WK 2026: VoetbalPrimeur-presentatie van Groep A - Mexico, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Tsjechië

Een uitgebreide voorbeschouwing op de deelnemers van Groep A van het WK 2026. Leer alles over de sterke punten, sterren en veelbelovende talenten van Mexico, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Tsjechië.

Op 11 juni is het zover: dan klinkt om 21.00 uur in Mexico Stad het allereerste fluitsignaal van het WK. Hoog tijd voor een uitgebreide Voetbal Primeur WK-gids.

Wie is de grote ster, wie is de one to watch en wie gaan er door? VoetbalPrimeur neemt je bij de hand. Te beginnen met Groep A, bestaande uit Mexico, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Tsjechië. Sinds december 1992 houdt de FIFA een wereldranglijst bij.

De ranking wordt gebaseerd op prestaties in alle wedstrijden, zoals kwalificatieduels, duels op internationale toernooien en ook vriendschappelijke wedstrijden, en de nummer één mag zich officieus het sterkste voetballand ter wereld noemen. Om de zoveel tijd wordt de lijst geüpdatet. Op dit moment is vicewereldkampioen Frankrijk koploper met 1877.32 punten. Dwergstaat San Marino staat met 726.33 punten stijf onderaan, op plek 211.

Maar waar vinden we de vier deelnemers van Groep A terug? Mexico, als organisator, heeft niet lang terug nog twee oefenduels gespeeld. Op zondag 29 maart tegen Portugal (0-0), en op woensdag 1 april tegen België (1-1). Beide keren koos trainer Jaime Lozano voor de volgende basiself: Gudiño; Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo; Álvarez, Alvarado, Vargas, Fidalgo, Gutiérrez; Jiménez.

Zuid-Afrika behoort al decennialang tot de betere voetballanden van Azië. In 2002 haalde het onder Guus Hiddink zelfs de halve finale van het WK. Dat het zich zou gaan kwalificeren voor deze editie, lag dan ook wel in de lijn der verwachting. Tsjechië, rond de eeuwwisseling met topspelers als Pavel Nedved, Jan Koller en Karel Poborsky één van de sterksten ter wereld, plaatste zich op 31 maart via de play-offs voor het WK.

Denemarken werd na strafschoppen verslagen. Sommige WK-deelnemers reizen met legio topspelers af naar het WK. Wat te denken van Frankrijk? Of Spanje, Argentinië, Brazilië, Portugal en Engeland.

Sommige landen zijn misschien wat minder rijk bedeeld, maar elke deelnemer heeft minimaal één blikvanger rondlopen in de selectie. Wie zijn dat bij Mexico, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Tsjechië? Mexico produceert al decennia lang uitstekende voetballers. In de jaren '90 boezemde topspits Luis Hernández verdedigers angst in, en eerder was daar voetbalicoon Hugo Sánchez.

Van wie moeten de doelpunten op dit WK komen? Het antwoord is simpel: Raúl Jiménez (34). De spits van Premier League-club Fulham maakte in 2025 liefst negen van de 22 door Mexico gemaakte doelpunten. In Engeland staat hij op negen competitiegoals.

Jiménez was ook al actief op de WK's van 2022, 2018 en 2014 en geldt nog altijd als een geslepen spits. Met Lyle Foster (25) heeft ook Zuid-Afrika een gevaarlijke spits in de gelederen. Deze Burnley-aanvaller, concurrent van Zian Flemming, heeft één zeer nuttig wapen. Hij is namelijk bloedsnel.

In de Premier League vond Foster dit seizoen drie keer het net. Namens Zuid-Afrika staat de teller op 54 doelpunten. Hoewel de selectie van Zuid-Korea ook topspelers als Kim Min-jae (Bayern München) en Kang-in Lee (Paris Saint-Germain) herbergt, blijft Heung-min Son (33) de absolute blikvanger. Het Tottenham Hotspur-icoon voetbalt vandaag de dag in de VS bij LAFC.

Daar bewijst de linksbuiten nog altijd week in week uit zijn grote klasse. In 28 officiële wedstrijden voor de club kwam Son tot veertien goals en zeventien assists. Namens Zuid-Korea staat de teller op 54 doelpunten. Patrik Schick behoort al jarenlang tot misschien wel één van de meest ondergewaardeerde spitsen op de Europese velden.

Een blik op zijn cijfers vertelt genoeg. Schick (30) maakte voor zijn club Bayer Leverkusen 100 doelpunten in 207 wedstrijden. De oud-speler van AS Roma mag dan wel 1 meter 91 zijn, hij is tegelijkertijd ook snel én uitstekend in het meevoetballen. Deze middenvelder van Club Tijuana staat in Mexico te boek als een héél groot talent.

Zijn bijnaam?

'De Mexicaanse Pedri'. Dat zegt alles over het voetballende vermogen van deze 1.68 meter lange Gilberto Mora, die ondanks zijn haast piepjonge leeftijd van nog maar zeventien (! ) jaar al een handvol interlands speelde. Mogelijk zien we hem na het WK terug in de Eredivisie.

Naar het schijnt hebben Feyenoord, Ajax en PSV interesse. Als de voortekenen niet liegen, heeft Relebohile Mofokeng alles in zich om de nieuwe Siphiwe Tshabalala te worden. Ook Mofokeng is een pijlsnelle linksbuiten met een behoorlijk neusje voor de goal. In 23 competitiewedstrijden was Mofokeng dit seizoen goed voor tien doelpunten en zeven assists.

In Zuid-Afrika staat hij te boek als misschien wel het grootste talent van het land, die een toekomst in het Europese voetbal wordt toegedicht. Deze rechtsbuiten is dit seizoen doorgebroken bij Celtic, waar hij is uitgeroepen tot meest talentvolle speler van het jaar. Negen keer vond Yang Hyun-jun het net, uitstekende cijfers voor een 23-jarige speler. Eén van die doelpunten maakte Hyun-jun op 27 november 2025, tegen Feyenoord in De Kuip.

De Zuid-Koreaan is op papier een aanvaller, maar bestrijkt vaak de hele rechterflank. In Schotland wordt niet uitgesloten dat hij na het WK een mooie transfer maakt





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