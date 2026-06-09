WK 2026: Van Aztekenstadion tot SoFi, een blik op alle zestien speelsteden

Een uitgebreid overzicht van de zestien stadions die bijdragen aan het WK 2026, verdeeld over Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Van historische iconen zoals het Aztekenstadion tot ultramoderne arena's zoals SoFi Stadium, elk stadion heeft zijn eigen verhaal, capaciteit en culturele betekenis. De openingsmatch is in Mexico-Stad, de finale in New Jersey.

Van de zestien stadions waarop tijdens het WK 2026 gespeeld zal worden, bevinden er zich twee in Canada , drie in Mexico en de rest, niet minder dan elf, in de Verenigde Staten .

Het toernooi, een gezamenlijke organisatie van de drie landen, markeert een historische mijlpaal in de voetbalwereld. De openingswedstrijd, waarin gastland Mexico tegen Zuid-Afrika speelt, vindt plaats in het iconische Estadio Azteca in Mexico-Stad. De finale is gereserveerd voor het MetLife Stadium in New Jersey, vlakbij New York City, en zal op 19 juli 2026 het hoogtepunt van het WK vormen.

Elke locatie heeft zijn eigen unieke geschiedenis, architectuur en culturele betekenis, wat het WK 2026 tot een reis door het moderne Noord-Amerikaanse stadionlandschap maakt. In Canada zijn twee stadions betrokken: BC Place in Vancouver en BMO Field in Toronto. BC Place, geopend in 1983 en gerenoveerd in 2011 met een glazen, inschuifbaar dak, is een multifunctioneel complex dat zowel Canadese football als voetbal huisvest. Het is de thuisbasis van de BC Lions en Vancouver Whitecaps FC.

Het stadion kreeg wereldwijde bekendheid tijdens de Olympische Winterspelen van 2010, waar de openings- en sluitingsceremonies plaatsvonden, en organiseerde ook de finale van het WK vrouwenvoetbal in 2015. Voor het WK 2026 is de capaciteit uitgebreid tot ongeveer 54.000 toeschouwers. BMO Field in Toronto, geopend in 2007, is primair een voetbalstadion en huisvest Toronto FC en het nationale Canadese team.

Na verschillende renovaties, waaronder een specifieke uitbreiding voor het WK, kan het nu ongeveer 45.000 fans binnen, een fors aantal ten opzichte van de oorspronkelijke capaciteit. Mexico levert drie stadions, waarvan het Aztekenstadion het meest historisch is. Het Estadio Azteca, geopend in 1966, is met een capaciteit van 83.000 het grootste van het land en een legende in de voetbalgeschiedenis.

Het was al eerder het toneel van twee WK-finales, in 1970 en 1986, en is de thuisbasis van Club América en het Mexicaanse nationale elftal. Het tweede Mexicaanse stadion is Estadio BBVA in Monterrey, gebruikt door CF Monterrey. Met de bijnaam 'El Gigante de Acero' heeft het een capaciteit van 53.500. De bouw was niet zonder Problemen; er was lokale protesten vanwege de impact op wilde dieren in de omgeving.

Het derde is Estadio Akron in Guadalajara, thuisbasis van Chivas. Het stadion, geopend in 2010, staat bekend om zijn duurzame ontwerp, met regenwateropvang en natuurlijke ventilatie. Aanvankelijk had het kunstgras, maar dat werd snel vervangen door echt gras. De Verenigde Staten hebben het grootste aandeel met elf stadions, variërend van klassieke NFL-arenas tot ultramodernere complexen.

MetLife Stadium in New Jersey, geopend in 2010, heeft een capaciteit van 82.500 en wordt gedeeld door de New York Giants en Jets. Het staat bekend om zijn gigantische omvang en moderne voorzieningen. AT&T Stadium in Arlington, Texas, geopend in 2009, is het grootste stadion van hetWK met een capaciteit van ongeveer 94.000 na een specifieke uitbreiding. Het huisvest de Dallas Cowboys en beschikt over een enorm HD-videoscherm en een uitschuifbaar dak.

Het wordt ook gebruikt voor andere sporten en entertainmentevenementen. Arrowhead Stadium in Kansas City, geopend in 1972, is een van de oudste NFL-stadions met een capaciteit van 76.000, recent gerenoveerd voor het WK. NRG Stadium in Houston, geopend in 2002, was het eerste NFL-stadion met een uitschuifbaar dak en heeft een capaciteit van 72.000. Het is regelmatig decor voor grote evenementen zoals de Super Bowl.

Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, geopend in 2017, kostte zo'n 1,3 miljard euro en heeft een capaciteit van 75.000, met een cirkelvormig videoscherm en een inschuifbaar dak. SoFi Stadium in Inglewood, Californië, geopend in 2020, is een van de nieuwste en duurste stadions ter wereld, met een prijskaartje van bijna 3 miljard euro. Het heeft een capaciteit van 70.000 en is de thuisbasis van de Los Angeles Rams en Chargers, onderdeel van een groot entertainmentcomplex.

Tot slot is er Lincoln Financial Field in Philadelphia, geopend in 2003, met een capaciteit van 69.000, thuisbasis van de Philadelphia Eagles. Verder zijn er nog tal van andere locaties zoals State Farm Stadium in Glendale, Arizona, en Lumen Field in Seattle, die allen een belangrijke rol spelen in het komende WK. Met deze verscheidenheid aan stadions, van historische iconen tot technologisch hoogstandjes, is WK 2026 een spiegelbeeld van de Noord-Amerikaanse sportcultuur.

Het toernooi zal niet alleen voetbal提供, maar ook een platform voor elke stadion om zijn unieke karakter te laten zien. Van de besneeuwde hoogten van Vancouver tot de woestijn van Texas, van de levendige steden Mexico tot het glitternieuwe complex van Los Angeles, hetWK belooft een ongekende ervaring te worden voor spelers en supporters.

De keuze voor deze locaties onderstreept de groeiende populariteit van voetbal in de VS en de sterke banden met Canada en Mexico, wat hetWK 2026 tot een waar continentale viering maakt





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