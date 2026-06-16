WK 2026: Nieuw-Zeeland opent met goal, Iran onder druk; Saudi-Arabië stunt tegen Uruguay

Een overzicht van de vijfde dag van het WK voetbal 2026. Nieuw-Zeeland scoort vroeg tegen Iran, terwijl Saudi-Arabië verrassend leidt tegen Uruguay. Daarnaast het verhaal van doelman Vozinha die tegen Spanje uitgroeit tot held, en een VAR-controverse rond een vermeend extreemrechts gebaar.

De eerste aanval van Nieuw-Zeeland levert meteen een goal op. De ervaren spits Chris Wood houdt de bal goed bij zich en zijn collega-aanvaller Marco Just profiteert.

De speler van het Schotse Motherwell neemt de bal goed mee en volleert raak. En dat terwijl juist Iran zo sterk begon. Naast het Los Angeles Stadium staan tegenstanders van het Iraanse regime te demonstreren. Op de tribunes in het stadion is de vlag van Iran van voor de islamitische revolutie veel te zien.

Eind mei besloot de Iraanse voetbalbond dat de selectie tijdens het WK niet in Arizona zou verblijven, zoals oorspronkelijk het plan was, maar in de grensplaats Tijuana in Mexico. Onze correspondent Boris van der Spek schreef er een verhaal over. Straks begint de laatste wedstrijd van deze nacht. Na een uiterst woelige aanloop, waarin het oorlogsnieuws domineerde, begint het WK om 03.00 uur toch ook echt voor Iran.

Nieuw-Zeeland is de tegenstander. Uruguay blijft aanvallen, maar het grootste gevaar lijkt geweken. Saudi-Arabië verdedigt de voorsprong met verve. Een 40-jarige doelman van de nummer negen van de tweede Portugese divisie was dé man van de vijfde dag van het WK voetbal.

De Kaapverdische keeper Vozinha, die pas op zijn 25ste prof werd en normaal keept bij de bescheiden club Chaves, speelde een droomwedstrijd en hield tegen alle verwachtingen in de nul tegen Spanje. Na het laatste fluitsignaal barstte hij in tranen uit.

'Ik huilde na de wedstrijd omdat ik als kind ben opgegroeid bij mijn grootouders en zij er vanavond niet bij konden zijn', legde hij uit. 'Ze zijn een paar jaar geleden overleden. Ik heb mijn hele leven hard gewerkt om hier te staan en ik heb met mijn ervaring iets voor het team kunnen betekenen. Daar ben ik blij mee.

' Ondertussen waren zijn sociale media ontploft, mede door een oproep tijdens de wedstrijd van een Braziliaanse tv-zender. Voor het duel met Spanje had hij kleine 50.000 volgers op Instagram, enkele uren erna bijna 3,5 miljoen. Kort voor de wedstrijd tegen Iran een tegenvaller voor Nieuw-Zeeland. Aanvaller Matt Garbett is door een hamstringblessure afgehaakt.

Het is te laat voor Nieuw-Zeeland om een vervanger op te roepen. Dat kan tot 24 uur voor de eerste wedstrijd. Uruguay is goed aan de tweede helft gestart. Het is voortdurend in de aanval en was via Ugarte heel dichtbij de 1-1.

Pauze in Miami. Uruguay zal geschrokken zijn van het niveau van Saoedi-Arabië én van de tegengoal. Bielsa moet aan de bak in de rust. FIFA neemt geen maatregelen tegen VAR die werd beschuldigd van extreemrechts gebaar.

FIFA start geen onderzoek naar scheidsrechter Shaun Evans, die werd beschuldigd van het maken van een extreemrechts handgebaar. De Australiër heeft ontkend dat hij het gebaar opzettelijk maakte, Evans zegt dat het een 'onbewuste beweging' was. Evans was zondag assistent-videoscheidsrechter tijdens Duitsland-Curaçao (7-1). Toen hij en de andere videoscheidsrechters kort voor de aftrap aan de tv-kijkers werden voorgesteld, maakte hij met zijn rechterhand een gebaar dat in sommige kringen een racistische betekenis heeft.

De FIFA zei dat er na een onderzoek 'geen bewijs van overtredingen van de FIFA-disciplinaire code' was gevonden. Het incident leidde tot veel speculatie op sociale media.

'Natuurlijk begrijp ik hoe het gebaar is geïnterpreteerd en betreur ik dit', liet Evans weten in een verklaring van de FIFA. 'Maar ik wil heel duidelijk en categorisch stellen dat ik het gesuggereerde handgebaar niet bewust of opzettelijk heb gemaakt. ' De wedstrijd is wat mat begonnen, zonder flitsend voetbal ook van Uruguay. Dat is onder de bondscoach Marcelo Bielsa eigenlijk wel de bedoeling.

De Argentijnse trainer staat bekend om de extreem hoge druk die hij zijn ploegen laat zetten. Eens zien of dat er zo een beetje uit gaat komen. Youri Tielemans besefte na afloop van België-Egypte (0-0) dat hij met de Rode Duivels een matige eerste helft heeft gespeeld.

'We hadden het heel lastig', zei de middenvelder. 'In de tweede helft ging het beter, vooral na onze gelijkmaker. Egypte is een stug team. Ik denk uiteindelijk we een goed punt hebben gepakt op het einde.

' De opstellingen van Saudi-Arabië en Uruguay zijn bekend. De wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland belooft een spannende aftrap te worden van het WK voor Iran. De Iranianen zullen moeten opboksen tegen het fysieke spel van de All Whites. Aan de andere kant toont Uruguay zich kwetsbaar tegen de onverwachte Saudische defensie.

De komende uren zullen uitwijzen of de favorieten hun status kunnen waarmaken. Het WK blijft verrassen met emotionele verhalen zoals dat van doelman Vozinha, die van anonieme keeper uitgroeide tot publiekslieveling. De komende dagen staan er nog meer intrigerende duels op het programma





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