WK 2026 dag 3: Schotland wint moeizaam van Haïti, Curaçao klaar voor debuut tegen Duitsland

Overzicht van dag 3 van het WK voetbal 2026: Schotland verslaat Haïti met 1-0 dankzij een frommelgoal van McGinn. Curaçao maakt zich op voor historisch debuut tegen Duitsland onder leiding van Dick Advocaat. Marokko speelt gelijk tegen Brazilië. Qatar ziet eerste doelpunt omgezet in eigen goal.

Het WK voetbal 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten is in volle gang. Op dag 3 van het toernooi was er een mix van hoogte- en dieptepunten voor verschillende landen.

Schotland begon sterk met een moeizame maar effectieve overwinning op Haïti, terwijl Curaçao zich opmaakt voor een historisch debuut tegen Duitsland. Ook Marokko en Qatar speelden hun wedstrijden, met wisselend succes. Hieronder een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen. De wedstrijd tussen Schotland en Haïti was niet bepaald een hoogstaand spektakel.

Het enige doelpunt viel in de eerste helft, toen John McGinn van Aston Villa profiteerde van een chaotische situatie in het Haïtiaanse strafschopgebied. Een lange bal van Bournemouth-talent Gannon-Doak belandde via twee verdedigers van richting veranderd voor de voeten van McGinn, die van dichtbij binnenschoot. Haïti had daarna enkele kansen op de gelijkmaker, vooral via de lange spits Frantzdy Pierrot (bijgenaamd De Berg), die een kopbal net naast de paal zag gaan.

Ondanks een matige tweede helft hield Schotland stand en pakte de drie punten. Voor Haïti was het een bittere terugkeer op het WK na 52 jaar afwezigheid. Speler Providence van Almere City en oud-Vitessenaar Arcus waren de Nederlandse gezichten in het Haïtiaanse team. Curaçao staat voor een monumentale opgave: zondag maken ze hun WK-debuut tegen de Duitse grootmacht in Houston.

Bondscoach Dick Advocaat, die met 78 jaar de oudste coach in de WK-geschiedenis wordt, is vastberaden maar realistisch. Hij beschikt over een fitte selectie en benadrukt dat zijn team niets te verliezen heeft. We zijn een klein land vergeleken met Duitsland, maar we zullen ze het leven moeilijk maken, zei hij op een persconferentie. We gaan de ruimte gebruiken die Duitsland creëert en daarvan profiteren.

Advocaat roemt de teamgeest en zegt dat de verwachtingen van buitenaf laag zijn, wat alleen maar in hun voordeel kan werken. Het team is vastbesloten om de wereld te verrassen en te laten zien waar Curaçao voor staat. Marokko speelde 1-1 gelijk tegen Brazilië en hoopt op meer in het vervolg van het toernooi. Bondscoach Mohamed Ouahbi prees de Marokkaanse fans, die ondanks een minderheid in het stadion voor een oorverdovend geluid zorgden.

Ik hoop dat ze vanavond hebben genoten van een goede wedstrijd, zei hij. Qatar daarentegen had pech: hun eerste doelpunt op het WK werd uiteindelijk afgepakt. Uit bestudering van de beelden bleek dat de vermeende 1-1 van aanvoerder Khoukhi in werkelijkheid een eigen doelpunt was van Zwitser Miro Muheim. Qatar speelt vrijdag tegen gastland Canada en hoopt dan eindelijk zelf te scoren.

Het belooft een spannende voortzetting van het WK, met nog vele wedstrijden en verrassingen in het verschiet





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