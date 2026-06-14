WK 2026 Dag 3: Oranje klaar voor Japan, Curaçao-debuut tegen Duitsland en andere updates

Verder met het WK voetbal 2026: Nederlands elftal tegen Japan, Curaçao onder leiding van Dick Advocaat tegen Duitsland, Marokko na gelijkspel met Brazilië, en meer nieuws van Haïti-Schotland en Qatar.

Op de derde dag van het WK voetbal 2026 staat het Nederlands elftal op hetprogramma tegen Japan . De voorbereidingen zijn in volle gang en beide ploegen zien uit naar de ontmoeting.

Frenkie de Jong van Barcelona maakt zich geen zorgen over Oranje en benadrukt dat het team klaarstaat om een goede performance te leveren. Wij kijken uit naar het duel en willen graag laten zien hoe goed we zijn, aldus de centrale middenvelder. De Japanse verdediger Ko Itakura van Ajax is de aanvoerder van zijn land op het WK, nadat Wataru Endo van Liverpool door een blessure moet opgeven.

Itakura heeft de afgelopen maanden door eigen fysieke problemen weinig actie gezien bij Ajax, maar is klaar om zijn land te leiden op het veld. Hij vertrouwt op een goede uitkomst tegen Nederland, mede vanwege de sterke resultaten van Japan in recente jaren tegen toplanden zoals Duitsland, Brazilië en Engeland. Toch waarschuwt hij dat zijn team Norway geen ruimte mag geven aan het Nederlands elftal, dat bekendstaat om zijn dynamische en aanvallende speelstijl.

In andere WK-news maakt Curaçao zijn debuut tegen Duitsland. Bondscoach Dick Advocaat benadrukt dat zijn team niets te verliezen heeft en alles te winnen. Ondanks de grote tegenstelling tussen het kleine eiland en de voormalig wereldkampioen, verwacht Advocaat dat zijn spelers het Duitse team forse moeilijkheden zullen bezorgen. Hij roemt de teamgeest binnen de selectie en stelt dat iedereen fit en fris is.

De 78-jarige trainer zal de oudste coach ooit op een WK worden en dit is voor hem en zijn ploeg een historische gebeurtenis. Marokko probeert verder te komen dan halve finales van het vorige WK na een 1-1 gelijkspel tegen Brazilië. Bondscoach Mohamed Ouahbi was onder de indruk van de steun van Marokkaanse fans, ook al waren ze in de minderheid in het stadion.

Hij hoopt dat de aanhangers blijven genieten van de wedstrijden en dat het team de verwachtingen kan overtreffen. Er was verwarring over een doelpunt van Qatar tegen Zwitserland. Eerst werd het toegeschreven aan de Qatarese aanvoerder Khoukhi, maar na beeldenonderzoek blijkt het een eigen doelpunt van Zwitserse verdediger Miro Muheim. Qatar krijgt volgende week vrijdag een nieuwe kans om zelf te scoren tegen Canada.

Tussen Haïti en Schotland staat het op dit moment 0-1, dankzij een frommelgoal van McGinn. Haïti maakt na 52 jaar opnieuw deel uit van het WK. Belangrijke noted voor Haïti zijn middenvelder Providence van Almere City en rechtsback Arcus, die eerder bij Vitesse speelde. Category: Sport Keywords: WK 2026, Nederlands elftal, Japan, Curaçao, Duitsland, Marokko, Haïti, Schotland, Qata





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