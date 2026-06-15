WK Groepsfase: Zweden tegen Tunesië en Ivoorkust verslaat Ecuador

Twee wedstrijden uit het WK werden uitgebreid besproken. Zweden en Tunesië speelden 0-0 met veel voormalige Eredivisie-spelers. Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0 dankzij een late goal van Amad Diallo, wat de eerste overwinning van Ivoorkust in een WK-groepsfase in de geschiedenis betekende. Beide matchen boden veel scoutingpotentieel voor Oranje.

Zweden opent de score Tunesië in een spannend onderonsje tijdens het WK. De Zweedse verdediging is sterk en voorkomt dat de Tunesische superstrikers Isak en Gyökeres goals kunnen maken.

Tegelijkertijd is dit een perfect moment voor Nederlands scouts om de spelers te bekijken die mogelijk relevant zijn voor Oranje. Het duusel tussen Zweden en Tunesië bevat veel voormalige Eredivisie-spelers. In het Tunesische elftal staat Omar Rekik te boek, een bekende naam voor fans van Sparta Rotterdam. Maar daarnaast kent Zweden nog meer voormalige Eredivisie-spelers.

Doelman Nordfeldt en middenveldmaats Nygren speelden voor Heerenveen en zijn nu respectievelijk bij AIK en Celtic. Lagerbielke is een bekend gezicht van FC Twente en speelt nu voor Braga. Gudmundsson verhuisde in 2019 van Groningen naar Lille en is nu actief bij Leeds United. En natuurlijk Isak, de spits die zijn doorbraak maakte tijdens zijn loan bij Willem II en nu voor Liverpool speelt.

Het duel is gestart in Monterrey en biedt een mooie kans om deze talenten in actie te zien. Tegelijkertijd is er ook nieuws uit een andere groep. Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0 door een latere treffer van Amad Diallo. Ecuador was voor rust iets beter en tikte tweemaal op de paal, maar de Ivoriaanse verdediging hield stand.

Door deze overwinning heeft Ivoorkust voor het eerst de kans om de groepsfase te halen na eerdere mislukte pogingen. Het doel kwam door een aanval via de rechterflank, waar Singo de bal centreerde voor Diallo die net raak schoot. De Ivoriaanse supporters gaven de brood hight en het leek erop dat hun team de wedstrijd zou winnen, ondanks de lange blessuretijd.

Ecuador probeerde nog wat terug te komen, bijvoorbeeld met een harde schot van Plata dat door doelman Fofana werd gekeerd. In de tweede helft probeerde Ecuador verder te komen, bijvoorbeeld met een schot van Minda na een mooie combinatie, maar ook die kans werd geblokkeerd tegen de paal. De eerste helft eindigde 0-0, ook al was Ecuador gevaarlijk via Yeboah en Minda die tegen de paal schoten. Ook Ivoriaanse talent Yan Diomande toonde gevaarlijke acties.

Ivoorkust moet even opletten met de gele kaarten. Ecuador had ook goede kansen via Enner Valencia, die we uit het vorige WK kennen, en Caicedo. Doelman Galindez hield ook een mooie redding. Beide teams zijn weer klaar voor de tweede helft in het stadion van de Philadelphia Eagles, dat in 2024 de Super Bowl won.

Ecuador heeft bijna een volledig NFL-team op de foto gezet, zo veel spelers staan klaar. Het is om 1.00 uur Nederlandse tijd dat de wedstrijd Ivoorkust tegen Ecuador begon in Philadelphia. De opstellingen laten de sterkte van Ecuador zien: ze hebben een heel goede verdediging met slechts vijf tegendoelpunten in achttien kwalificatiewedstrijden





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