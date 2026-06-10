WK 2026: Historisch Estadio Azteca en finale in MetLife Stadium

De zesde editie van het WK voetbal startt in het legendarische Estadio Azteca, bekend om iconische momenten van Pelé en Maradona. Het toernooi zal zijn hoogtepunten behalen in de Verenigde Staten, met een finale in het MetLife Stadium.

Het WK wordt donderdag in gang gezet op heilige grond. Estadio Azteca geldt als een van de meest iconische stadions ter wereld. Pelé zette er in 1970 de kroon op zijn carrière met een derde wereldtitel.

Zestien jaar later verwierf Diego Maradona er een mythische status: eerst met de Hand van God, daarna met een machtige slalom langs een half Engels elftal, die uitmondde in een van de mooiste WK-doelpunten ooit. Het was de opmaat naar de tweede wereldtitel van Argentinië. Weinig stadions zijn zo nauw verweven met de WK-historie als het Azteca, dat als eerste stadion ooit het decor vormt van een derde wereldkampioenschap.

Na de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika staan in het Azteca - voor het WK omgedoopt tot Estadio Ciudad de México - nog twee groepsduels, een zestiende finale en een achtste finale op het programma. Het zwaartepunt van het WK ligt in de Verenigde Staten, dat in 1994 al eens gastheer was. Toen eindigde het toernooi in de Rose Bowl in Pasadena, waar bijna 100.000 toeschouwers Brazilië na penalty's zagen winnen van Italië.

Dit keer wordt de finale gespeeld in het MetLife Stadium in New Jersey, de thuisbasis van NFL-giganten New York Giants en New York Jets. Zorgen? Ja, het was bloedheet, maar verder was er weinig gedoe





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK 2026 Estadio Azteca Pelé Maradona Metlife Stadium

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nederlands elftal werkt oefenwedstrijden tegen Oezbekistan afHet Nederlands elftal heeft twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan gespeeld in het Icahn Stadium te New York. De wedstrijden waren een test voor de ploeg van Ronald Koeman voor het WK.

Read more »

WK 2026: Van Aztekenstadion tot SoFi, een blik op alle zestien speelstedenEen uitgebreid overzicht van de zestien stadions die bijdragen aan het WK 2026, verdeeld over Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Van historische iconen zoals het Aztekenstadion tot ultramoderne arena's zoals SoFi Stadium, elk stadion heeft zijn eigen verhaal, capaciteit en culturele betekenis. De openingsmatch is in Mexico-Stad, de finale in New Jersey.

Read more »

WK Voetbal 2026: Polieke spanningen,honkbalrentree Advocaat enselectieproblemen OranjeVoorafgaand aan het WK voetbal in Noord-Amerika komen verschillende thema's samen: politieke dreigementen vanuit Iran, een geweigerde scheidsrechter uit Somalië, een bijzondere honkbaloptreden van bondscoach Dick Advocaat en de Selectie-risico's voor het Nederlandse elftal door blessures. Ook Lionel Messi is klaar voor zijn zesde wereldkampioenschap.

Read more »