WK 2026 van start: spektakel en spanning in Los Angeles

Het WK voetbal 2026 is begonnen met een indrukwekkende openingsceremonie in het SoFi Stadium. Katy Perry, David Beckham en Tom Cruise waren aanwezig, terwijl Danny Makkelie de openingswedstrijd tussen VS en Paraguay fluit. Ook Oranje bereidt zich voor. Lees het laatste nieuws.

Het WK voetbal 2026 is officieel van start gegaan met een kleurrijke openingsceremonie in het splinternieuwe SoFi Stadium in Inglewood, nabij Los Angeles. Het stadion, dat maar liefst 5,5 miljard dollar heeft gekost en plaats biedt aan 70.000 toeschouwers, was het decor voor een show vol sterren.

Katy Perry trad op als hoofdact, omringd door 48 vlaggen van de deelnemende landen, en zong haar nummer Wonder. Ook andere beroemdheden zoals David Beckham en Tom Cruise waren aanwezig; Beckham deelde handtekeningen uit aan fans, nadat hij eerder op de dag zijn ster op de Walk of Fame had gekregen. De ceremonie werd verder opgeluisterd door optredens van LISA, Anitta en Rema, die in witte outfits langs kartonnen borden met highlights uit Amerikaanse speelsteden paradeerden.

Ondertussen stroomde het stadion langzaam vol, met Hollywoodsterren als Jamie Foxx, Paris Hilton en Sofía Vergara die langs de lijn plaatsnamen. De spelers van de Verenigde Staten en Paraguay waren ondertussen bezig met hun warming-up, zich weinig aantrekkend van de glamour om hen heen. De wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Paraguay, om 03.00 uur Nederlandse tijd, wordt gefloten door de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie.

De 43-jarige Makkelie, bijgestaan door assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries, fluit zijn vijfde eindtoernooi. Eerder was hij actief op het WK van 2018 (als VAR), het EK 2021, het EK 2024 en het WK 2022 in Qatar. De Amerikaanse ploeg heeft een aantal bekende namen, zoals oud-eredivisiespelers Sergiño Dest en Malik Tillman, en AC Milan-speler Christian Pulisic. Bij Paraguay speelt Miguel Almirón, die ooit bij Newcastle United speelde en nu bij Atlanta United.

Voorafgaand aan de wedstrijd belde president Donald Trump de spelers telefonisch om hen succes te wensen; hij was niet aanwezig, maar liet via een speaker weten dat bondscoach Mauricio Pochettino een fantastische coach is. In aanloop naar het toernooi is er ook nieuws over andere landen. Bondscoach Carlo Ancelotti van Brazilië maakte duidelijk dat sterspeler Neymar niet beschikbaar is voor de eerste groepswedstrijd tegen Marokko, die zaterdag om middernacht Nederlandse tijd wordt gespeeld.

Neymar herstelt nog van een blessure, maar de verwachting is dat hij later in het toernooi kan aansluiten. Ondertussen speelde Canada een oefenwedstrijd tegen Bosnië, die eindigde in 1-1. Invaller Cyle Larin, die dit seizoen kort voor Feyenoord speelde, scoorde de gelijkmaker voor Canada. Het Nederlands elftal bereidt zich intussen voor op de eerste wedstrijd; doelman Bart Verbruggen keerde terug op het trainingsveld.

De Oranje-supporters en de team bus zijn al opgemerkt door de Amerikaanse media. Het WK belooft een spektakel te worden, met wedstrijden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK 2026 Openingsceremonie Verenigde Staten Paraguay Nederlands Elftal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Het WK voetbal 2026 begint in Mexico-StadIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws, inclusief de openingsceremonie en de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika.

Read more »

Historische Opening van WK 2026: Mexico Triomfeert in het AztecaMexico start het WK 2026 sterk met een overwinning op Zuid-Afrika in een sfeervol Azteca-stadion, te midden van historische emoties en maatschappelijke onrust.

Read more »

Het WK voetbal 2026 begint in Mexico-StadHet liveblog volgt alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws.

Read more »

Virgil van Dijk aan de trasherlijn: een kijkje achter de schermen van het WK 2026Virgil van Dijk laat zich zien als samenvattende verduistering op de markt van het WK 2026 en komt midden in de verhalen van Zuid-Korea, Tsjechië en Japan om te worden beleefd.

Read more »