WK 2026 living room: Engeland begint tegen Kroatië, Thomas Tuchel kiest voor stabiliteit

Engeland start onder bondscoach Thomas Tuchel tegen Kroatië bij het WK 2026. Harry Kane scoorte na VAR-ingrijpen, terwijl de ervaring van Luka Modric en de jeugdige vernieuwing van Kroatië het evenwicht bepalen. Verder op de avond:Congo vecht voor historisch punt tegen Portugal.

Harry Kane scoort eindelijk wel. Dezelfde hoek, maar met meer overtuiging en de Kroatische doelman duikt de verkeerde kant op. Het is zijn negende WK-doel: in 2018 was hij met zes doelpunten topscorer, vier jaar geleden bleef het bij twee.

Eerder scoorde Kane zwak en redde Livaković. Maar was de Kroatische keeper te vroeg van zijn lijn? Ja, zegt de VAR. Kane krijgt een strafschoppen.

Luka Modrić bedoelt het niet zo, hij wil de bal wegwerken en op dat moment springt Madueke er net voor. Harry Kane gaat nemen. Het lijkt allemaal wat nerveus bij de Engelsen, die nog geen fatsoenlijke aanval kunnen opzetten. Kroatië zet hoog druk en krijgt al een kansje uit een hoekschop.

Ajax-verdediger Sutalo mag schieten uit een hoekschop, maar krijgt zijn voet niet goed tegen de bal en ziet die hoog over zeilen. Nog even diep ademhalen, zal ook Elliot Anderson denken als hij het veld op komt. Het wordt zijn negende interland en zijn grootste tot nu toe. Hij is een van de nieuwe gezichten bij Engeland.

De 23-jarige middenvelder van Nottingham Forest staat op het middenveld samen met grote namen als Declan Rice en Jude Bellingham. Tegenover de nieuwe Engelse bondscoach Thomas Tuchel staat Zlatko Dalić, de bondscoach van Kroatië. Hij leidde de ploeg ongeslagen naar hetWK, waar hij ook precies weet hoe het moet. Dalić was als voetballer geen hoogvlieger en werkte als clubcoach vooral in het Midden-Oosten.

In 2017 werd hij bondscoach van de Kroaten en dat bleek een uitstekende match. Hij mocht werken met de tweede gouden generatie Kroaten, met spelers als Luka Modrić, Ivan Rakitić en de vaak belangrijke Mario Mandžukić, en liet hen ook schitteren op het hoogste podium. Oude tijden, die van de eerste gouden generatie in 1998, herleefden bij de voetballers in geblokkeerde shirts.

In 2018 in Rusland werd de WK-finale bereikt (verloren van Frankrijk) en vier jaar geleden in Qatar werd Kroatië derde. In 2023 schopte de ploeg van Dalić het, ten koste van Nederland, tot de finale van de Nations League. De teleurstelling van het EK, uitschakeling in de groepsfase, moet nu op Amerikaanse bodem worden weggespoeld. In de basis vanavond twee oude krijgers: Modrić en Perišić zijn overgebleven van de gouden generatie.

Maar er is ook verjonging zichtbaar. Zo staat HSV-verdediger Vusković centraal achterin en start Inter-middenvelder Sučić naast de grote Modrić op het middenveld. De basiself van Engeland zorgt bij de vaste volgers niet voor verrassingen. Bondscoach Thomas Tuchel begint het WK met een duidelijk plan.

In de laatste oefenwedstrijd, 3-0 tegen Costa Rica, was dat plan goed te zien. Daarom beginnen vanavond dezelfde elf spelers tegen Kroatië. Zo ziet het eruit, en verwacht in de loop van het toernooi weinig wijzigingen. Verdediger Guéhi en aanvallers Rashford en Rogers zitten tegen een basisplaats aan.

Verder heeft Tuchel 'specialisten' mee: spelers die in bepaalde gevallen worden ingebracht om iets te brengen dat de elf basisspelers niet hebben. Tuchel legde het allemaal haarfijn uit toen hij vragen kreeg over het oproepen van Ivan Toney, die een beetje in de vergetelheid van het Saudische voetbal was geraakt. Met zijn fysieke aanwezigheid houdt hij meerdere verdedigers bezig, hij is sterk bij standaardsituaties en, niet onbelangrijk: Toney is een uitstekende strafschoppennemer.

Zeker bij Engeland kan dat al genoeg zijn voor een plekje in een WK-selectie. Liefst op zeven eindtoernooien (EK of WK) werden de Engelsen op penalty's uitgeschakeld. De spelers van Engeland en Kroatië zijn begonnen aan de warming-up in Arlington, nabij Dallas. Over een kwartier begint daar het WK voor de Engelsen, die na 60 jaar weer wereldkampioen willen worden, en het Kroatië van de creatieve veteraan Luka Modrić.

Tijd voor een knipoog naar het andere WK-wedstrijd van deze avond. In Houston staat Congo tegenover Portugal. Vreugde bij fans van Congo: een punt tegen Portugal mag zeker worden gevierd. De spelers reageren koeltjes.

Zij hielden knap stand, maar zullen misschien ook wel gevoeld hebben dat er zelfs meer in zat. Op het WK 1974 droop Zaïre af zonder een doelpunt te maken of een punt te pakken. Nu doen de Congolezen mee op het wereldtoneel, dit punt betekent veel voor het land. Bruno Fernandes heeft het verschil met zijn kenmerkende splijtende passes niet kunnen maken vanavond en dus probeert hij het nu maar eens zelf.

Laag, hard geschoten, maar de bal stuitert naast het doel over de achterlijn. Vijf minuten blessuretijd in Houston. Congo verdedigt met hand en tand. Wat in 1974 - toen nog als Zaïre - niet lukte, is nu heel dichtbij: een punt pakken op een WK.

Voor Portugal zou een gelijkspel een valse start betekenen. Geen goede beurt voor bondscoach Roberto Martínez, die voor veel geld is aangesteld om Cristiano Ronaldo (en Portugal) richting wereldtitel te helpen. Nog altijd spannend in Houston. Portugal domineert en weet spits Ronaldo inmiddels aardig te vinden, maar ook Congo blijft gevaarlijk.

Na een goede actie van invaller Sadiki zojuist een flinke kans voor Bakambu, maar de spits plaatste de bal naast





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