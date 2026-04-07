WK Marathon vanaf 2030: World Athletics lanceert eigen wereldkampioenschappen

World Athletics kondigt aan dat de marathon vanaf 2030 eigen wereldkampioenschappen krijgt, met de eerste editie in Athene. De kampioenschappen worden jaarlijks georganiseerd, afwisselend voor mannen en vrouwen. De beslissing onderstreept het groeiende belang van de marathon en biedt atleten meer kansen op een wereldtitel.

De mondiale atletiekfederatie World Athletics heeft een baanbrekende beslissing genomen die de toekomst van het langeafstandslopen aanzienlijk zal beïnvloeden. Vanaf 2030 zullen de marathononderdelen hun eigen, exclusieve wereldkampioenschappen krijgen. Deze historische stap onderstreept het groeiende belang en de populariteit van de marathon binnen de atletiekwereld.

De eerste editie van deze zelfstandige WK marathon staat gepland in Athene, een locatie die doordrenkt is van de geschiedenis van de atletiek en de marathon in het bijzonder. De keuze voor Athene als gastheer voor de inaugurele kampioenschappen is een symbolische daad, die de rijke traditie en de universele aantrekkingskracht van de marathon wil vieren. De organisatoren van World Athletics streven ernaar om van deze WK marathon een jaarlijks terugkerend evenement te maken, waarbij de kampioenschappen afwisselend voor mannen en vrouwen worden georganiseerd. Dit betekent dat er elk jaar een wereldkampioenschap marathon zal zijn, afwisselend per geslacht, waardoor de kansen voor atleten om een wereldtitel te behalen aanzienlijk worden vergroot. Deze beslissing illustreert de visie van World Athletics om de marathon als een op zichzelf staand, prestigieus evenement te positioneren, los van de reguliere wereldkampioenschappen atletiek. De focus ligt op het creëren van een unieke ervaring voor atleten en toeschouwers, waarbij de marathon centraal staat en de aandacht krijgt die het verdient. De huidige olympisch kampioene marathon, de Nederlandse Sifan Hassan, zal ongetwijfeld met interesse uitkijken naar de ontwikkelingen en de nieuwe mogelijkheden die deze WK marathon met zich meebrengen. Haar succes en uitmuntendheid zijn een inspiratiebron voor vele marathonlopers wereldwijd, en haar prestaties illustreren de aantrekkingskracht van de discipline. \De plannen voor de WK marathon vanaf 2030 zijn een logische stap in de ontwikkeling van de atletiek. Sebastian Coe, voorzitter van World Athletics, benadrukt het belang van dit initiatief: 'Dit is een kans om een wereldwijd evenement te creëren dat volledig in het teken staat van de marathon. In een omgeving die de rijke historie eert en tegelijkertijd een modern kampioenschap vormt dat de omvang en de geest van de wereldwijde hardloopgemeenschap weerspiegelt.' Coe's woorden weerspiegelen de ambities van World Athletics om de marathon niet alleen te versterken als een competitieve discipline, maar ook om een gevoel van gemeenschap en trots te creëren rondom deze iconische afstand. De organisatie streeft ernaar om de WK marathon tot een evenement te maken dat zowel de elite atleten als de recreatieve lopers aanspreekt, en dat de essentie van de marathon, de uitdaging, de inspanning, en de triomf, viert. De beslissing is ook een erkenning van de groeiende populariteit van de marathon wereldwijd. De marathon heeft zich ontwikkeld tot een evenement dat een breed publiek aanspreekt, van professionele atleten tot amateurs. De toename van het aantal marathonlopers, en de groeiende belangstelling voor de discipline, hebben World Athletics ertoe aangezet om de marathon een prominentere positie te geven binnen de wereld van de atletiek. De jaarlijkse rotatie tussen mannen en vrouwen zorgt voor een continue stroom van kampioenschappen en de daarbij behorende publiciteit. Dit draagt bij aan de populariteit van de marathon en de betrokkenheid van fans. \In de aanloop naar de lancering van de WK marathon in 2030, blijft de marathon uiteraard een onderdeel van de reguliere WK atletiek, die om de twee jaar worden georganiseerd. De marathon zal nog deel uitmaken van de WK atletiek in 2027 en 2029. De WK atletiek van volgend jaar zal in Peking, China, plaatsvinden. De locatie voor de WK in 2029 wordt later dit jaar bekendgemaakt. Deze reguliere kampioenschappen bieden de atleten de mogelijkheid om zich te blijven kwalificeren en te presteren op het hoogste niveau. De huidige focus ligt op de voorbereiding van de marathonlopers voor de komende wedstrijden. In de tussentijd is er ook aandacht voor de aankomende Marathon van Rotterdam, die dit weekend plaatsvindt. De 45ste editie van dit evenement, een belangrijke wedstrijd in de hardloopkalender, zal live worden uitgezonden op NPO1, vanaf 9.45 uur. Het evenement zal ook te volgen zijn via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Dit biedt fans de kans om de atleten aan te moedigen en de spanning van de wedstrijd te beleven. De Marathon van Rotterdam is een uitstekende gelegenheid voor marathonlopers om hun vaardigheden te testen en zich voor te bereiden op de toekomstige wereldkampioenschappen. De marathon blijft evolueren en zich aanpassen aan de eisen van de moderne tijd, met als doel de populariteit van de sport te bevorderen en een platform te bieden voor de atleten om hun talenten te tonen





