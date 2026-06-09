WK 2026: finale op 19 juli in New Jersey, recordaantal van 104 wedstrijden

Het WK voetbal van 2026 zal voor het eerst plaatsvinden in drie landen: de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Met 48 deelnemende landen, een recordaantal van 104 duels en een toernooi dat veertig dagen duurt, markeert het een nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van het wereldkampioenschap. De openingsmatch is gepland voor 11 juni, de finale voor 19 juli in New Jersey.

Het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico komt steeds dichterbij. Op het historische eindtoernooi zullen liefst 48 landen strijden om de wereldtitel.

Het zal de eerste keer zijn dat zoveel landen deelnemen aan het wereldkampioenschap voetbal. Het wordt bovendien de 23ste editie van het WK en de eerste die door drie landen gezamenlijk wordt georganiseerd. In totaal duurt het eindtoernooi veertig dagen en worden er een recordaantal van 104 wedstrijden gespeeld. De openingswedstrijd van het WK 2026 wordt gespeeld op donderdag 11 juni.

Ruim een maand later, op zondag 19 juli, staan de twee overgebleven landen tegenover elkaar in de finale in New Jersey. Daar bepalen zij wie de opvolger wordt van Argentinië, dat in 2022 Frankrijk versloeg in de eindstrijd. De weg naar een mogelijke WK-finale is echter lang. De 48 deelnemende landen worden verdeeld over twaalf groepen.

Na de groepsfase blijven er nog 32 landen over die mogen dromen van de wereldtitel. De knock-outfase loopt van 28 juni tot en met 19 juli. Een dag voor de WK-finale, op zaterdag 18 juli, nemen de twee verliezende halvefinalisten het tegen elkaar op in de troostfinale





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