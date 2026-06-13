WK dag 3: Zwitserland pakt winst tegen Qatar, Oranje klaar voor Japan

Op de derde dag van het WK voetbal 2026 is Zwitserland met een penaltywinst van 0-1 langs Qatar gekomen, terwijl Oranje zich klaarmaakt voor het onderlinge duet met Japan. Een liveblog verslag van de gebeurtenissen, inclusief veiligheidsmaatregelen, sfeer en vooruitzichten.

In het derde斗争的 dag van het WK voetbal 2026 ligt de focus op het Nederlands elftal en het overige nieuws. De wedstrijd tussen Qatar en Zwitserland bood opnieuw beelden die het contrast tussen dream and reality schetsen.

Qatar, als gastland van het vorige WK, kreeg een warm ontvangst maar boekte geen overwinning. De thuisploeg bosscheerde zich met een penalty van Breel Embolo die Zwitserland op een 0-1 voorsprong bracht. De Qataris bleven vechten maar konden de Zwitserse verdediging niet passeren. Het optreden van Zwitserland toont een evolutie van het traditioneelsaai imago naar meer dynamisch voetbal, zij het nog zonder echt diepgang.

De sfeer in het stadion was enthousiast ondanks de hitte, met een罕见 gouden wereldbeker op de tribune als leuk accessoire. De veiligheidsinspanningen werden vergeleken met een Super Bowl, wat de omvang van de operatie onderstreept. Voor Oranje, dat morgen tegen Japan speelt, zijn enkele fans naar Dallas gereisd, maar de Amerikanen lijken niet massaal betrokken bij het toernooi. Een interview met Virgil van Dijk belicht zijn carrière en ambities.

De Zwitserse 'Nati' hoopt eindelijk voorbij de achtste finale te komen, na jaren van tussenvallen. Qatar's sterke speler Akram Afif, zes keer topscorer thuis, miste geen minuut vier jaar geleden bij het eigen WK, maar nu brak zijn ploeg door tegen Zwitserland. Het liveblog bijhoudt alle ontwikkelingen, van drinkpauzes tot blessures, tot het laatste fluitsignaal





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