger de openingswedstrijd tegen Brazilië (14 juni) kunnen halen. De selectie van Curaçao bereidt zich in Florida voor op de eerste WK-wedstrijd, tegen Duitsland.

Bondscoach Dick Advocaat weet dat de eerste wedstrijd op het toernooi meteen een pittige gaat worden.

'Duitsland is natuurlijk de duidelijke favoriet in de groep', zei Advocaat. 'Het is nog altijd een groot voetballand. ' Oja, dit is trouwens de volledige groep van Curaçao. Later in het toernooi neemt de ploeg van Advocaat het ook nog op tegen Ecuador (21 juni) en Ivoorkust (25 juni), ook twee pittige tegenstanders.

Lutsharel Geertruida meldt zich vandaag in het trainingskamp van het Nederlands elftal in Kansas. De verdediger werd maandag opgeroepen toen bleek dat Timber geblesseerd was. De 25-jarige Geertruida haalde in eerste instantie de definitieve selectie voor het WK niet, maar hij stond wel op een reservelijst, net als Ian Maatsen. Geertruida viel vorige week woensdag nog wel in tijdens de oefenwedstrijd tegen Algerije (0-1).

Het Nederlands elftal is vandaag, na de teleurstellend verlopen oefeninterland tegen Oezbekistan, op het vliegtuig gestapt in New York en arriveert rond 20.00 uur Nederlandse tijd in Kansas City, waar het tijdens de groepsfase van het WK verblijft





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