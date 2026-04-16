WK 2026: FIFA onder vuur om hoge kosten openbaar vervoer en parkeerbeleid

Gouverneur Mikie Sherrill en senator Chuck Schumer bekritiseren de FIFA voor de verwachte hoge kosten die aan fans en de staat New Jersey worden doorberekend voor het WK 2026. De organisatie wordt opgeroepen financieel bij te dragen aan de extra kosten voor openbaar vervoer en beveiliging, die inmiddels oplopen tot 48 miljoen dollar voor NJ Transit.

De aanloop naar het WK Voetbal 2026 in de Verenigde Staten wordt overschaduwd door oplopende kosten voor fans en de lokale overheden. Gouverneur Mikie Sherrill en senator Chuck Schumer van de staat New Jersey hebben zich fel uitgesproken tegen de financiële lasten die de FIFA dreigt op te leggen. Zij roepen de wereldvoetbalbond dringend op om financieel bij te dragen aan de extra kosten die gepaard gaan met het evenement.

Gouverneur Sherrill uitte haar ongenoegen via het socialemediaplatform X, waar ze stelde dat de FIFA elf miljard dollar verdient aan dit WK, terwijl NJ Transit, het staatsbedrijf voor openbaar vervoer, geconfronteerd wordt met een rekening van wel 48 miljoen dollar. Deze kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de noodzaak van extra treinen en verhoogde beveiligingsmaatregelen om de toestroom van fans te faciliteren. Sherrill benadrukte resoluut dat zij deze financiële klap niet wenst door te schuiven naar de forenzen en belastingbetalers van New Jersey.

De directie van NJ Transit heeft unaniem besloten dat alle extra kosten die gemaakt worden in verband met het WK, moeten worden terugverdiend via de ticketprijzen voor de wedstrijden. Dit beleid resulteert tevens in een drastisch beperkt parkeerbeleid rondom het stadion. De verwachting is dat parkeren bij de locatie van het stadion zeer beperkt zal zijn, waardoor de trein voor de overgrote meerderheid van de fans de enige realistische en beschikbare optie wordt om het evenement bij te wonen. Dit strategische besluit, hoewel bedoeld om het openbaar vervoer te stimuleren, kan echter leiden tot verdere prijsstijgingen voor fans die afhankelijk zijn van het treinvervoer.

Eerder werd ook al bekendgemaakt dat in Boston vergelijkbare hoge kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van het openbaar vervoer. Een simpele retourticket van het centrum van Boston naar het stadion in Foxborough zal naar verluidt 68 euro kosten, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de normale prijs van 7,40 euro. Dit soort prijsverschillen roept vragen op over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het WK voor de gemiddelde fan.

De FIFA heeft verrast gereageerd op de kritiek en wijst erop dat de afspraken met betrekking tot vervoerskosten in 2023 versoepeld zijn naar het principe van 'vervoer tegen kostprijs'. De wereldvoetbalbond claimt al jaren actief mee te werken aan de mobiliteitsplannen voor het evenement en zelfs federale subsidies te hebben weten los te krijgen om deze kosten te drukken. Dit staat echter in schril contrast met de ervaringen van fans bij eerdere grote voetbaltoernooien. In Qatar, tijdens het WK van 2022, mochten fans nog gratis gebruik maken van de metro, en bij het EK 2024 in Duitsland konden zij grotendeels gratis of sterk gesubsidieerd reizen. De dreiging van een zeer duur WK in Amerika voor veel toeschouwers is dan ook een punt van grote zorg.

De FIFA lijkt vast te houden aan haar standpunt, terwijl lokale autoriteiten en fans zich genoodzaakt zien om de financiële consequenties van een mondiaal sportevenement te dragen. De discussie over de verdeling van kosten en de rol van de FIFA bij het faciliteren van betaalbaar vervoer voor supporters zal naar verwachting nog verder oplopen naarmate het toernooi dichterbij komt.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Van wereldkampioen naar twijfel: Spanje jaagt op eerherstel in 2026Nadat het Spaanse elftal met zijn gouden generatie de wereldvoetbalwereld had gedomineerd, maakte het jaren van achteruitgang door, totdat het nieuwe hoop vond in een veelbelovende lichting onder leiding van de jonge ster van Barcelona

Read more »

FIFA: Iran doet mee aan WK 2026Ondanks politieke spanningen en eerdere onzekerheid, bevestigt FIFA-baas Infantino dat het Iraanse voetbalelftal zal deelnemen aan het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Iran had eerder gedreigd zich terug te trekken na de politieke acties van de VS.

Read more »

FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt eindelijk met duidelijkheid over deelname Iran aan WK 2026Sinds het ontstaan van de oorlog in het Midden-Oosten, is de deelname van Iran aan het WK 2026 uiterst onzeker geworden. Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, heeft woensdag bij CNBC echter duidelijkheid gegeven.

Read more »

Busta Rhymes Hoofdgast op Guilty Pleasure Festival 2026Amerikaanse rapper Busta Rhymes is aangekondigd als hoofdgast op het Guilty Pleasure Festival 2026, dat plaatsvindt op 4 en 5 juli bij de Gaasperplas in Amsterdam. Ook Nederlandse artiesten als Chuckie, DJ Jean en The Partysquad maken deel uit van de line-up. De kaartverkoop start volgende week vrijdag.

Read more »

Brabantse asperges van Arjan de Haas verkozen tot lekkerste van 2026Arjan de Haas uit Nuenen heeft de verkiezing van de lekkerste Brabantse asperges gewonnen. Zijn tuinbouwbedrijf, dat al jaren deelneemt, behaalde de overwinning dankzij verbeteringen in zowel smaak als uiterlijk. De jury, bestaande uit tien experts, beoordeelde 25 telers op geur, rijpheid, nasmaak en vooral smaak, waarbij het uiterlijk ook zwaar meewoog.

Read more »

Brabantse asperges van Tuinbouwbedrijf De Haas verkozen tot lekkerste van 2026Arjan de Haas uit Nuenen wint met zijn Brabantse asperges de titel 'lekkerste van Brabant 2026'. Naast smaak speelde ook het uiterlijk een belangrijke rol in de beoordeling door een jury van tien experts.

Read more »